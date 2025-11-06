Ministrul Apărării a afirmat că anunțul privind plecarea unei brigăzi americane a fost greșit interpretat. El a spus că nu este vorba despre o retragere definitivă a 600 de militari, ci despre o rotație a unei unități care se afla deja în Germania pentru exerciții și certificări.

Ministrul a arătat că nivelul de securitate al României rămâne neschimbat, explicând că brigada respectivă era detașată temporar. A precizat că diferența constă doar în faptul că această rotație nu va mai fi repetată.

„Securitatea României este la fel. Nu pleacă 600 de militari, acea brigadă era rotaţională, veneau pentru nouă luni, apoi plecau pentru exerciţii şi certificări în Germania. Ei erau deja acolo când s-a făcut anunţul. Diferenţa este că nu va mai veni o astfel de brigadă de luptă”, a spus Moşteanu la Digi24.

Oficialul a menționat că aproximativ 900 de soldați americani vor continua să fie dislocați în România, în bazele de la Deveselu, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu. El a adăugat că parteneriatul militar cu Statele Unite include și colaborarea în domeniul apărării antidrone.

„Vor rămâne în România aproximativ 900 de soldaţi americani. Cooperarea noastră continuă, inclusiv în domeniul noilor sisteme de apărare antidrone. Statele Unite rămân principalul nostru partener în ceea ce priveşte înzestrarea Armatei Române”, a adăugat ministrul.

Moșteanu a subliniat că Statele Unite rămân principalul partener strategic al României în domeniul apărării. El a reamintit că țara are în derulare mai multe programe majore de achiziții de echipamente, printre care avioanele F-35, tancurile Abrams și sistemele de apărare Patriot și HIMARS.

Ministrul a explicat că aceste investiții fac parte dintr-o cooperare de lungă durată, care urmărește modernizarea Armatei Române și compatibilitatea tehnologică cu partenerii NATO.

„Rusia are o tradiție în a amenința vecinii, în a arunca la gunoi tratatele și valorile, în a folosi forța și minciuna. Asta nu se va schimba curând”, a spus ministrul.

Ionuț Moșteanu a declarat că Rusia a transformat întreaga industrie într-o industrie de război, iar NATO trebuie să fie pregătit pentru o perioadă lungă de tensiuni. El a afirmat că Moscova continuă să folosească forța și dezinformarea pentru a-și atinge obiectivele și că aceste comportamente nu se vor schimba curând.

Ministrul a spus că aliații au înțeles acest pericol după izbucnirea războiului din Ucraina și că România își va crește gradual investițiile în apărare până la 5% din PIB, în următorul deceniu.

El a explicat că, pentru mult timp, statele europene au delegat responsabilitatea apărării către Statele Unite, însă această abordare se schimbă odată cu noile realități de securitate.

„Mult timp, noi, europenii, am făcut un fel de outsourcing către Statele Unite pentru partea de apărare. Iată că semnalul s-a înțeles, investim mai mult, mergem în direcția bună”, a spus ministrul.

În prezent, România alocă 2,3% din PIB pentru apărare, dar ministrul consideră că ritmul investițiilor trebuie accelerat pentru a consolida capacitatea militară.