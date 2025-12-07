Călin Georgescu nu recunoaște legitimitatea alegerilor locale din București
În ultimul an, Realitatea PLUS difuza constant imagini cu Călin Georgescu, indiferent de subiectul discuției sau de știrea transmisă. În presă, el era numit mereu „președintele ales”. Se pare că s-a stricat relația dintre Georgescu cu postul de televiziune care îl susținea, după ce a refuzat să o sprijine pe Anca Alexandrescu în campania pentru Primăria Capitalei.
Georgescu a declarat de două ori că nu va susține pe nimeni în campania pentru Primăria Capitalei și că nu recunoaște legitimitatea alegerilor. La sărbătoarea de 1 Decembrie de la Alba Iulia, el a organizat o manifestație separată de cea a AUR. Când grupurile s-au întâlnit, Georgescu a preferat să plece.
Georgescu a mai spus că până când frauda de anul trecut din decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, nu are niciun motiv să creadă că alegerile din România ar fi corecte. Din acest motiv, el consideră inutil să se discute despre alegerile din România și se distanțează de alegerile programate pe 7 decembrie, precum și de orice candidat. El a explicat că atunci când alegerile sunt organizate de cei răi, nu se poate aștepta ca ele să fie câștigate de cei corecți.
„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie.Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta.
De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a zis Georgescu.
Călin Georgescu a fost folosit ca ascensor politic
În ediția de marți, 2 decembrie 2025, a podcastului „Contrapunct” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru au discutat despre prezența controversată a lui Călin Georgescu la Alba Iulia, acuzațiile de manipulare politică și tensiunile din jurul alegerilor locale. Dezvăluirile oferă o perspectivă critică asupra mecanismelor de influență și regiei politice.
Dan Andronic a deschis discuția cu o declarație proaspătă a lui Călin Georgescu. Acesta a afirmat că nu recunoaște alegerile organizate pentru funcția de primar general al Capitalei, invocând „frauda cosmică” a anulării alegerilor prezidențiale din 2024.
Georgescu a spus că se „distanțează total” de scrutin și de „orice candidat”, aluzie directă la candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu. A completat cu o formulare care a atras atenția: „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta ca ele să fie câștigate de cai.”
Colonelul (r) Tudor Păcuraru a reacționat tranșant, afirmând că declarația lui Georgescu era previzibilă și că acesta „a fost folosit ca ascensor politic” de diverse grupări politice. „Domnul Simeon a ajuns șeful Opoziției, iar dânsul a ajuns în fața procurorilor, cu patru dosare penale urâte”, a spus Păcuraru.
Fostul ofițer susține că politicienii care au mizat pe Georgescu „l-au lăsat în baltă”, fără sprijin financiar sau juridic. Mai mult, acesta susține că Georgescu „și-a dat seama că a fost folosit” și vrea să își rezolve întâi situația judiciară.
Despre incidentul de 1 Decembrie de la Alba Iulia
Un segment semnificativ al discuției a vizat evenimentele de 1 Decembrie de la Alba Iulia, unde apariția lui Georgescu a generat tensiuni. Păcuraru afirmă că „grupurile au fost separate intenționat”, iar liderul AUR George Simion ar fi fost „incomodat” de scandările „Georgescu președinte” venite chiar din partea simpatizanților AUR.
Fostul ofițer SRI susține că respectivele manifestări ar fi fost rezultatul unor „mecanisme de manipulare”, iar „băile de mulțime” ar fi fost orchestrate pentru a crea emoție și a masca lipsa de transparență a campaniei lui Georgescu.
Discuția a atins și subiectul sumelor mari vehiculate în legătură cu promovarea pe anumite posturi TV. Păcuraru și Andronic au amintit de scandalul recent privind „sumele enorme plătite către AUR și Realitatea PLUS”, fiind menționată chiar cifra de „450.000 euro pe oră”. În acest context, Păcuraru a subliniat contrastul cu dificultățile financiare ale lui Georgescu, despre care afirmă că „nu are cu ce să-și plătească avocații”.
Dan Andronic: – Bună ziua, doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii „Contrapunct”. Intrăm direct în subiect pentru că avem o declarație foarte importantă a lui Călin Georgescu, o declarație făcută în urmă cu câteva minute, la Buftea, în momentul în care ieșea de la semnarea controlului judiciar, o declarație care poate arunca în aer alegerile locale din București pentru că Călin Georgescu spune așa:
„Am două chestiuni pentru astăzi. Prima este legată și aș vrea să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor din decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, niciunul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. De aceea, consider că este ridicol și inutil de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioane de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar, mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie, alegerile pentru primăria Bucureștiului și evident, de orice candidat”, adică de candidatul AUR Anca Alexandrescu.
„Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta ca ele să fie câștigate de cai. E imposibil.”
Deci, partea importantă asta este. Invitatul meu de astăzi este colonelul SRI în rezervă, Tudor Păcuraru, un vechi colaborator. Domnule colonel, cum vi se pare declarația?
Tudor Păcuraru: – Păi era de așteptat. Domnul Georgescu manifestă consecvențe în pozițiile domniei sale. Ce să vă spun? Dânsul a fost folosit ca ascensor politic, a fost folosit ca ascensor politic de către diverse forțe interesate ca să se cațăre și să ajungă în prim plan. Lucrurile n-au mers foarte bine pentru dânsul, în sensul că domnul Simeon a ajuns șeful Opoziției, iar domnul a ajuns în fața procurorilor și cu vreo patru dosare penale destul de urâte. Acum, vă dați seama că din nu este fericit de situația creată, a fost folosit. Domnul Georgescu este un om inteligent, își dă seama, are experiență și-a dat seama că a fost folosit și că va mai fi folosit, fiindcă este, din păcate, luat de fraier de către niște oameni care nu ajung nici măcar la genunchiul său. Reacția așa este absolut normală.
Dan Andronic: – De unde trageți concluziile astea? Că concluziile sunt destul de dure, l-au folosit…
Tudor Păcuraru: – Păi, concluziile sunt vizibile. Uitați-vă ce s-a întâmplat la 1 Decembrie la Alba Iulia, când grupurile au fost separate, iar când domnul Simion a fost foarte incomodat de faptul că se scanda de către propriului săi susținători AUR „Georgescu președinte”. S-a văzut pe înregistrări chestia asta. Deci, asta este. Domnul Călin Georgescu nu vrea să mai fie folosit în continuare pentru lucruri pe care nu le controlează. Dânsul dorește ca să își reglementeze mai întâi situația judiciară, iar după aceea… vom vedea. Aici, apare o problemă. Din ce știu eu, acești politicieni care s-au folosit de domnul Georgescu, l-au lăsat efectiv în baltă. Deci, nu îl ajută în momentul în față nici financiar și nici cu asistență juridică.
Dan Andronic: – Pe de altă parte toată lumea vorbește despre Călin Georgescu, vorbește despre soarta lui Călin Georgescu, despre cât de greu îi este lui Călin Georgescu, sunt o grămadă care fac bani de pe urma lui Călin Georgescu.
Tudor Păcuraru: – Ajungeți să vă uitați la Realitatea PLUS ca să vedeți că tema Călin Georgescu a început să fie din nou agitată. dar, precum vedeți, a ieșit un scandal cu sumele enorme plătite către AUR, către Realitatea PLUS și vă dați seama cum privește…
Dan Andronic: – 450.000 de euro bucata pe oră, nu?
Tudor Păcuraru: – Vă dați seama cum se uită la asta domnul Călin Georgescu care are dificultăți în a-și plăti avocații și pe care acum nu-l ajută nimeni din câte știu eu. Păi, normal că…
Dan Andronic: – De ce credeți că s-a produs ruptura asta între Simion, cei care l-au folosit, inclusiv Realitatea PLUS și așa mai departe și interesele sale? Adică s-a considerat de la un punct încolo că nu mai este… nu mai e nevoie de el că deja curentul s-a creat?
Tudor Păcuraru: – Sistemul s-a desincronizat destul de devreme. Acum un an de zile, chiar de acest microfon, vă explicam care este sistemul unor lovituri de stat în stil Katanga. Sunt mai multe etape, mai multe acte ale unei lovituri de stat. Prima mișcare este să aduci cât mai mulți oameni în spațiu public. Cum se face asta? Am văzut că am primit și eu acea invitație de la Filiala Vâlcea AUR care îmi promitea o chiflă, un hamburger și 100 de lei dacă mă urc în autobuzul spre Alba Iulia ca să desfășură acolo activității patriotice care s-au văzut la televizor. Huiduirea nu e națională.
În momentul în care lumea este adunată, urmează să intre în funcțiune oamenii domnului Potra ca să provoace panică și dacă se poate și niște victime. După ce se întâmplă chestia asta, atunci intră în funcţiune domnul Călin Georgescu că îi spune „Cer Armatei să vină să facă ordine.” La care armata vine și face ordine și, evident, urmează înscăunarea adevăratului președinte al României, singurul ales cu stea în frunte, domnul Călin Georgescu.
Acum… și-au dat seama că sunt lucrați. Deci aici, în această piesă, practic domnul Potra era repartizat pe rolul lui Miron Cosma, provocatorul de haos care va fi declarat terorist. Miron Cosma la Cozia și-a dat seama de ce urmează, s-a retras și i-a lăsat…
Dan Andronic: – Miron Cosma a fost amenințat inclusiv fizic.
Tudor Păcuraru: – Nu, nu, acolo a fost amenințat cu un reportofon, dar sunt aspecte care nu sunt secretele mele, nu pot să le spun.
Dan Andronic: Eu știu că a fost amenințat cu faptul că Radu Vasile a zis. că el era prim-ministru, Dumnezeu să-l odihnească, i-a spus ceva de tipul că „Dacă în momentul în care ies nu scot batista, sunt doi lunetiști vis-a-vis și s-ar putea să nu mai exiști.”
Tudor Păcuraru: – Amenințările au fost mult mai grave și au venit din partea lui Nicolae T., nu pot spune mai mult, care știa din vremuri de demult. În sfârșit. Eu nu îmi bârfesc agenții.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.