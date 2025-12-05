În mai multe orașe ale țării, precum Brăila și Galați, credincioșii participă la pelerinaje și procesiuni religioase închinate acestui sfânt. Oamenii poartă icoane, crenguțe de vâsc sau fragmente din moaștele Sfântului Nicolae și se roagă pentru sănătate, liniște în familie și protecție pentru anul ce urmează.

Cel mai cunoscut ritual al acestei sărbători rămâne curățarea ghetuțelor. În seara de 5 decembrie, copiii își pregătesc încălțămintea în speranța că Moș Nicolae le va aduce dulciuri sau mici cadouri. Cei care nu s-au purtat frumos pot găsi o nuielușă, un simbol vechi al ideii de îndreptare.

Un alt obicei este punerea ramurilor de pomi la înflorit, un gest cu semnificație de belșug. Dacă acestea înmuguresc până la Anul Nou, tradiția spune că anul următor va fi unul rodnic.

În unele sate, cetele de feciori încep în această perioadă pregătirile pentru colindat, marcând începutul sezonului sărbătorilor de iarnă.

În tradiția populară, anumite obiecte sunt considerate nepotrivite de dăruit în această zi, deoarece sunt asociate cu ghinionul sau cu semnificații negative în familie. Printre darurile care ar trebui evitate se numără:

obiectele tăioase sau ascuțite;

lucrurile de culoare neagră;

cravatele, bijuteriile sau produsele cosmetice.

Acestea sunt privite ca simboluri ale conflictelor sau ale rupturilor relaționale, motiv pentru care tradiția recomandă evitarea lor.

Sfântul Nicolae, arhiepiscop al Mirelor Lichiei, teritoriu aflat astăzi în Turcia, a trăit în secolul al IV-lea și este cunoscut pentru viața dedicată milosteniei. Deși provenea dintr-o familie înstărită, a renunțat la averea moștenită pentru a-i ajuta pe cei săraci și pentru a se dedica credinței.

În tradiție, este amintit pentru protejarea tinerilor, pentru salvarea unor oameni condamnați pe nedrept și pentru sprijinul oferit comunităților aflate în suferință sau foamete. Din aceste motive a devenit simbolul dreptății și al generozității, imagine care s-a păstrat până astăzi.

Astfel, sărbătoarea Sfântului Nicolae rămâne un moment de reflecție, generozitate și respect pentru tradițiile transmise de-a lungul generațiilor.