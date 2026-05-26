Ilie Bolojan, acuzat că a redus încrederea populației în titlurile de stat. Marius Budăi: Felicitări, domnule prim-ministru demis!
Deputatul PSD Marius Budăi susține că diminuarea interesului românilor pentru programele de economisire Fidelis și Tezaur este consecința politicilor promovate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Social-democratul afirmă că populația a împrumutat statul cu aproape 4 miliarde de lei mai puțin în primele cinci luni ale anului 2026 comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent.
Într-un mesaj publicat pe Facebook, fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a criticat evoluțiile economice recente și a pus scăderea subscrierilor pe seama diminuării încrederii cetățenilor în actuala guvernare.
Marius Budăi spune că românii au redus semnificativ achizițiile de titluri de stat
Deputatul PSD a afirmat că, în primele cinci luni ale anului, subscrierile populației la titlurile de stat Fidelis și Tezaur au fost cu aproximativ 17% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut.
Potrivit acestuia, diferența se ridică la aproape 4 miliarde de lei și reprezintă un semnal privind percepția populației asupra situației economice și a politicilor guvernamentale.
Marius Budăi a susținut că această evoluție nu este doar o statistică financiară, ci reflectă nivelul de încredere al cetățenilor în capacitatea statului de a gestiona economia și finanțele publice. El a apreciat că mulți români au preferat să nu mai investească în aceste instrumente de economisire, deși în ultimii ani programele Fidelis și Tezaur au atras constant sume importante de la populație.
„«Performanțele» domnului Bolojan – un om care a reușit ce părea imposibil! Să prăbușești consumul – ușor. Să sugrumi investițiile – la îndemâna oricui. Să aduci cea mai mare inflație din Europa – muncă de echipă. Dar să convingi românii să nu-și mai împrumute propriii bani statului – asta este artă curată. Asta se numește geniu aplicat”, a scris Budăi, marți, pe pagina sa de Facebook.
Investitorii din programul Fidelis ar fi reacționat cel mai puternic
Social-democratul a arătat că cea mai mare scădere s-a înregistrat în cazul programului Fidelis, destinat investitorilor care cumpără titluri de stat listate la bursă.
Budăi a susținut că aproape trei din zece investitori au renunțat în acest an la achiziția de titluri de stat prin acest program, comparativ cu nivelurile înregistrate în 2025.
În opinia sa, această evoluție este influențată de contextul economic și de percepția privind riscurile existente în economie. Deputatul PSD consideră că investitorii care urmăresc constant piețele financiare și evoluțiile economice reacționează mai rapid la schimbările de climat economic și politic.
„Nu este o cifră abstractă. Este semnătura neîncrederii. Este cetățeanul român care s-a uitat la dobândă, s-a uitat la guvern, și a spus simplu: «Nu, mersi!»”, acuză deputatul social-democrat.
Critici privind inflația, locurile de muncă și situația economică
În mesajul său, Marius Budăi a asociat scăderea subscrierilor la titlurile de stat cu alte probleme economice pe care le invocă în analiza sa.
El a afirmat că România se confruntă cu stagnare economică și cu cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană. Totodată, deputatul PSD a susținut că peste 54.000 de persoane și-ar fi pierdut locurile de muncă și că populația resimte tot mai puternic efectele creșterii prețurilor.
Potrivit lui Budăi, aceste evoluții afectează puterea de cumpărare și situația financiară a gospodăriilor, ceea ce influențează și disponibilitatea românilor de a investi în titluri de stat.
Atac direct la adresa premierului interimar Ilie Bolojan
Fostul ministru al Muncii a lansat și un atac politic la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl consideră responsabil pentru evoluțiile economice criticate.
Marius Budăi a susținut că numărul persoanelor nemulțumite de actuala guvernare continuă să crească și a ironizat situația politică a premierului interimar.
„Felicitări, domnule prim-ministru demis! Ați reușit performanța istorică de a guverna și de a fi demis în același timp, producând pagube în ambele ipostaze simultan. Este, recunoaștem cu toată sinceritatea, un talent cu adevărat rar. România nu a mai văzut așa ceva”, se arată în mesajul publicat de Budăi.
