Gimnasta Ana Maria Bărbosu, în vârstă de 19 ani, a semnat cu Dinamo București, după ce luna trecută a fost curtată intens de Steaua. Surse apropiate negocierilor au precizat că clubul Armatei nu a mai revenit după discuțiile inițiale, iar Ana a ales astfel varianta „alb-roșie”.

Aceasta urmează modelul altor sportivi precum David Popovici, care a semnat cu CS Dinamo în 2021, după ce fusese legitimat la CSA Steaua. În cazul lui Popovici, negocierile cu clubul militar nu s-au concretizat, deși, Steaua ar fi oferit un salariu lunar de 5.000 de euro.

Conducătorul clubului Dinamo, Ionuț Popa, a confirmat că Ana Maria Bărbosu a ajuns la un acord cu echipa încă de la începutul lunii noiembrie, menționând că vicepreședinta Georgeta Andrunache poate oferi mai multe detalii.

„Din ce știu eu, Ana a semnat. De la 1 noiembrie, dacă nu greșesc. Dar Georgeta Andrunache vă poate oferi mai multe informații”, a spus Popa pentru GOLAZO.ro.

Potrivit regulamentelor Federației Române de Gimnastică, fiecare gimnastă trebuie să fie legitimată la un club pentru a putea reprezenta România în competiții internaționale. Vicepreședinta Dinamo, Georgeta Andrunache, a declarat că Ana Maria, alături de David Popovici și Vlad Covaliu, va fi un model nu doar ca sportivă, ci și ca om, și a confirmat că gimnasta și-a dat acordul de a semna, deși nu toate actele sunt încă finalizate.

„Alături de David Popovici, Vlad Covaliu, Ana va fi un model. Nu doar de sportiv, ci și de om. Pot confirma ca și-a dat acordul de a semna cu noi, deși nu toate actele sunt puse la punct”, a zis Andrunache, potrivit sursei citate anterior.

În același timp, Ana Maria Bărbosu a părăsit temporar România pentru a studia în Statele Unite ale Americii, unde a primit o bursă de la Universitatea Stanford. Sportiva își propune să demonstreze acolo același talent care i-a adus medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Jurnaliștii americani au subliniat că Ana, alături de Jennifer Williams, este așteptată să joace un rol esențial în echipa Stanford Cardinals pentru sezonul competițional 2026.

„Fiecare sezon aduce noi momente decisive pentru echipele care luptă să își prelungească parcursul dincolo de sezonul regulat, iar în 2026 competiția se anunță extrem de echilibrată. Fanii vor avea ocazia să vadă sportivi de top la debutul de sezon al echipelor Stanford Cardinals și Denver Pioneers, ambele dorind să înceapă anul competițional 2026 cu o victorie importantă. Pentru Denver, care trebuie să înlocuiască o generație numeroasă de sportive plecate, debutantele Shyla Bhatia, Megan Aamold și Sevana Kasparian vor fi chemate să strălucească.În tabăra celor de la Stanford, Jennifer Williams și Ana Barbosu, care a participat deja la Jocurile Olimpice, sunt așteptate să joace un rol esențial”, au scris jurnaliștii americani de la collegegymnews.com.

Monica Roșu, dublă medaliată olimpică, a comentat situația Anei Maria, afirmând că decizia gimnastei reflectă dorințele ei personale și sperând ca aceasta să reușească să-și păstreze tonusul și dorința de a continua să concureze pentru România. Roșu a mai precizat că astfel de oportunități devin tot mai comune pentru sportivii români care doresc să combine performanța cu studiile internaționale.