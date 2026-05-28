Asigurările din România avansează cu două cifre, susținute de trendul global. Raport Allianz. Evoluție pozitivă și pentru Vienna Insurance Group

Piața globală de asigurări își menține reziliența într-un context geopolitic complex, atingând 6,9 trilioane de euro, în timp ce segmentul de sănătate devine cel mai dinamic. În acest peisaj, România punctează o creștere solidă de 10,6%, indică un raport Allianz Research. Performanța regională este confirmată și de rezultatele excelente ale Vienna Insurance Group din primul trimestru, susținute de subsidiarul local și de extinderea strategică.

Allianz Research a publicat astăzi cel mai recent „Raport Global de Asigurări”, care analizează evoluția piețelor de asigurări la nivel mondial. Potrivit raportului, piața globală de asigurări a crescut cu 7,1% în 2025, ajungând la prime subscrise de 6,9 trilioane de euro, un plus de 456 miliarde de euro.

Deși ritmul de creștere s-a temperat față de 2024, când s-a înregistrat un avans de 9,4%, acesta s-a menținut confortabil peste rata medie compusă de creștere de 5,6% pe an din ultimul deceniu și confirmă că industria își păstrează nealterați factorii de creștere.

Asigurările de viață rămân principalul segment, cu prime subscrise de 2,86 de trilioane de euro, urmate de asigurările generale cu 2,32 de trilioane de euro și asigurările de sănătate cu aproape 1,68 de trilioane de euro.

Subscrierile la nivel global au crescut cu 3,8% în 2025, semnificativ sub expansiunea de 8,5% din anul anterior și sub rata medie compusă de creștere a segmentului de 5,6% pe an din ultimul deceniu, pe măsură ce ciclurile de tarifare s-au maturizat, iar inflația daunelor a început să se stabilizeze.

America de Nord a rămas piața dominantă, generând 52% din primele globale de asigurări generale, însă creșterea a încetinit până la 2,2% anul trecut, față de 9,7% în anul anterior.

Europa de Vest a rămas relativ rezilientă, cu o creștere de 5,3%, în timp ce piața asiatică a fost mai puțin dinamică, avansând cu doar 4% (este vorba despre regiunea asiatică excluzând China și Japonia. Când sunt incluse și aceste două piețe, este folosit termenul de regiune asiatică extinsă).

La nivel global, primele de asigurări de viață au crescut cu 6,9% în 2025, sub nivelul excepțional de 11,3% din 2024, dar în continuare confortabil peste mediile istorice. Temperarea a venit în principal din America de Nord, unde entuziasmul pentru produsele de tip anuitate – impulsionat de populația care a căutat să își asigure randamente ridicate într-un context de dobânzi favorabile – a început să se estompeze.

Între timp, Asia a revenit în prim-plan ca principal motor de creștere al industriei, cu prime de asigurări de viață în creștere cu 9,9% în 2025, în timp ce numai piața din China a înregistrat un avans de 11,4%.

Asia rămâne cea mai mare piață de asigurări de viață la nivel global, în contextul unor factori favorabili precum îmbătrânirea populației, niveluri ridicate de economisire și sisteme publice de pensii cu o acoperire mai redusă.

La nivel global, primele de asigurări de sănătate au avansat cu 12,3% în 2025, cea mai puternică creștere din 2014 până în prezent, pe măsură ce îmbătrânirea populației, creșterea costurilor medicale și presiunea tot mai mare asupra sistemelor publice de sănătate au continuat să alimenteze cererea pentru asigurări private.

Numai piața din America de Nord a înregistrat o creștere de 14,9%, pe măsură ce inflația medicală a continuat să accelereze, SUA reprezentând peste 70% din primele globale pe segmentul asigurărilor de sănătate.

În ciuda unei normalizări după avântul post-COVID, potențialul de creștere pe termen lung rămâne deosebit de ridicat în Asia, unde gradul de penetrare al asigurărilor de sănătate este încă sub 1% în aproape toate piețele.

O economie globală mai fragmentată generează medii de risc mai complexe, pune sub presiune modelele de afaceri transfrontaliere și erodează beneficiile tradiționale ale diversificării portofoliului.

În același timp, fragmentarea creează și noi oportunități de creștere, prin intensificarea nevoii de protecție, de reziliență și de transferului specializat de risc în domenii precum infrastructura, securitatea energetică și asigurările împotriva riscurilor politice.

Asigurătorii vor trebui să se adapteze prin consolidarea unor modele operaționale mai reziliente la nivel regional, prin integrarea mai directă a analizei geopolitice în procesul de subscriere și în alocarea capitalului, precum și prin dezvoltarea de produse adaptate riscurilor emergente.

Piața de asigurări din România a înregistrat o creștere solidă de 10,6%, cu venituri totale din prime de 5 miliarde euro.

Asigurările generale au avansat cu 8,8%, în timp ce asigurările de viață au crescut cu 19,1%, cu mult peste media perioadei 2015-2025. Asigurările de sănătate au consemnat și ele un avans puternic de 10,5%.

Pentru România, creșterea anuală estimată este de 5,3% (PIB nominal: +5,1%). Pentru asigurările generale, este anticipată o creștere anuală globală de 4,7% până în 2036 (România: +3,2%). Segmentul va înregistra ritmuri de creștere solide în aproape toate piețele, creșterea nevoii de protecție fiind un fenomen global. Allianz Research menține încrederea în perspectivele asigurărilor de viață, care ar putea înregistra o creștere anuală de 4,9%, susținută de nivelul mai ridicat al dobânzilor (România: +3,3%).

Regiunea asiatică extinsă rămâne motorul de creștere, impulsionată de nevoia de protecție privată în contextul accelerării schimbărilor demografice. Cel mai mic segment ca pondere, asigurările de sănătate, ar trebui să rămână cel mai dinamic, cu o creștere anuală de 6,7% (România: +21,6%). Asia, în particular, are în continuare mult teren de recuperat.

În termeni absoluți, volumul primelor subscrise la nivel global va crește cu 5,26 de trilioane de euro în următorii zece ani. Cea mai mare parte a acestei creșteri va proveni din asigurările de viață (1,99 de trilioane de euro). Peste jumătate din volumul suplimentar de prime va fi generat în regiunea asiatică extinsă (1 trilion de euro), depășind nivelurile cumulate din America de Nord (416 miliarde de euro) și Europa de Vest (402 miliarde de euro).

În segmentul asigurărilor generale, 44% din primele suplimentare de aproximativ 1,5 trilioane de euro va proveni din America de Nord. În segmentul asigurărilor de sănătate, sunt preconizate prime suplimentare de 1,76 de trilioane de euro, cea mai mare parte fiind generate de piața din SUA.

America de Nord este așteptată să își mențină o cotă de piață globală de aproximativ 46% până în 2036, cedând doar teren marginal în următorul deceniu (-0,5 puncte procentuale). În contrast, India și China sunt așteptate să continue să câștige teren, câștigând împreună aproape 4 puncte procentuale din cota de piață globală.

Europa de Vest va continua să piardă pondere relativă. O rază de optimism pentru Bătrânul Continent: deși a pierdut 5,3 puncte procentuale din cota de piață în ultimul deceniu, ar putea pierde „doar” 4 puncte procentuale în următorii zece ani.

„Fragmentarea geopolitică răstoarnă multe dintre premisele care au modelat economia globală timp de decenii. Pe măsură ce schimburile comerciale, fluxurile de capital și cadrul de reglementare devin tot mai fragmentate, reziliența înlocuiește eficiența ca principiu dominant de organizare. Această schimbare face mediul operațional mai complex și mai costisitor, accentuând și mai mult urgența accesibilității financiare. Miza este importanța strategică a asigurărilor, nu doar ca mecanism de transfer al riscului, ci și ca factor esențial al investițiilor, inovării și încrederii economice”, a declarat Ludovic Subran, Economist-Șef și Director de Investiții în cadrul Allianz.

Vienna Insurance Group (VIG) își consolidează în mod consecvent performanța. Fapt care reiese nu doar în urma celor mai recente rezultate financiare, ci și din tranzacțiile strategice importante realizate în ultima perioadă, precum achiziția NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, finalizată recent cu succes.

De asemenea, prin achiziția Moldasig din acest an, VIG își consolidează poziția în Republica Moldova și, alături de compania deja existentă Donaris, este pe cale să devină liderul pieței locale. Totodată, VIG își extinde prezența în Muntenegru prin înființarea propriei companii de asigurări de bunuri.

Pe segmentul asigurărilor de viață, Grupul este deja lider de piață detașat în această țară, prin Wiener Städtische životno osiguranje, care deține o cotă de piață de aproximativ 52%; în primul trimestru din 2026, compania a înregistrat o creștere a primelor de 27% și a profitului de 54%.

„Datorită capitalizării noastre excelente, putem valorifica în mod țintit oportunități atractive de extindere și ne putem consolida în continuare poziționarea strategică pe termen lung. Evoluția extrem de încurajatoare a activității din primul trimestru al anului 2026 ne permite să confirmăm estimarea pentru anul 2026 privind atingerea unui profit înainte de impozitare cuprins între 1,25 și 1,30 miliarde euro (excluzând Nürnberger)”, a declarat Hartwig Löger, CEO al Vienna Insurance Group.

Profitul înainte de impozitare a atins 310,3 milioane EUR, înregistrând o creștere semnificativă de 18,8%, susținută de evoluția înregistrată în segmentele: Piețe Speciale, Polonia, Regiunea ECE (Europa Centrală și de Est) Extinsă și Austria. Evoluția pozitivă a profitului înainte de impozitare în Regiunea ECE Extinsă a fost determinată în principal de performanțele din România, Ungaria, Bulgaria, Serbia și Ucraina.

Veniturile din servicii de asigurare au crescut cu 9,1%, până la 3,425 miliarde EUR, toate segmentele și liniile de business înregistrând evoluții pozitive. Segmentele Piețe Speciale (+11,0%) și Cehia (+10,0%) au raportat creșteri de două cifre, în timp ce Regiunea ECE Extinsă (+8,5%), Polonia (+7,7%) și Austria (+4,5%) au consemnat ritmuri mai moderate de creștere.

Performanța înregistrată de Regiunea ECE Extinsă a fost susținută în principal de Ungaria, România, Slovacia, statele baltice, Bulgaria și Ucraina.

Primele brute subscrise au crescut cu 4,4% de la un an la altul, ajungând la 4,857 miliarde EUR în primul trimestru din 2026. Cele mai puternice evoluții au fost înregistrate în Cehia (+8,4%), Polonia (+5,0%), Regiunea ECE Extinsă (+5,0%) – susținută în special de Ungaria, Slovacia și Bulgaria – și în Austria (+4,5%).

Îmbunătățire a ratei combinate nete

Rata combinată netă s-a îmbunătățit cu 0,5 puncte procentuale în primul trimestru din 2026, până la 91,8%. Evoluția favorabilă a fost susținută în principal de Regiunea ECE Extinsă, iar în interiorul acestui segment, în special de performanțele înregistrate în Macedonia de Nord, Serbia, Croația, Ucraina, Bulgaria, România și statele baltice.

Rată ridicată de solvabilitate

Rata de solvabilitate a Grupului la finalul primului trimestru din 2026 s-a situat la un nivel impresionant de 290% (incluzând măsurile tranzitorii). Acest rezultat consolidează și mai mult poziția stabilă de capital a Grupului.

Pe baza performanței solide din primul trimestru al anului 2026, echipa de management a Vienna Insurance Group își reafirmă obiectivul de a atinge un profit înainte de impozitare cuprins între 1,25 miliarde EUR și 1,30 miliarde EUR (excluzând Nürnberger) pentru anul 2026.