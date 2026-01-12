Federația Română de Gimnastică a reacționat prompt după ce Corina Moroșan a părăsit lotul feminin în contextul unor dezvăluiri care au vizat-o pe Camelia Voinea. Forul a ales o soluție de continuitate și experiență, readucând în funcție un nume cu greutate în istoria recentă a gimnasticii românești.

Conducerea FRG a decis ca noul responsabil al echipei feminine să fie Nicolae Forminte, care a mai coordonat lotul național în două perioade-cheie: între 2005–2010 și 2016–2019. Revenirea survine după aproape șapte ani de absență din această poziție.

Aflat la vârsta de 69 de ani, Forminte revine în postura din care a supervizat una dintre ultimele mari performanțe ale gimnasticii românești: bronzul pe echipe la Jocurile Olimpice de la Beijing 2008. Pe lângă rezultatul olimpic, el a contribuit și la calificarea echipelor în competițiile majore și la formarea unor generații întregi de sportive.

Proaspătul antrenor coordonator a confirmat decizia FRG și a explicat ce urmează în perioada imediat următoare, menționând atât procedura de constituire a lotului, cât și planurile privind baza de pregătire.

„Da, aşa este! Deocamdată urmează să fie constituit lotul şi aprobat colectivul tehnic de antrenori. Fetele care sunt vizate să facă parte din lot vor primi convocarea trimisă de către Federaţie.”

Forminte a subliniat că nu se vor face excluderi premature:

„Nu renunţăm la nicio fată.”

Despre cantonamente, acesta a precizat că sunt analizate două variante: Onești și Deva. În opinia tehnicianului, Deva reprezintă soluția familiară:

„Legat de cantonament, sunt două variante pe care le pot lua în calcul. Este vorba despre Oneşti sau Deva. Cum însă la Oneşti nu cunosc foarte multă lume, iar la Deva aş putea spune că atunci când merg la Primărie sau la Consiliul Judeţean sunt ca la mine în sufragerie, sigur va fi Deva”, a declarat el pentru orangesport.ro.

Această declarație confirmă intenția de a readuce centrul de pregătire în orașul în care gimnastica românească a cunoscut decenii de glorie, sub îndrumarea unor antrenori legendari.

Mandatul lui Forminte vine într-un moment de reconstrucție. După două ediții ratate ale Jocurilor Olimpice, echipa feminină a revenit în competiție la Paris 2024, unde s-a clasat pe locul 7 — rezultat considerat încurajator pentru un lot aflat în proces de tranziție.

Numirea sa este strâns legată de obiectivul strategic al FRG: calificarea la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028 și menținerea României printre națiunile de tradiție ale gimnasticii mondiale.

Valoarea colaborării dintre antrenor și sportivi nu este o necunoscută. La ediția din 2020, Forminte era deja antrenorul tricolorelor, în contextul în care România a ratat atunci prezența în concursul pe echipe.