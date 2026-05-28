Retragerea de numerar de la bancomat. Greșeala care te poate lăsa fără bani chiar în fața ATM-ului. Ce trebuie să faceți imediat

Retragerea de numerar de la bancomat este una dintre cele mai obișnuite operațiuni bancare. Tocmai de aceea, puțini oameni se gândesc că pot apărea probleme exact în momentul în care au nevoie de bani. Totuși, există situații în care ATM-ul debitează contul, dar nu eliberează numerarul sau îl eliberează cu întârziere. În cele mai multe cazuri este vorba despre o problemă tehnică, iar banii sunt recuperați după verificările efectuate de bancă. Există însă și situații mai rare în care incidentul poate avea legătură cu o tentativă de fraudă. Din acest motiv, reacția din primele minute este importantă.

Pentru mulți clienți bancari, acesta este unul dintre cele mai frustrante incidente care pot apărea la un bancomat. Operațiunea pare să se desfășoare normal, suma este retrasă din cont, însă fanta de distribuire a bancnotelor rămâne goală.

Problema poate avea mai multe explicații. Uneori este vorba despre o eroare de comunicare între sistemele bancare și ATM, alteori bancnotele se pot bloca în mecanismul de distribuire sau pot apărea alte defecțiuni tehnice.

Important este că dispariția banilor din cont nu înseamnă automat că aceștia au fost pierduți definitiv.

În foarte multe situații, sistemele bancare identifică ulterior diferențele dintre operațiunile înregistrate și numerarul rămas în ATM, iar suma este restituită clientului după verificări.

Atunci când observă că banii nu apar, mulți oameni presupun că operațiunea a eșuat și pleacă imediat. Specialiștii în securitate bancară recomandă însă exact contrariul.

Uneori eliberarea bancnotelor poate întârzia câteva secunde. Dacă utilizatorul părăsește zona prea repede, există riscul ca numerarul să fie distribuit ulterior și să fie luat de altcineva.

Este recomandat să aștepți până când operațiunea este complet încheiată și ATM-ul revine la ecranul destinat următorului client.

În același timp, este util să verifici dacă apar mesaje de eroare pe ecran sau alte informații care pot explica incidentul.

Dacă ATM-ul a emis o chitanță, aceasta trebuie păstrată. La fel de important este să notezi ora exactă a tranzacției, suma solicitată și locația bancomatului.

Majoritatea ATM-urilor au un număr unic de identificare afișat pe carcasă. Acest detaliu poate ajuta banca să identifice rapid aparatul implicat și să verifice jurnalul operațiunilor.

Dacă situația o permite, pot fi făcute și fotografii ale ecranului sau ale bancomatului, mai ales dacă sunt afișate mesaje de eroare.

Toate aceste informații pot accelera investigația și recuperarea sumelor.

După apariția incidentului, următorul pas este anunțarea băncii emitente a cardului. Majoritatea instituțiilor bancare au linii telefonice dedicate pentru situații urgente și probleme legate de carduri sau ATM-uri.

În multe cazuri, reclamația poate fi înregistrată imediat telefonic, iar ulterior clientului îi pot fi solicitate informații suplimentare sau documente justificative.

După primirea sesizării, banca verifică jurnalul ATM-ului și efectuează reconcilierea numerarului existent în aparat cu tranzacțiile înregistrate în sistem.

Dacă se constată că bancomatul a înregistrat o retragere fără a elibera efectiv banii, suma este restituită clientului conform procedurilor interne aplicabile.

Un aspect mai puțin cunoscut este că ATM-urile moderne sunt proiectate să detecteze anumite tipuri de erori. Dacă bancnotele sunt eliberate, dar nu sunt ridicate într-un anumit interval de timp, aparatul le poate retrage automat în interiorul mecanismului de siguranță.

În astfel de cazuri, diferența poate fi identificată ulterior la verificarea ATM-ului, iar suma este returnată clientului.

Procesul nu este însă instantaneu.

În funcție de bancă și de procedurile aplicate, verificările pot dura câteva zile lucrătoare. Tocmai de aceea este important ca incidentul să fie raportat imediat și să existe toate informațiile necesare pentru identificarea tranzacției.

Deși majoritatea incidentelor au cauze tehnice, există și situații în care problema poate fi rezultatul unei fraude. Una dintre cele mai cunoscute metode utilizate de infractori este așa-numitul „cash trapping”.

În acest caz, fraudatorii montează un dispozitiv fals în zona prin care ATM-ul eliberează bancnotele. Aparatul procesează normal retragerea și scoate banii, însă aceștia rămân blocați în dispozitivul instalat de infractori.

Clientul vede că numerarul nu apare și presupune că ATM-ul este defect. După ce pleacă, persoanele care au montat dispozitivul revin și recuperează bancnotele blocate.

Din acest motiv, atunci când apare o problemă la retragerea numerarului, este recomandat să privești atent zona de distribuire a bancnotelor și să verifici dacă observi elemente neobișnuite sau dispozitive atașate artificial.

În unele situații, persoanele implicate în fraude urmăresc utilizatorii ATM-urilor și profită de momentele de confuzie create de o operațiune nereușită.

De aceea, băncile recomandă să nu accepți ajutorul unor necunoscuți care pretind că știu cum poate fi rezolvată problema.

Orice informație privind cardul, codul PIN sau detaliile contului trebuie păstrată strict confidențial.

Dacă este nevoie de asistență, aceasta trebuie solicitată exclusiv prin canalele oficiale ale băncii.

Chiar dacă nu explică direct lipsa numerarului după o retragere, skimming-ul continuă să fie una dintre cele mai cunoscute metode de fraudare a cardurilor.

Metoda presupune instalarea unor dispozitive capabile să copieze datele cardului și să înregistreze codul PIN introdus de utilizator.

Ulterior, aceste informații pot fi folosite pentru clonarea cardului și efectuarea unor tranzacții frauduloase.

Există câteva semne care ar trebui să ridice suspiciuni: fanta cardului pare aplicată peste cea originală, tastatura se mișcă neobișnuit, există elemente lipite imperfect sau apar camere și dispozitive care nu par să facă parte din echipamentul original.

În astfel de situații este recomandat să nu utilizezi ATM-ul și să informezi imediat banca.

Dacă observi dispozitive suspecte sau crezi că incidentul nu este rezultatul unei simple defecțiuni tehnice, reacția rapidă este esențială. Primul pas este oprirea utilizării ATM-ului și contactarea imediată a băncii.

În funcție de situație, poate fi necesară blocarea cardului pentru a preveni utilizarea neautorizată a datelor.

Dacă există indicii privind o activitate infracțională, incidentul poate fi raportat și Poliției.

Păstrarea documentelor, a chitanțelor și a oricăror fotografii realizate la fața locului poate ajuta atât banca, cât și autoritățile să clarifice situația.