Nadia Comăneci a intrat în istoria gimnasticii mondiale ca prima sportivă care a obținut nota 10. Momentul care a marcat definitiv cariera sa a avut loc la Jocurile Olimpice din 1976, desfășurate la Montreal, când a primit nu doar primul 10 perfect din istorie, ci și alte șase note maxime. În cadrul acelei ediții olimpice, gimnasta română a cucerit trei medalii de aur, o medalie de argint și una de bronz, devenind un simbol al excelenței și al disciplinei sportive.

Nadia Comăneci a transmis un mesaj de ziua ei, în care își urează ei la mulți ani, bucurându-se de muzică și dansând.

„La mulți ani mie, melodia mea preferată #roseofmoldova #trandafirdelamoldova @loredanagroza ❤️”, a transmis Nadia Comăneci pe Instagram.

Marea sportivă a început să practice gimnastica la vârsta de 6 ani. Talentul și ambiția sa remarcabilă au fost observate rapid, iar ulterior a fost inclusă în lotul național, unde s-a antrenat sub îndrumarea celebrilor antrenori Béla și Márta Károlyi.

Primul succes internațional important a venit la vârsta de 13 ani, la Campionatele Europene de Gimnastică desfășurate în Norvegia, unde a câștigat trei medalii de aur și una de argint. Un an mai târziu, agenția Associated Press a desemnat-o „Sportiva anului”, ca recunoaștere a performanțelor obținute în competițiile internaționale.

Astfel, ea a devenit cea mai tânără câștigătoare a unui titlu olimpic și prima gimnastă care a reușit să câștige, trei ani consecutiv, medalia de aur la individual compus în cadrul Campionatelor Europene.

De-a lungul carierei sale excepționale, a acumulat un palmares impresionant: 18 medalii de aur la Jocurile Olimpice, Campionatele Mondiale și Campionatele Europene, precum și alte 10 medalii de argint și bronz. După retragerea din activitate, în anul 1984, Nadia Comăneci a continuat să contribuie la dezvoltarea gimnasticii românești, activând în cadrul Federației Române de Gimnastică și implicându-se în pregătirea lotului feminin de junioare.

În noiembrie 1989, cu puțin timp înainte de izbucnirea Revoluției din România, Nadia Comăneci a fugit din țară și s-a stabilit ulterior în Statele Unite ale Americii. În același an, s-a căsătorit cu gimnastul american Bart Conner, alături de care a continuat să fie un promotor activ al gimnasticii și al spiritului olimpic.

În prezent, Nadia Comăneci este președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică și al Comitetului Olimpic Român, dar și membră în numeroase foruri internaționale. Moștenirea sa sportivă și umană rămâne o sursă de inspirație pentru generații întregi, iar ziua de 12 noiembrie marchează nu doar aniversarea unei campioane, ci și celebrarea perfecțiunii în sport.

Amintim că Nadia Comăneci a transmis un mesaj tuturor fanilor săi în ziua în care s-au împlinit 48 de ani de la acel moment memorabil. În mesajul video, legenda gimnasticii române i se adresează propriei sale versiuni de la vârsta de 4 ani, într-un gest simbolic de recunoștință față de copilul care a pornit pe drumul perfecțiunii. Sportiva apare în videoclip ținând în mână un portret al său din copilărie.

„Mulțumesc tuturor fanilor mei din întreaga lume”, a scris ea în ziua de 18 iulie.

Thank you to all my fans all over the world❤️. see you in #paris2024 pic.twitter.com/5QqwnfdZdO — Nadia Comaneci (@nadiacomaneci10) July 17, 2024

Într-o postare aniversară realizată pe pagina de Facebook, Ambasada Statelor Unite la București a amintit de performanța istorică a sportivei din România.

„Acesta a transformat-o pe sportiva din România într-o adevărată legendă. Inițial, Nadia și antrenorul Bela Karolyi s-au uitat confuzi la tabela de marcaj când aceasta a indicat 1.00, deoarece tabela nu era pregătită pentru a înregistra prima notă de 10 din istoria Jocurilor Olimpice”, a amintit Ambasada Statelor Unite la București.

Nadia Comăneci, una dintre cele mai mari legende ale sportului mondial, are o avere estimată la aproximativ 25 de milioane de dolari, conform surselor media internaționale. Fosta gimnastă trăiește în Statele Unite, unde deține, împreună cu soțul ei, Bart Conner, mai multe proprietăți și afaceri de succes.

Reședința principală a cuplului se află în zona Norman, lângă Oklahoma City, o locuință evaluată la aproximativ 400.000 de dolari. Pe lângă aceasta, cei doi mai dețin o vilă de vacanță în California, estimată la o valoare de 2 milioane de dolari.

În România, Nadia Comăneci primește o rentă viageră acordată de stat, care, în anul 2025, se ridică la suma de 16.635 de lei lunar. Această sumă depășește veniturile altor mari sportivi români. Ion Țiriac, fost tenismen și om de afaceri, beneficiază de o rentă lunară de 12.000 de lei, în timp ce Ilie Năstase primește o pensie de 1.435 de lei, la care se adaugă o indemnizație de merit de 6.240 de lei. Chiar și cumulate, acestea se situează sub valoarea rentei primite de Nadia Comăneci.

Pe lângă veniturile din rentă și investiții, Nadia Comăneci și Bart Conner administrează două afaceri importante în domeniul sportului și al media. Cei doi sunt proprietarii academiei de gimnastică „Bart Conner Gymnastics Academy”, una dintre cele mai cunoscute instituții private de pregătire pentru tinerii sportivi din Statele Unite.

De asemenea, dețin compania „Perfect 10 Production Company”, specializată în producții media și evenimente dedicate gimnasticii și sportului olimpic. Fosta gimnastă are investiții imobiliare și în România, despre care se afirmă că au generat câștiguri suplimentare în ultimii ani.