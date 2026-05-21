Noua emisiune Fidelis listată la Bursa de Valori București marchează a 36-a ofertă derulată de Ministerul Finanțelor începând din august 2020. Potrivit datelor oficiale, prin toate emisiunile desfășurate până în prezent, statul român a atras de la populație aproximativ 68,7 miliarde de lei, echivalentul a 13,8 miliarde de euro.

Doar în anul curent, valoarea atrasă prin emisiunile Fidelis a ajuns la aproape 6,7 miliarde de lei, respectiv circa 1,37 miliarde de euro. Emisiunea din luna mai a adus în conturile statului 716,8 milioane de lei, sumă formată din 297,5 milioane de lei atrase prin titlurile denominate în moneda națională și 80,5 milioane de euro prin emisiunile în moneda europeană.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a desfășurat în perioada 8 – 15 mai, prin sistemele Bursei de Valori București. Intermedierea a fost realizată de sindicatul format din BT Capital Partners, în calitate de Lead Manager, alături de Banca Comercială Română, BRD – Groupe Société Générale, TradeVille și UniCredit Bank. Din grupul de distribuție au făcut parte Banca Transilvania, Salt Bank și Libra Internet Bank.

În cadrul acestei oferte, investitorii persoane fizice au plasat 9.613 ordine de subscriere pentru titlurile de stat Fidelis în lei și euro, ceea ce indică menținerea interesului pentru instrumentele de economisire și investiție garantate de stat.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate în tabelul următor:

Structura emisiunii Fidelis din luna mai include șapte tranșe de titluri de stat, atât în lei, cât și în euro, cu maturități cuprinse între doi și zece ani.

Pentru investitorii în lei, Ministerul Finanțelor a oferit dobânzi anuale de 6,40% pentru maturitatea de doi ani, 7,00% pentru maturitatea de patru ani și 7,50% pentru maturitatea de șase ani. În cazul tranșei speciale dedicate donatorilor de sânge, dobânda oferită pentru titlurile pe doi ani a fost de 7,40% pe an.

Titlurile denominate în euro au fost emise pentru maturități de trei, cinci și zece ani, cu dobânzi anuale de 4,00%, 5,00% și, respectiv, 6,25%.

Valoarea nominală a titlurilor este de 100 de lei pentru emisiunile în moneda națională și de 100 de euro pentru cele în euro. Pragul minim de subscriere a fost stabilit la 500 de lei pentru tranșa destinată donatorilor de sânge, 5.000 de lei pentru celelalte tranșe în lei și 1.000 de euro pentru emisiunile în moneda europeană.

Ministerul Finanțelor subliniază că veniturile obținute din dobânzi și eventualele câștiguri de capital rezultate din tranzacționarea titlurilor de stat Fidelis sunt neimpozabile.

În emisiunea Fidelis au putut investi persoane fizice rezidente și nerezidente care au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.

Titlurile de stat cumpărate prin intermediul unei bănci sau societăți de brokeraj, fără semnarea unui contract de servicii de investiții financiare, sunt înregistrate în evidențele Depozitarului Central în numele deținătorului.

În cazul în care investiția a fost realizată prin intermediul unui cont de tranzacționare deschis la o bancă sau societate de brokeraj autorizată să opereze pe Bursa de Valori București, titlurile sunt evidențiate direct în contul investitorului.

După încheierea ofertei primare și listarea la Bursa de Valori București, titlurile de stat Fidelis pot fi păstrate până la maturitate, moment în care investitorii încasează valoarea nominală și dobânda aferentă.

Deținătorii au însă posibilitatea să vândă titlurile înainte de scadență sau să cumpere alte unități în orice ședință de tranzacționare desfășurată la BVB, prin intermediul băncilor și societăților de brokeraj autorizate.

Pentru realizarea tranzacțiilor pe piața bursieră, investitorii trebuie să dețină un cont de tranzacționare deschis la unul dintre intermediarii autorizați să opereze pe Bursa de Valori București.

Tranzacțiile se desfășoară în sistemul bursier între cumpărători și vânzători, iar prețul titlurilor poate varia în funcție de cerere, ofertă și evoluția dobânzilor din piață.