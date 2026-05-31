Schimbare uriașă la ATM-uri. Cardul bancar devine opțional pentru retragerea banilor. Unde se implementează un nou sistem pentru cash

Sistemul bancar din Spania trece printr-o transformare majoră, odată cu introducerea posibilității de a retrage numerar fără utilizarea unui card fizic. Tot mai multe bănci implementează tehnologii digitale care permit accesul la bancomate direct prin telefonul mobil.

Această schimbare face parte dintr-un proces amplu de digitalizare a infrastructurii bancare, care include aproximativ 43.000 de bancomate modernizate sau conectate la sisteme inteligente.

Scopul principal este creșterea securității, reducerea fraudei și simplificarea accesului la bani cash.

Noul sistem se bazează pe autentificarea digitală prin aplicațiile bancare oficiale. În loc de card, utilizatorul folosește telefonul mobil pentru a valida tranzacția.

Metodă Cum funcționează Avantaje Tehnologie contactless (NFC) Telefonul este apropiat de cititorul bancomatului, iar autentificarea se face direct din aplicația băncii Rapid, sigur, nu necesită coduri suplimentare Cod QR generat în aplicație Utilizatorul inițiază retragerea din aplicație, primește un cod QR și îl scanează la bancomat Simplu, ușor de folosit, compatibil cu multe bancomate Coduri temporare de securitate Banca generează un cod unic, valabil o singură dată, pentru retragerea sumei selectate Nivel ridicat de securitate, reduce riscul de fraudă

Procesul este standardizat și ușor de utilizat:

Se accesează aplicația mobilă a băncii Se selectează opțiunea „Retragere fără card” Se introduce suma dorită Se generează un cod QR sau un cod temporar Se merge la un bancomat compatibil Se scanează sau se introduce codul Se confirmă tranzacția și se ridică numerarul

Deși tehnologia se schimbă, regulile privind retragerile de numerar rămân în vigoare și sunt stabilite de fiecare bancă.

600 – 2.000 euro/zi

200 – 1.000 euro/tranzacție

Pentru sume mai mari, pot fi aplicate verificări suplimentare de securitate.

În cazul retragerilor de peste 3.000 de euro, banca poate solicita justificarea tranzacției și poate raporta operațiunea autorităților fiscale, conform reglementărilor anti-fraudă, scrie Cronista.

Funcție Descriere Beneficiu Ghidare vocală Instrucțiuni audio pentru utilizarea bancomatului Ajută persoanele cu deficiențe de vedere să efectueze operațiuni independent Tastaturi Braille Butoane adaptate pentru citire tactilă Crește accesibilitatea pentru utilizatorii nevăzători Ecrane cu contrast ridicat Afișaj optimizat pentru vizibilitate sporită Îmbunătățește lizibilitatea în diverse condiții de lumină Interfețe simplificate Meniuri mai clare și mai ușor de navigat Reduce erorile și accelerează tranzacțiile Recunoaștere facială Identificare biometrică a utilizatorului Crește nivelul de securitate al autentificării Scanare automată de documente Citirea rapidă a actelor de identitate Simplifică verificarea identității și reduce timpul de procesare

Această evoluție marchează o tranziție clară către un sistem bancar centrat pe smartphone. Cardul fizic își pierde treptat rolul principal, fiind înlocuit de soluții digitale mai rapide și mai sigure.

Autoritățile spaniole au stabilit ca toate bancomatele să fie adaptate progresiv până în 2035, ceea ce va accelera adoptarea tehnologiilor contactless și a autentificării digitale.