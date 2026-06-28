Comisioane suplimentare pentru românii cu card. Situațiile în care se taxează mai mult pentru retragerile de numerar

Românii care pleacă în vacanță peste hotare se confruntă cu aceeași întrebare înainte de fiecare călătorie: este mai avantajos să plătească cu cardul sau să schimbe bani în numerar? Specialiștii în protecția consumatorilor spun că alegerea depinde de destinație, însă cardul rămâne, în majoritatea cazurilor, cea mai sigură și practică soluție. Totuși, există câteva capcane care pot genera costuri suplimentare.

Atunci când planifică o vacanță în afara țării, mulți turiști se întreabă dacă ar trebui să plece cu numerar sau să se bazeze pe cardurile bancare. Potrivit Organizației Consumatorilor și Utilizatorilor din Spania (OCU), cardul reprezintă cea mai bună opțiune datorită siguranței, flexibilității și ușurinței în utilizare.

Experții atrag atenția că utilizarea cardului reduce riscurile asociate transportului unor sume mari de bani și oferă posibilitatea retragerii de numerar doar atunci când este necesar.

În plus, în cazul pierderii sau furtului, cardul poate fi blocat rapid, limitând astfel eventualele prejudicii financiare.

Chiar dacă plata cu cardul este recomandată, utilizatorii trebuie să fie atenți la taxele aplicate de bănci și de operatorii de ATM-uri.

În multe cazuri, retragerile de numerar efectuate în afara țării implică comisioane suplimentare. În zona euro, acestea pot ajunge la 4-5% din suma retrasă, iar în unele state, precum Mexic, pot depăși 6%.

De asemenea, majoritatea băncilor aplică taxe pentru conversia valutară atunci când plata este realizată într-o monedă diferită de euro sau de moneda contului.

O altă capcană este reprezentată de comisioanele percepute direct de bancomatele locale. Aceste taxe sunt separate de cele ale băncii emitente și, în multe situații, sunt afișate pe ecran înainte de finalizarea tranzacției.

Specialiștii din mai multe țări sunt de acord asupra unui aspect important: atunci când plătesc cu cardul, turiștii ar trebui să aleagă întotdeauna plata în moneda locală.

În multe situații, terminalele de plată oferă opțiunea de a achita în lei, euro sau în moneda țării respective. Alegerea monedei locale este considerată cea mai avantajoasă, deoarece evită conversiile realizate la cursuri mai puțin favorabile.

Această recomandare este valabilă atât în Europa, cât și în destinațiile din America Latină sau alte regiuni ale lumii.

Instituțiile financiare și organizațiile de protecție a consumatorilor recomandă călătorilor să aibă la ei două carduri.

Primul poate fi utilizat pentru plăți și retrageri curente, iar al doilea poate fi păstrat într-un loc sigur, cum ar fi seiful hotelului.

În acest fel, dacă unul dintre carduri este pierdut, furat sau deteriorat, turistul dispune de o alternativă imediată și evită situațiile neplăcute care pot apărea în timpul vacanței.

În plus, este recomandat ca banca să fie informată înainte de plecare cu privire la destinația și perioada călătoriei, pentru a preveni blocarea tranzacțiilor considerate suspecte.

Deși cardul este preferat de majoritatea experților, numerarul nu trebuie exclus complet din planurile de călătorie.

Există destinații unde anumite servicii, piețe locale sau mici comercianți acceptă exclusiv plata cash. Totuși, schimbul valutar poate genera costuri semnificative, mai ales dacă este realizat în aeroporturi sau în zone turistice, unde cursurile sunt adesea mai puțin avantajoase.

În plus, turiștii se confruntă frecvent cu problema banilor rămași la finalul vacanței, care trebuie schimbați din nou în moneda națională, generând noi costuri.

Specialiștii recomandă astfel o combinație între cele două metode: utilizarea cardului pentru majoritatea cheltuielilor și păstrarea unei sume moderate de numerar pentru situațiile în care plata electronică nu este disponibilă.