Banii cash intră sub noi restricții în UE. Ce trebuie să știe românii despre plățile în numerar

Banii cash vor putea fi utilizați în continuare în Uniunea Europeană, însă plățile comerciale de valoare mare vor fi supuse unor restricții uniforme în toate statele membre începând cu 10 iulie 2027. Noul regulament european introduce un plafon de 10.000 de euro pentru tranzacțiile în numerar efectuate în schimbul bunurilor și serviciilor. În România, însă, numeroase limite privind utilizarea numerarului sunt deja mai restrictive decât cele prevăzute de legislația europeană.

Banii cash nu vor fi eliminați din economia Uniunii Europene, însă utilizarea lor pentru tranzacțiile comerciale de valoare ridicată va fi supusă unui plafon unic aplicabil în toate statele membre, în cadrul noilor măsuri destinate combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.

Regulamentul (UE) 2024/1624, cunoscut sub denumirea AMLR, va intra în vigoare începând cu 10 iulie 2027 și stabilește că persoanele care comercializează bunuri sau prestează servicii vor putea accepta ori efectua plăți în numerar doar în limita a 10.000 de euro sau echivalentul acestei sume în lei ori în altă monedă.

Noua regulă se aplică atât unei singure tranzacții, cât și mai multor operațiuni care, în mod rezonabil, pot fi considerate legate între ele. Scopul acestei prevederi este de a împiedica împărțirea artificială a unei plăți în mai multe tranșe pentru evitarea plafonului legal.

Interdicția introdusă la nivel european privește exclusiv acceptarea sau efectuarea plăților în numerar care depășesc acest prag în cadrul tranzacțiilor comerciale. Regulamentul nu interzice utilizarea numerarului în viața de zi cu zi.

Deși regulamentul stabilește un plafon maxim armonizat pentru toate statele membre, acesta permite fiecărei țări să păstreze sau să introducă limite mai mici pentru plățile în numerar.

Această prevedere este deosebit de importantă pentru România, deoarece legislația națională impune deja restricții mai severe în numeroase situații. Potrivit Legii nr. 70/2015, în relația dintre firme, persoane fizice autorizate, alți profesioniști și persoane fizice, plățile și încasările în numerar sunt limitate la 10.000 de lei pe zi pentru fiecare persoană, indiferent dacă este vorba despre livrări de bunuri, prestări de servicii, plata dividendelor, cesiuni de creanțe sau alte drepturi.

În practică, acest lucru înseamnă că, de exemplu, plata în numerar a unui autoturism în valoare de 55.000 de lei către un dealer auto nu va deveni nelegală abia odată cu aplicarea regulamentului european din 2027. O asemenea tranzacție depășește deja plafonul prevăzut de legislația românească pentru operațiunile dintre profesioniști și persoane fizice.

Regulamentul european stabilește în mod expres că plafonul de 10.000 de euro nu se aplică plăților efectuate între persoane fizice care nu desfășoară activități în calitate profesională.

Totuși, acest lucru nu înseamnă că asemenea tranzacții sunt lipsite de orice limită în România. Legea nr. 70/2015 stabilește un plafon distinct pentru operațiunile în numerar între persoane fizice care implică transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, prestarea de servicii ori acordarea și restituirea împrumuturilor.

În aceste cazuri, plățile și încasările în numerar pot fi efectuate în limita unui plafon zilnic de 50.000 de lei pentru fiecare tranzacție. Totodată, legea interzice fragmentarea operațiunilor atunci când aceasta urmărește evitarea plafonului legal.

Prin urmare, în cazul cumpărării unui autoturism direct de la o altă persoană fizică, limita europeană de 10.000 de euro nu este aplicabilă în mod direct, însă rămâne în vigoare plafonul național de 50.000 de lei.

Pe lângă plafonul pentru plățile comerciale în numerar, regulamentul european introduce și obligații suplimentare privind identificarea clienților.

Astfel, entitățile vizate de legislația privind prevenirea spălării banilor vor trebui să aplice cel puțin măsuri de identificare și verificare a identității clientului atunci când efectuează o tranzacție ocazională în numerar de cel puțin 3.000 de euro sau echivalentul acestei sume în altă monedă.

Pentru persoanele fizice, informațiile minime care pot fi solicitate includ numele și prenumele, locul și data nașterii, cetățenia, numărul național de identificare, acolo unde există, adresa de domiciliu ori o adresă poștală și, dacă este disponibil, codul de identificare fiscală.

Aceste prevederi nu înseamnă însă că orice cumpărător care efectuează o plată mai mare va fi întrebat automat despre proveniența banilor. Intensitatea verificărilor depinde de categoria entității obligate, natura tranzacției, profilul clientului și nivelul de risc identificat. Regulamentul prevede aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei și atunci când există suspiciuni privind spălarea banilor sau finanțarea terorismului, indiferent de valoarea tranzacției.

Noile limite europene nu se aplică depunerilor sau plăților efectuate direct la sediile instituțiilor de credit, ale emitenților de monedă electronică ori ale prestatorilor de servicii de plată.

Cu toate acestea, operațiunile care depășesc plafonul stabilit de regulament vor trebui raportate către unitățile de informații financiare, în conformitate cu normele aplicabile în domeniul prevenirii spălării banilor.

Și legislația românească prevede excepții pentru anumite operațiuni realizate în numerar. Printre acestea se numără depunerile de bani în conturile deschise la instituțiile de credit sau instituțiile de plată autorizate, plata taxelor și impozitelor, retragerile destinate achitării salariilor, precum și alte operațiuni expres prevăzute de lege.

Regimul utilizării numerarului este reglementat în România prin Legea nr. 70/2015, aflată deja în vigoare.

Pentru operațiunile dintre profesioniști, plafonul general este de 5.000 de lei pentru încasările sau plățile efectuate către ori de la o persoană, respectiv de 10.000 de lei în cazul magazinelor de tip cash and carry. Totodată, legea interzice împărțirea artificială a plăților pentru evitarea limitelor legale.

În relația dintre firme și persoane fizice, plafonul este de 10.000 de lei pe zi pentru fiecare persoană, iar în cazul tranzacțiilor între persoane fizice limita este de 50.000 de lei pentru fiecare tranzacție.

Forma actualizată a legislației prevede, de asemenea, că beneficiarii de salarii, pensii, indemnizații și alocații pot opta să primească sumele care li se cuvin fie în numerar, fie prin mijloace moderne de plată.