Potrivit datelor disponibile pentru primele cinci luni ale anului, populația a împrumutat statul cu 18,78 miliarde de lei prin programele Fidelis și Tezaur. În aceeași perioadă din 2025, valoarea totală a subscrierilor ajunsese la 22,72 miliarde de lei.

Diferența este de aproape 4 miliarde de lei, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 17%, potrivit profit.ro.

În ultimii ani, creșterea constantă a sumelor atrase de la populație a fost prezentată de autorități drept un indicator al încrederii în stat și în instrumentele de economisire oferite de Ministerul Finanțelor. Evoluția din acest an sugerează însă o temperare a interesului pentru aceste plasamente.

Cea mai mare parte a scăderii provine din programul Fidelis, destinat investitorilor care cumpără titluri de stat listate la bursă și care pot fi tranzacționate ulterior pe piața de capital.

În perioada ianuarie–mai 2026, subscrierile realizate prin Fidelis au totalizat 6,68 miliarde de lei. În primele cinci luni ale anului trecut, valoarea acestora se ridica la 9,28 miliarde de lei.

Rezultă o diminuare de aproximativ 2,6 miliarde de lei, echivalentul unei scăderi de aproape 28%.

Investitorii care aleg Fidelis sunt, de regulă, mai activi pe piețele financiare și urmăresc mai atent evoluțiile economice și politice. În acest context, instabilitatea guvernamentală și deteriorarea percepției de risc au influențat mai rapid deciziile de investiții.

Programul Tezaur a avut o evoluție mai stabilă. În primele cinci luni ale anului, populația a subscris 12,1 miliarde de lei prin acest instrument, față de 13,44 miliarde de lei în aceeași perioadă din 2025.

Scăderea este de aproximativ 1,35 miliarde de lei, respectiv aproape 10%.

Diferența mai redusă față de Fidelis sugerează că investitorii din programul Tezaur reacționează mai lent la schimbările din economie și preferă plasamentele pe termen mai lung realizate prin Trezorerie și Poșta Română.

Datele citate de profit.ro. privind subscrierile populației apar într-un moment în care necesarul de finanțare al statului rămâne la un nivel foarte ridicat.

Până la mijlocul lunii mai, împrumuturile contractate de Guvern ajunseseră la aproximativ 105 miliarde de lei, comparativ cu 85,4 miliarde de lei la sfârșitul lunii martie. Suma reprezintă aproximativ 40% din necesarul de finanțare estimat pentru anul 2026.

Din total, 69,2 miliarde de lei au fost atrase de pe piața internă, iar echivalentul a 35,8 miliarde de lei provine din finanțări externe, inclusiv prin emisiuni realizate pe piețele internaționale la începutul anului.

În paralel, Ministerul Finanțelor a atras până la jumătatea lunii mai aproximativ 1,68 miliarde de euro prin plasamente private și finanțări externe suplimentare, precum și circa 9,4 miliarde de lei de pe piața internă.

Costurile de finanțare ale statului au crescut semnificativ în ultimele luni pe fondul tensiunilor politice interne și al incertitudinilor externe.

Deși dobânzile s-au mai temperat după șocul inițial provocat de schimbările politice de la nivel guvernamental, acestea rămân la niveluri ridicate. În prezent, randamentele titlurilor de stat românești pe zece ani depășesc pragul de 7%, un nivel considerat ridicat pentru finanțarea datoriei publice.

Această situație complică administrarea datoriei și mărește presiunea asupra bugetului de stat într-un an în care necesarul brut de finanțare este estimat la 278,5 miliarde de lei.

Conform planificării actuale, Ministerul Finanțelor ar urma să împrumute aproximativ 265 de miliarde de lei în 2026, un nivel apropiat de cel din anul precedent. Autoritățile locale sunt așteptate să atragă încă aproximativ 3 miliarde de lei, iar diferența necesară va fi acoperită prin reducerea rezervei valutare a Ministerului Finanțelor cu aproximativ 2 miliarde de euro, echivalentul a circa 10 miliarde de lei.