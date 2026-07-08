Nicușor Dan, declarații de la Summitul NATO. Mesaj despre Rusia, Marea Neagră și trupele SUA din România

Nicușor Dan a prezentat miercuri, la Ankara, principalele teme aflate pe agenda Summitului NATO și poziția României în cadrul reuniunii șefilor de stat și de guvern. Președintele a afirmat că nu vede un risc privind retragerea militarilor americani de pe Flancul Estic și a subliniat că Alianța își menține atenția asupra amenințării reprezentate de Rusia. Declarațiile au fost făcute înaintea reuniunii oficiale a liderilor NATO, după întâlnirile desfășurate marți seară cu aliații.

Nicușor Dan a explicat că summitul desfășurat la Ankara reprezintă o evaluare a măsurilor adoptate în ultimul an, după reuniunea NATO de la Haga, când statele aliate au decis majorarea cheltuielilor pentru apărare. Potrivit președintelui, accentul este pus acum pe transformarea acestor investiții în echipamente și capacități militare, prin proiecte comune dezvoltate în cadrul Alianței.

„Summitul NATO este foarte important pentru România, deoarece în proiectul declarației finale sunt reafirmate unitatea Alianței, Articolul 5 privind apărarea colectivă a întregului teritoriu NATO și legătura transatlantică. Este un summit care are loc la un an după cel de la Haga, când s-a convenit creșterea cheltuielilor pentru apărare. Practic, este un bilanț al progreselor făcute într-un an, iar concluzia este că aceste cheltuieli au crescut, inclusiv în România. Întrebarea este în ce măsură acești bani se transformă în echipamente militare. Veți vedea că, în cadrul NATO, sunt lansate mai multe proiecte menite să dinamizeze producția de echipamente de apărare”, a spus președintele României.

Șeful statului a arătat că proiectul declarației finale păstrează referirea explicită la amenințarea reprezentată de Rusia, ceea ce confirmă importanța acordată Flancului Estic și războiului din Ucraina.

Acesta a precizat că România va continua să promoveze importanța strategică a regiunii Mării Negre în cadrul Alianței și a indicat că sunt așteptate noi anunțuri privind cooperarea regională în domeniul securității.

Președintele a prezentat și principalele inițiative în care România este implicată alături de partenerii aliați, inclusiv extinderea cooperării cu Turcia și Bulgaria în domeniul securității maritime și dezvoltarea noii Bănci pentru Apărare.

„Cred că domnul ministru va anunța semnarea acordului cu Turcia și Bulgaria privind proiectul de deminare din Marea Neagră, precum și progresele făcute în ceea ce privește actul civil de securitate. De asemenea, așa cum v-am anunțat, o parte dintre programele de producție de echipamente vizează integrarea noilor tehnologii în tehnica militară produsă de industria aliată. Unul dintre proiectele lansate este Banca pentru Apărare, la care România este stat fondator. Aceasta va avea sedii principale în Canada și Luxemburg, precum și două sedii secundare pe Flancul Estic, în statele baltice și în România”, a mai spus președintele țării.

Nicușor Dan a subliniat că participarea României la aceste proiecte urmărește atât consolidarea industriei de apărare, cât și dezvoltarea cercetării și a tehnologiilor noi destinate echipamentelor militare utilizate de statele aliate.

În cadrul declarațiilor de la Ankara, președintele a vorbit și despre discuțiile purtate marți cu o delegație de senatori americani, în cadrul cărora au fost abordate atât cooperarea în cadrul NATO, cât și relația bilaterală dintre România și Statele Unite.

„Am avut o discuție ieri cu o echipă de senatori americani, am discutat de NATO și de relația bilaterală, unde ne interesează continuarea prezenței militare SUA în România. Am vorbit de extinderea Bazei Kogălniceanu și de prezența companiilor americane în România. Summitul de la Haga de anul trecut a fost o încercare de reechilibrare a contribuțiilor de securitate între SUA și aliații săi. Suntem pe traseul bun pentru echilibrare. Parte din contribuția care se cuantifică în bani e și prezența trupelor americane în Europa și bineînțeles că asta va fi o discuție pe termen scurt, mediu și lung. Prin faptul că se vorbește expres de amenințarea rusă, eu nu văd un risc de retragere a trupelor americane de pe flancul estic”, a mai spus președintele.

Potrivit acestuia, în cadrul întâlnirii au fost discutate și extinderea bazei militare de la Mihail Kogălniceanu, precum și oportunitățile de dezvoltare a cooperării economice și a investițiilor companiilor americane în România.