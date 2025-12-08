Călin Georgescu se va prezenta marți în fața judecătorilor de la Judecătoria Sectorului 1 din București, unde va fi analizată solicitarea apărătorilor săi. Instanța urmează să decidă dacă admite cererile formulate de avocați sau dacă dispune întoarcerea dosarului la Parchetul General pentru refacerea urmăririi penale.

Momentul are loc la un an și o zi de când ar fi trebuit să se desfășoare turul al doilea al alegerilor prezidențiale dintre Călin Georgescu și Elena Lasconi, scrutin care nu a mai avut loc.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale este trimis în judecată pentru fapte care vizează promovarea publică a cultului unor persoane condamnate pentru crime de război, genocid și infracțiuni contra umanității. De asemenea, anchetatorii îl acuză de răspândirea de idei fasciste, legionare, rasiste și xenofobe, în formă continuată.

Potrivit actului de sesizare a instanței, aceste fapte ar fi fost comise în mai multe rânduri, prin declarații publice, discursuri și apariții în spațiul online.

Pe 30 octombrie, judecătorii au decis menținerea măsurii controlului judiciar dispuse față de Călin Georgescu. Instanța a constatat atunci legalitatea și temeinicia măsurii și a respins cererea de revocare formulată de apărare.

Hotărârea prevedea menținerea controlului judiciar până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile, cu drept de contestație în termenul legal.

„În temeiul art. 348 Cpp rap. la art. 207 alin. 2, 4 și 7 Cpp, constată legalitatea și temeinicia măsurii controlului judiciar, luată față de inculpatul Georgescu Călin prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, astfel cum a fost modificată ulterior. Menține măsura preventivă a controlului judiciar față de inculpatul Georgescu Călin, până la o nouă verificare, dar nu mai târziu de 60 de zile. Respinge, ca neîntemeiată, cererea de revocare a măsurii preventive. Cu drept de contestație în termen de 48 de ore de la comunicare”, se arată în hotărârea instanței.

Infracțiunea pentru care este judecat Călin Georgescu este sancționată, potrivit legislației române, cu pedeapsa închisorii de la 3 luni la 3 ani. În situația în care faptele sunt reținute în formă continuată, așa cum susțin procurorii, pedeapsa rezultantă poate crește prin contopire până la aproximativ cinci ani de detenție.

Potrivit Parchetului General, Călin Georgescu ar fi promovat idei și concepții fasciste, legionare și xenofobe în mai multe momente distincte. Anchetatorii indică datele de 16 iunie 2020, septembrie 2020, 2 octombrie 2021, 1 septembrie 2024 și 16 mai 2025.

În documentele dosarului se menționează că aceste acțiuni ar fi urmărit mobilizarea colectivă a populației în vederea unei presupuse „renașteri naționale”, prin crearea imaginii unui lider predestinat și autoritar, într-un cadru ideologic cu elemente mistice și ultranaționaliste.

Un moment important reținut de procurori este discursul susținut de Călin Georgescu pe 2 octombrie 2021, în Piața Universității, la un protest împotriva restricțiilor pandemice. Ancheta susține că atunci ar fi reprodus, prin imitație aproape identică, nu doar cuvintele mareșalului Ion Antonescu, ci și gesturile și tonul vocii acestuia, inclusiv efectuarea salutului legionar.

Mareșalul Ion Antonescu este condamnat definitiv pentru crime de război, iar glorificarea sa este calificată de procurori drept un element esențial al acuzației.

Potrivit rechizitoriului, Călin Georgescu ar fi manifestat de-a lungul timpului o consecvență ideologică pro-legionară, exprimată prin interviuri, declarații publice și postări în mediul online. Procurorii mai susțin că există legături cu promotori ai ideologiei neolegionare, aspecte care sunt anexate probatoriului.