În ultimul an, Realitatea PLUS difuza constant imagini cu Călin Georgescu, indiferent de subiectul discuției sau de știrea transmisă. În presă, el era numit mereu „președintele ales”. Se pare că s-a stricat relația dintre Georgescu cu postul de televiziune care îl susținea, după ce a refuzat să o sprijine pe Anca Alexandrescu în campania pentru Primăria Capitalei.

Georgescu a declarat de două ori că nu va susține pe nimeni în campania pentru Primăria Capitalei și că nu recunoaște legitimitatea alegerilor. La sărbătoarea de 1 Decembrie de la Alba Iulia, el a organizat o manifestație separată de cea a AUR. Când grupurile s-au întâlnit, Georgescu a preferat să plece.

Georgescu a mai spus că până când frauda de anul trecut din decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, nu are niciun motiv să creadă că alegerile din România ar fi corecte. Din acest motiv, el consideră inutil să se discute despre alegerile din România și se distanțează de alegerile programate pe 7 decembrie, precum și de orice candidat. El a explicat că atunci când alegerile sunt organizate de cei răi, nu se poate aștepta ca ele să fie câștigate de cei corecți.

„Aș vrea să lămuresc câteva lucruri legate de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie.Până când frauda cosmică a anulării alegerilor de anul trecut din luna decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, nici unul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. De aceea consider că este inutil și ridicol de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioanele de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar: mă distanțez și mă disociez total de așa zisele alegeri de pe data de 7 decembrie și evident de orice candidat. Când alegerile sunt organizate de rândași, nu poți să te aștepți ca ele să fie câștigate de cai, este imposibil”, a zis Georgescu.

În ediția de marți, 2 decembrie 2025, a podcastului „Contrapunct” de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Dan Andronic și colonelul (r) SRI Tudor Păcuraru au discutat despre prezența controversată a lui Călin Georgescu la Alba Iulia, acuzațiile de manipulare politică și tensiunile din jurul alegerilor locale. Dezvăluirile oferă o perspectivă critică asupra mecanismelor de influență și regiei politice.

Dan Andronic a deschis discuția cu o declarație proaspătă a lui Călin Georgescu. Acesta a afirmat că nu recunoaște alegerile organizate pentru funcția de primar general al Capitalei, invocând „frauda cosmică” a anulării alegerilor prezidențiale din 2024.

Georgescu a spus că se „distanțează total” de scrutin și de „orice candidat”, aluzie directă la candidata AUR la Primăria Capitalei, Anca Alexandrescu. A completat cu o formulare care a atras atenția: „Când alegerile sunt organizate de rândași, nu te poți aștepta ca ele să fie câștigate de cai.”

Colonelul (r) Tudor Păcuraru a reacționat tranșant, afirmând că declarația lui Georgescu era previzibilă și că acesta „a fost folosit ca ascensor politic” de diverse grupări politice. „Domnul Simeon a ajuns șeful Opoziției, iar dânsul a ajuns în fața procurorilor, cu patru dosare penale urâte”, a spus Păcuraru.

Fostul ofițer susține că politicienii care au mizat pe Georgescu „l-au lăsat în baltă”, fără sprijin financiar sau juridic. Mai mult, acesta susține că Georgescu „și-a dat seama că a fost folosit” și vrea să își rezolve întâi situația judiciară.

Un segment semnificativ al discuției a vizat evenimentele de 1 Decembrie de la Alba Iulia, unde apariția lui Georgescu a generat tensiuni. Păcuraru afirmă că „grupurile au fost separate intenționat”, iar liderul AUR George Simion ar fi fost „incomodat” de scandările „Georgescu președinte” venite chiar din partea simpatizanților AUR.

Fostul ofițer SRI susține că respectivele manifestări ar fi fost rezultatul unor „mecanisme de manipulare”, iar „băile de mulțime” ar fi fost orchestrate pentru a crea emoție și a masca lipsa de transparență a campaniei lui Georgescu.

Discuția a atins și subiectul sumelor mari vehiculate în legătură cu promovarea pe anumite posturi TV. Păcuraru și Andronic au amintit de scandalul recent privind „sumele enorme plătite către AUR și Realitatea PLUS”, fiind menționată chiar cifra de „450.000 euro pe oră”. În acest context, Păcuraru a subliniat contrastul cu dificultățile financiare ale lui Georgescu, despre care afirmă că „nu are cu ce să-și plătească avocații”.

Dan Andronic: – Bună ziua, doamnelor și domnilor și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii „Contrapunct”. Intrăm direct în subiect pentru că avem o declarație foarte importantă a lui Călin Georgescu, o declarație făcută în urmă cu câteva minute, la Buftea, în momentul în care ieșea de la semnarea controlului judiciar, o declarație care poate arunca în aer alegerile locale din București pentru că Călin Georgescu spune așa:

„Am două chestiuni pentru astăzi. Prima este legată și aș vrea să lămuresc câteva aspecte legate de așa-zisele alegeri de pe 7 decembrie. Până când frauda cosmică a anulării alegerilor din decembrie nu va fi sancționată penal și istoric, insist, penal și istoric, nu am niciun motiv, niciunul, de a crede că ea nu se va repeta în orice alegeri din țara asta. De aceea, consider că este ridicol și inutil de a discuta despre orice alegeri din România. Aș insulta milioane de români al căror vot a fost furat. De aceea, să fie foarte clar, mă distanțez și mă disociez total de așa-zisele alegeri de pe data de 7 decembrie, alegerile pentru primăria Bucureștiului și evident, de orice candidat”, adică de candidatul AUR Anca Alexandrescu.