Cristela Georgescu a transmis, de Moș Nicolae, un mesaj pe Facebook în care a spus că Sfântul Nicolae a fost un om de o mare bunătate și că mulți români nu doar îi poartă numele, ci îl și iubesc. Ea a explicat că Sfântul este un model al binelui făcut în taină, fără laude și fără a cere ceva în schimb.

Aceasta a spus că binele făcut în ascuns păstrează inima curată, atât pentru cel care oferă, cât și pentru cel care primește, și că astfel oamenii nu se pun în locul lui Dumnezeu, fiind considerați „salvatori”. Ea a amintit și învățăturile părintelui Arsenie Papacioc, care spunea că milostenia vine din partea divină din om, nu doar din ceea ce dă material.

Georgescu a subliniat că oamenii nu sunt sursa binelui, ci doar cei prin care Dumnezeu lucrează — fie printr-un sfat, un gest frumos, un ajutor sau o inspirație de moment. A mulțumit tuturor celor care i-au făcut mici bucurii de-a lungul anului, în tăcere, fără să-și spună numele, și a spus că fiecare gest a fost o mângâiere.

Ea a vorbit cu recunoștință și despre scrisorile și desenele primite de la copii, pe care le-a numit „lumini pentru inimă”.

Cristela a transmis și că darurile pe care părinții le pun copiilor în ghetuțe nu ar fi „ale lor”, ci daruri pe care Dumnezeu le oferă prin oameni, la rugăciunile Sfântului Nicolae, pentru a aduce mai multă bucurie. A spus că bucuria de a dărui este mai mare decât aceea de a primi și că, atunci când înțelegem acest lucru, nu mai așteptăm mulțumiri sau recunoaștere.

Mesajul ei s-a încheiat cu o urare pentru cei care poartă numele Sfântului Nicolae.

„Ce minune de om a fost Sfântul Nicolae!… Dacă am întreba câți români poartă numele Sfântului Nicolae, mulți ar ridica mâna. Dar dacă am întreba câți îl iubesc, cred că răspunsul ar fi aproape unanim… Astăzi îl cinstim pe marele ierarh, cel care a dat chip binelui făcut în taină. Ne putem inspira și noi din felul său de a dărui, de a iubi: discret, fără să lase urme, fără să poată fi identificat, așa cum ne îndeamnă și versetul „să nu știe stânga ta ce face dreapta ta”… Binele făcut în ascuns păstrează inima curată și smerită, atât pe cea a binefăcătorului, cât și pe cea a celui care primește binefacerea. Ne ajută să nu ne punem, fără să vrem, în locul în care doar Dumnezeu poate fi: acela de „salvator”. Iar cel care primește ajutor, uneori, se poate atașa de binefăcător mai mult decât de Dumnezeu. De aceea Sfântul Nicolae a ales taina ca mod de a iubi… așa cum ne învață și părintele Arsenie Papacioc: 𝑚𝑖𝑙𝑜𝑠𝑡𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑐𝑒𝑣𝑎 𝑑𝑖𝑛 𝐷𝑢𝑚𝑛𝑒𝑧𝑒𝑢𝑙 𝑑𝑖𝑛 𝑡𝑖𝑛𝑒, 𝑛𝑢 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑠𝑎̆ 𝑑𝑎𝑖 𝑑𝑖𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑖𝑠𝑡𝑎̆. Adevărul este simplu — nu noi suntem izvorul Binelui, ci Dumnezeu, care ne pune în inimă gândul cel bun și ne dă prilejul, mijloacele și posibilitatea reală de a-l împlini. Un sfat bun, o recomandare terapeutică, o vindecare, o inspirație de moment — toate vin de la Dumnezeu, prin omul pe care îl alege. Și poate aceasta e cea mai delicată formă de iubire: să trăim în ceilalți, nu doar în noi înșine, cum spunea tot părintele nostru Arsenie. Mulțumesc, cu această ocazie, tuturor celor care, de-a lungul acestui an, ne-au dăruit în taină, aidoma Sfântului Nicolae, câte un semn al inimii lor — adesea fără nume, din dorința de a face binele în tăcere: o scrisoare, un fruct, o icoană, o floare, o carte, o fotografie, o rugăciune, un zâmbet, o privire caldă, o strângere de mână… Toate aceste gesturi, oricât de mici, au fost o binecuvântare și o mângâiere, și le-am primit cu recunoștință. Iar scrisorile și desenele de la copii, suflete uriașe în trupuri mici, au fost de fiecare dată o lumină care ne-a ținut inima sus. Darurile pe care le așezăm în ghetuțele copiilor noștri, în noaptea Sfântului Nicolae, nu sunt „ale noastre” sau „de la noi”. Sunt daruri pe care Dumnezeu ni le încredințează, la rugăciunile Sfântului, ca să înmulțim bucuria mai departe. Căci bucuria de a dărui este nesfârșită, dumnezeiască, față de bucuria pe care o avem când primim. Când înțelegem asta simplu și limpede, nu mai așteptăm nimic înapoi — nici laude, nici recunoștință… Ce frumoasă responsabilitate, ce delicatețe cerească se așează în ghetuțele inimilor care îi poartă numele… Întru mulți ani, cu Sfântul Nicolae în inimile noastre!”, a scris ea.

Comentariile românilor au fost, în mare parte, urări și mesaje de bine pentru Cristela Georgescu și familia ei. Mulți au transmis că îl roagă pe Sfântul Nicolae să ocrotească țara și poporul român și au scris „Zi binecuvântată” sau „Weekend binecuvântat”.

Unii comentatori au vorbit și despre suferința lor legată de evenimentele politice de anul trecut, spunând că sărbătoarea ar fi fost umbrită pentru ei și exprimând speranța ca Dumnezeu și sfinții să aducă pace și dreptate. Alții l-au numit pe Sfântul Nicolae „Sfântul dreptății” și au spus că îl roagă să „facă dreptate unei persoane” la care s-au referit.

Mesajele au avut, în general, un ton afectuos, mulți transmițând: „Vă iubim”, „Vă prețuim”, „Sfântul Nicolae să vă mângâie sufletul”.