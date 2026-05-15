Producătorul național de gaze naturale a încheiat primul trimestru al anului 2026 cu un profit net de 973 milioane de lei, în creștere cu 2,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Chiar dacă profitul a avansat ușor, veniturile companiei au fost afectate de scăderea livrărilor de gaze naturale și de diminuarea producției de energie electrică.

Cifra de afaceri a Romgaz s-a redus cu 10,19%, până la 2,14 miliarde de lei.

Compania explică această evoluție prin diminuarea volumelor de gaze livrate, care au fost mai mici cu 9,7% față de primul trimestru din 2025.

În același timp, veniturile obținute din vânzarea gazelor naturale au scăzut cu 12,53%, până la 1,83 miliarde de lei.

Una dintre cele mai mari scăderi raportate de Romgaz în primele luni din 2026 a fost în sectorul producției de energie electrică.

Compania arată că producția de energie electrică a coborât cu 46,4%, până la 106,98 GWh.

În consecință, veniturile generate din această activitate au fost mai mici cu 3,2% față de perioada similară a anului trecut.

Pe fondul acestei evoluții, activitatea de producție de energie a avut o contribuție mai redusă în structura veniturilor grupului.

În schimb, Romgaz a raportat creșteri în zona serviciilor de înmagazinare a gazelor naturale.

Veniturile provenite din această activitate au avansat cu 15,37% comparativ cu primul trimestru din 2025.

Potrivit companiei:

gradul de umplere al depozitelor era de 23,73% la 31 martie 2026;

capacitatea rezervată pentru 1 aprilie ajunsese la 84,76% din totalul disponibil.

Aceste date indică o cerere ridicată pentru serviciile de stocare, într-un context regional încă marcat de volatilitate pe piața energiei.

În pofida scăderii veniturilor, compania a reușit să își mențină indicatorii de profitabilitate la niveluri ridicate.

Marja profitului net a crescut la 45,52%, față de 39,95% în primul trimestru din 2025.

Totodată, marja EBITDA a urcat la 56,72%.

Aceste valori arată că Romgaz continuă să genereze profituri importante chiar și într-un context de reducere a producției și a livrărilor.

Aproape un miliard de lei investiți în primul trimestru

În primele trei luni din 2026, Romgaz a realizat investiții totale de aproape 996 milioane de lei.

Compania precizează că acest nivel reprezintă aproximativ 69% din investițiile planificate pentru perioada analizată.

Cea mai mare parte a fondurilor a fost direcționată către dezvoltarea proiectului offshore Neptun Deep.

Potrivit datelor companiei, peste 710 milioane de lei au fost alocate pentru acest proiect strategic din Marea Neagră, considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice ale României.

Producția de gaze naturale a scăzut din cauza zăcămintelor mature

Romgaz a raportat și o reducere a producției de gaze naturale în primul trimestru al anului.

Producția totală a coborât cu 3,9%, până la 1,235 miliarde de metri cubi.

Compania explică această scădere prin declinul natural al zăcămintelor mature exploatate de mai mulți ani.

În schimb, producția de condensat a crescut cu 4,3%, evoluție susținută în special de zăcământul Caragele.

Consumul de gaze naturale a crescut la nivel național

În timp ce producția Romgaz a scăzut, consumul național de gaze naturale a crescut în primul trimestru din 2026.

Potrivit estimărilor companiei, consumul total la nivel național a ajuns la 43,59 TWh, în creștere cu 5,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Romgaz a acoperit:

aproximativ 31,3% din consumul total de gaze naturale din România;

circa 39,2% din consumul acoperit din producția internă.

Compania rămâne astfel unul dintre cei mai importanți producători de gaze naturale din România și un actor strategic pentru securitatea energetică a țării.