Europa se topește sub valul de căldură. Școli închise, temperaturi de până la 44 de grade și zeci de victime

Valul de căldură extremă afectează Europa, iar autoritățile din mai multe state au emis avertizări de cel mai înalt nivel. Temperaturile se apropie de 44 de grade Celsius în unele regiuni, sute de școli au fost închise, iar autoritățile au activat planuri speciale de urgență pentru protejarea populației.

Europa traversează unul dintre cele mai severe episoade de căldură din ultimii ani. În Marea Britanie, avertizările meteo de nivel roșu pentru temperaturi extreme au fost emise pentru zone întinse din Anglia și Țara Galilor, unde valorile termice ar putea ajunge la 40 de grade Celsius.

Autoritățile britanice avertizează că fenomenul este generat de un „dom de căldură” instalat deasupra Europei Occidentale. În ultimele ore, Regatul Unit a fost afectat și de furtuni violente, cu aproape 30.000 de fulgere înregistrate într-o singură noapte.

În Franța, situația este și mai gravă. Autoritățile au închis 845 de școli, iar alte aproximativ 1.800 și-au redus programul din cauza temperaturilor extreme. Aproape jumătate dintre departamentele țării se află sub alertă roșie, cel mai ridicat nivel de avertizare meteorologică.

Meteorologii francezi estimează că temperaturile pot ajunge la 41 de grade Celsius în mai multe regiuni, iar autoritățile avertizează că începutul săptămânii ar putea intra în categoria celor mai fierbinți zile înregistrate vreodată în Franța.

Autoritățile franceze au confirmat că cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața în contextul temperaturilor extreme din ultima perioadă.

Printre tragediile care au șocat opinia publică se află și moartea a doi frați, în vârstă de 2 și 4 ani, găsiți fără viață într-un autoturism aflat în soare.

Guvernul francez a activat planul de urgență ORSAN la nivelul doi pentru a suplimenta personalul medical și pentru a sprijini spitalele aflate sub presiune.

În marile orașe au fost amenajate puncte speciale de răcorire, iar la unele festivaluri din Paris au fost introduse restricții privind consumul de alcool pentru a reduce riscul de deshidratare.

Autoritățile franceze au avertizat populația să evite scăldatul în lacuri și râuri nesupravegheate. În ultima săptămână, 40 de persoane s-au înecat în astfel de zone.

Valul de căldură afectează aproape întreg continentul. În Italia, Ministerul Sănătății a emis alertă roșie pentru 15 orașe, inclusiv Roma și Milano. Temperaturile se mențin la valori apropiate de 40 de grade Celsius, iar populația este sfătuită să evite deplasările în timpul orelor de vârf.

În Spania, numeroase regiuni au depășit deja pragul de 40 de grade Celsius. În plus, meteorologii avertizează asupra apariției „nopților tropicale”, când temperatura nu coboară sub 20 de grade nici măcar pe timpul nopții.

Germania se pregătește pentru temperaturi de până la 39 de grade Celsius, iar în Belgia au fost emise avertizări portocalii pentru mai multe regiuni, unde se estimează maxime de aproximativ 35 de grade.

Specialiștii explică fenomenul prin apariția unui blocaj atmosferic de tip „Omega”, care atrage mase de aer foarte cald din Sahara către centrul și vestul Europei și împiedică circulația normală a curenților atmosferici.

În contextul temperaturilor ridicate, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un avertisment special pentru părinți.

Instituția le recomandă să nu lase niciodată copiii singuri în mașină, nici măcar pentru câteva minute, subliniind că temperatura din interiorul unui autoturism poate crește rapid la niveluri extrem de periculoase.

IGSU a făcut referire la tragedia petrecută în Franța, unde doi copii de 2 și 4 ani au fost găsiți morți într-un vehicul.

Autoritățile recomandă părinților să nu lase cheile mașinii la îndemâna copiilor și să le explice acestora riscurile asociate jocului în interiorul unui autoturism.

„Nu lăsaţi niciodată copiii singuri în autoturism, nici măcar pentru câteva minute. Nu lăsaţi cheile autoturismului la îndemâna copiilor. Explicaţi copiilor pericolul de a rămâne sau de a se juca într-un autoturism. Reamintim că temperatura din interiorul unui autoturism poate creşte rapid la niveluri periculoase, chiar şi în perioade în care afară nu pare extrem de cald”, avertizează IGSU.

De asemenea, orice persoană care observă un copil sau un animal aflat în pericol într-o mașină este sfătuită să apeleze imediat numărul unic de urgență 112.

Meteorologii avertizează că valul de căldură va continua în mare parte a Europei și în zilele următoare, iar temperaturile vor rămâne la valori foarte ridicate inclusiv pe timpul nopții, ceea ce poate amplifica efectele asupra sănătății populației și asupra infrastructurii.