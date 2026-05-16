Perioada de subscriere pentru a cincea ediție din 2026 a programului Fidelis s-a desfășurat între 8 și 15 mai și s-a încheiat joi, la ora 13:00.

„Oferta desfăşurată în perioada 8-15 mai a totalizat subscrieri de 720,9 milioane RON echivalent – un rezultat marcat de contextul de instabilitate politică din prima săptămână a lunii mai, care a afectat direct apetitul investitorilor pentru active financiare şi a generat volatilitate valutară semnificativă chiar în zilele premergătoare lansării emisiunii”, au transmis reprezentanții programului FIDELIS.

Comparativ cu edițiile anterioare, nivelul subscrierilor a fost considerabil mai redus, pe fondul incertitudinilor economice și politice care au afectat piețele financiare locale.

Datele publicate arată că cea mai mare parte a fondurilor atrase a venit din emisiunile denominate în euro.

Potrivit Fidelis:

emisiunile în lei au atras aproximativ 297,6 milioane lei;

emisiunile în euro au atras circa 80,5 milioane euro.

La un curs estimat de 5,20 lei/euro, segmentul în euro a reprezentat aproximativ 422,6 milioane lei echivalent, adică aproape 59% din totalul subscrierilor.

Specialiștii explică această orientare a investitorilor prin deprecierea accelerată a monedei naționale în perioada lansării emisiunii.

Ediția din luna mai a început la doar câteva zile după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma moțiunii de cenzură adoptate pe 5 mai cu 281 de voturi.

Tensiunile politice au avut efecte imediate asupra pieței valutare și a percepției investitorilor.

Pe 6 mai, Banca Națională a României a anunțat un curs de 5,2688 lei pentru un euro, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată.

În intervalul 28 aprilie – 8 mai, leul s-a depreciat cu aproximativ 3,5% față de moneda europeană, iar această evoluție a influențat comportamentul investitorilor de retail, care au preferat plasamentele în euro.

O altă explicație pentru rezultatele slabe ale ediției din mai este reducerea randamentelor oferite investitorilor comparativ cu luna aprilie.

Titlul standard în lei cu maturitate de doi ani a avut o dobândă de 6,40%, față de 6,60% în ediția precedentă.

În același timp, titlul în euro cu maturitate de 10 ani a fost lansat cu un randament de 6,25%, sub nivelul de 6,40% oferit în aprilie.

Această scădere a dobânzilor reflectă tendința generală de ajustare a condițiilor monetare și așteptările privind o posibilă reducere graduală a dobânzilor în următorii ani.

Analiștii spun că, în combinație cu incertitudinea politică, randamentele mai mici au diminuat interesul unei părți dintre investitori.

Chiar și în contextul turbulențelor de pe piață, investitorii au continuat să manifeste interes pentru emisiunile pe termen lung în euro.

Titlul de stat în euro cu maturitate de 10 ani a atras aproximativ 38,5 milioane euro, reprezentând aproape jumătate din întregul segment în euro.

Specialiștii consideră că mulți investitori încearcă să blocheze randamente ridicate pe termen lung înaintea unei eventuale scăderi a dobânzilor la nivel european.

Și tranșa dedicată donatorilor de sânge a continuat să atragă interes important din partea populației.

Aceasta a cumulat aproximativ 60,2 milioane lei și a reprezentat aproape 20% din totalul subscrierilor în lei.

Programul oferă pentru această categorie un randament preferențial de 7,40%, superior celorlalte emisiuni în lei.

Noile titluri de stat vor fi listate la Bursa de Valori București începând cu 21 mai 2026.

După listare, investitorii vor putea cumpăra și vinde titlurile direct pe piața secundară prin intermediul brokerilor autorizați.

Programul FIDELIS rămâne unul dintre principalele instrumente prin care statul român atrage finanțare de la populație, însă rezultatele ediției din mai arată că evoluțiile politice și economice pot influența semnificativ încrederea investitorilor de retail.