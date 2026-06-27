Legea s-ar putea schimba din nou. Parlamentarii vor modificarea regulilor la ATM-uri: românii ar putea introduce suma exactă dorită

Parlamentul dezbate o inițiativă legislativă care ar putea schimba modul în care românii folosesc bancomatele, în special atunci când retrag bani de la ATM-uri care aparțin altor bănci. Proiectul prevede introducerea posibilității de a selecta sau introduce manual suma exactă dorită, nu doar valorile prestabilite afișate în prezent pe ecran.

Românii care folosesc cardul la bancomatele altor bănci ar putea avea posibilitatea de a alege exact suma pe care doresc să o retragă. Un proiect de lege depus în Parlament prevede ca toate ATM-urile să ofere și opțiunea introducerii manuale a valorii dorite, nu doar variantele fixe afișate pe ecran. Inițiativa legislativă B409/2026, înregistrată la Senat pe 24 iunie, propune modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Proiectul este semnat de zeci de deputați din mai multe formațiuni politice, printre care PSD, AUR, UDMR, USR, PNL, SOS, POT, dar și de reprezentanți ai minorităților naționale și parlamentari neafiliați. În prezent, atunci când un client utilizează cardul emis de o altă bancă decât cea care operează bancomatul, în multe cazuri poate retrage doar sume prestabilite, precum 100, 200, 500 sau 1.000 de lei, fără posibilitatea de a introduce o altă valoare.

Inițiatorii susțin că această limitare nu este determinată, în cele mai multe situații, de restricții tehnice, ci de modul în care este configurată interfața bancomatelor pentru cardurile emise de alte instituții bancare. Ca urmare, unii utilizatori sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie, atunci când suma dorită nu se regăsește printre opțiunile afișate.

Potrivit proiectului de lege, operatorii de ATM-uri vor fi obligați să ofere posibilitatea introducerii unei sume personalizate pentru toate cardurile emise de instituții autorizate să funcționeze în România, indiferent de banca emitentă. Opțiunile rapide de retragere vor rămâne disponibile, însă nu vor mai putea reprezenta singura variantă afișată pe ecran.

Totuși, noua reglementare nu înseamnă că bancomatele vor putea elibera orice sumă solicitată. Retragerile vor continua să fie condiționate de numerarul disponibil în aparat, de tipurile de bancnote existente, de limitele tehnice ale ATM-ului și de regulile de securitate aplicabile. Astfel, chiar dacă utilizatorul introduce manual suma dorită, tranzacția poate fi refuzată dacă bancomatul nu dispune de bancnotele necesare sau dacă sunt depășite limitele tehnice ori plafonul zilnic de retragere.

Proiectul de lege prevede modificarea articolului 230 din Legea nr. 209/2019 și introduce sancțiuni pentru operatorii de bancomate care nu respectă noile obligații. Potrivit inițiativei legislative, aceștia riscă amenzi cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei în situațiile în care nerespectarea prevederilor afectează sau poate afecta interesele consumatorilor.

În cazul în care legea va fi adoptată și va intra în vigoare, operatorii ATM-urilor vor avea la dispoziție un termen de 90 de zile pentru a implementa modificările necesare și pentru a se conforma noilor cerințe.

Autorii propunerii legislative susțin că scopul modificării este eliminarea diferențelor de tratament dintre clienții băncii care deține bancomatul și cei care utilizează carduri emise de alte instituții financiare. În prezent, în multe cazuri, doar clienții propriei bănci au posibilitatea de a introduce manual suma pe care doresc să o retragă, în timp ce utilizatorii altor carduri sunt limitați la câteva valori prestabilite.

Inițiatorii mai arată că persoanele care retrag numerar de la bancomatele altor bănci achită, de multe ori, comisioane pentru această operațiune, însă nu beneficiază întotdeauna de posibilitatea de a alege suma exactă pe care doresc să o retragă. Proiectul de lege nu prevede eliminarea acestor comisioane și nici modificarea limitelor de retragere stabilite de instituțiile bancare. Schimbarea vizează exclusiv interfața ATM-urilor și dreptul utilizatorilor de a introduce o sumă personalizată, atunci când acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Deocamdată, această măsură nu produce efecte concrete, aflându-se încă în stadiul de propunere legislativă.

Inițiativa se află în dezbaterea Senatului, prima Cameră sesizată. Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie să fie adoptat de Parlament, promulgat de președintele României și ulterior publicat în Monitorul Oficial.