Parlamentul European dă undă verde euro digital, proiectul prin care UE vrea să reducă dependența de Visa și Mastercard

Parlamentul European a aprobat susținerea euro digital, o monedă emisă de BCE, pentru a reduce dependența UE de sistemele de plăți dominate de SUA. Decizia a fost luată marți, la Bruxelles. Implementarea este așteptată până în 2029.

Parlamentul European susține mult așteptatul euro digital pentru a reduce dominația SUA în domeniul plăților. Se așteaptă ca moneda digitală să fie lansată până în 2029, într-un efort de a consolida autonomia europeană în domeniul plăților, îndepărtându-se de dominația dolarului american. Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare a Parlamentului European a aprobat marți mult așteptatul euro digital, în contextul în care UE încearcă să își reducă dependența de sistemele de plăți controlate de SUA.

Conform datelor Băncii Centrale Europene (BCE), giganții americani ai plăților Visa și Mastercard reprezintă 61% din plățile cu cardul în zona euro și aproape toate tranzacțiile transfrontaliere cu cardul.

Dezbaterea privind suveranitatea financiară a Europei a luat amploare pe fondul tensiunilor geopolitice crescânde și al preocupărilor legate de dependența blocului comunitar de infrastructura de plăți străină.

Euro digital este una dintre măsurile propuse pentru a consolida autonomia strategică a Europei. Ar fi o formă digitală de monedă a băncii centrale, emisă și susținută de BCE, concepută pentru a completa numerarul și serviciile bancare existente, mai degrabă decât pentru a le înlocui.

Conform propunerii, consumatorii ar putea deține euro digitali într-un portofel dedicat, sub rezerva unei limite de deținere care nu a fost încă stabilită. Sistemul ar accepta atât plăți online, cât și offline și este conceput să ofere un grad ridicat de confidențialitate, BCE neputând identifica direct utilizatorii din datele lor de plată.

BCE ar furniza infrastructura de bază, în timp ce băncile comerciale și furnizorii de servicii de plată ar oferi clienților servicii digitale în euro. Se așteaptă ca instituțiile financiare să fie compensate pentru participarea lor la schemă, în timp ce comercianții vor plăti comisioane care se așteaptă să fie mai mici decât cele asociate tranzacțiilor actuale cu cardul.

Modul în care ar trebui structurată această compensație rămâne una dintre cele mai controversate probleme înainte de negocierile cu statele membre ale UE, potrivit a trei surse familiarizate cu discuțiile.

„Salutăm faptul că Comisia ECON a Parlamentului European a convenit asupra poziției sale privind pachetul privind moneda unică, care va proteja numerarul în euro ca mijloc legal de plată, conturând în același timp euro digital”, a declarat BCE într-un comunicat. „Aprobarea regulamentului privind euro digital este o victorie majoră pentru cetățeni și întreprinderi mici”, a declarat europarlamentarul italian Pasquale Tridico, care a negociat dosarul în numele grupului Stânga, descriind votul ca fiind „istoric”.

Se așteaptă ca Parlamentul European să oficializeze poziția comisiei în timpul unui vot plenar la Strasbourg, la începutul lunii iulie. Negocierile cu cele 27 de state membre ale UE ar urma să înceapă apoi, legiuitorii urmărind să ajungă la un acord final înainte de sfârșitul anului.

Uniunea Europeană nu este singura care dezvoltă o monedă digitală publică. China a introdus deja yuanul său digital, în timp ce Rusia a anunțat că rubla sa digitală va deveni operațională în septembrie 2026.

SUA au adoptat o abordare diferită. Președintele SUA, Donald Trump, a abandonat planurile pentru o monedă digitală a băncii centrale emisă de Rezerva Federală și a susținut în schimb dezvoltarea de stablecoins – active cripto emise privat, concepute pentru a menține o valoare stabilă. Deoarece majoritatea stablecoins-urilor globale sunt denominate în dolari americani, susținătorii susțin că tehnologia ar putea consolida rolul internațional al dolarului și ar putea extinde utilizarea acestuia în plățile transfrontaliere. Cu toate acestea, unii factori de decizie politică și foști oficiali consideră că o monedă digitală a băncii centrale a SUA ar putea reveni în cele din urmă pe ordinea de zi.

Timothy Massad, fost președinte al Comisiei de Tranzacționare a Contractelor Futures cu Mărfuri (CFTC), a declarat, în luna mai, că discuțiile continuă la Washington și a sugerat că un dolar digital s-ar putea dovedi în cele din urmă inevitabil.