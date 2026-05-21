Arctic Stream, integrator de infrastructură și securitate IT și emitent listat la Bursa de Valori București (BVB) sub simbolul AST, a încheiat primul trimestru al anului 2026 cu rezultate în creștere în dreptul indicatorilor financiari esențiali (venituri, profit operațional și profit net), consolidându-și traiectoria ascendentă a business-ului, începută din cel de-al treilea trimestru din 2025.

Profitul net a urcat la 1,55 milioane de lei (circa 300.000 de euro), în creștere cu 244%, față de primul trimestru din 2025. Profitul operațional s-a situat la 1,51 milioane de lei (circa 290.000 de euro), creșterea fiind de 668% față de aceeași perioadă din 2025.

Veniturile companiei au ajuns la 22,17 milioane de lei (4,24 milioane de euro), în creștere cu 46% față de cele din primul trimestru al anului trecut.

Din punct de vedere comercial, primul trimestru din acest an a însemnat crearea premiselor pentru rezultate bune în viitor.

Arctic Stream a semnat două contracte semnificative (a căror valoare este cel puțin egală cu 10% din veniturile înregistrate în anul anterior):

un contract în valoare de 12,6 milioane de lei (pentru furnizarea și implementarea unei platforme Hardware și Software pentru inteligență artificială – AI on-premise);

unul de 12,8 milioane de lei (pentru furnizarea și implementarea unei soluții de securitate).

Ambele contracte au fost încheiate cu clienți din sectorul public și vor fi implementate în cursul acestui an, ceea ce înseamnă că aportul lor se va reflecta în rezultatele financiare din 2026.

„Performanțele financiare din primele trei luni din 2026 atestă funcționarea ecosistemului parteneriatelor și alianțelor strategice conturate în 2025: parteneriatul cu Data Core Systems a fost finalizat, Optimizor a devenit parte din acest ecosistem, iar Cyber Arena și-a început activitatea de training și educație în cybersecurity. Astfel, tot mai eficienta colaborare la nivel operațional între aceste companii, a permis ca Arctic Stream să abordeze cu succes provocări tot mai complexe. În special în ceea ce privește Cyber Arena, remarcăm intensificarea activității în T1 2026, compania livrând mai multe sesiuni de training decât în întreg anul anterior. Mai mult, la inițiativa Cyber Arena împreună cu MKOR, a fost lansat un studiu în premieră în România ‘Cyber Literacy Audit – perspectiva angajaților români – 2026’, demonstrând angajamentul pentru a contribui la ridicarea gradului de reziliență în materie de securitate cibernetică în România. În luna martie, am intrat într-un parteneriat strategic cu Faur AI, care va contribui la extinderea ofertei Arctic Stream prin dezvoltarea competențelor în proiectarea, furnizarea și operaționalizarea soluțiilor bazate pe inteligența artificială și implementate în infrastructuri locale (AI on-premise). Pentru 2026, ne menținem direcțiile de dezvoltare care vizează extinderea competențelor în infrastructură IT&C, cybersecurity și IT Services, dezvoltând în același timp capacități în implementarea și operaționalizarea arhitecturilor AI on-premise, pentru care există un interes ridicat, deopotrivă în rândul clienților din sectorul public și cel privat. Sunt convins că eforturile întregii echipe vor continua la același nivel, potrivit direcțiilor strategice stabilite de Consiliul de Administrație și că vom reuși să valorificăm oportunități importante, în contextul accelerării programelor de digitalizare din fonduri europene și a nevoii de investiții solide în cybersecurity și în soluții de inteligență artificială”, a declarat Florin Mărginean, Director General, Arctic Stream.

Performanțele Arctic Stream din ultimii ani, au fost recunoscute și în 2026, prin includerea în clasamentul Financial Times „FT1000 companii din Europa cu cea mai rapidă creștere”, pentru al treilea an consecutiv.