România a primit a patra plată din PNRR. Peste 2,25 miliarde de euro au intrat în conturile statului

România a încasat a patra plată din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după aprobarea Comisiei Europene și avizul favorabil al Consiliului UE. Suma virată se ridică la 2,25 miliarde de euro și este legată de reforme și investiții asumate de Guvern. Plata a fost efectuată după evaluarea pozitivă a celei de-a patra cereri transmise de autoritățile române la finalul anului 2025. Fondurile contribuie la finanțarea unor proiecte din domenii precum sănătatea, educația, infrastructura, digitalizarea și reforma administrației publice.

Comisia Europeană a anunțat acordarea către România a unor granturi în valoare de 2,25 miliarde de euro, reprezentând a patra plată efectuată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență.

Luna trecută, Executivul european a emis o evaluare preliminară favorabilă pentru cea de-a patra cerere de plată depusă de România, cu o valoare totală de 2,62 miliarde de euro.

Suma transferată acum, de 2,25 miliarde de euro, calculată după deducerea prefinanțării acordate anterior, a fost aprobată în urma avizului pozitiv emis de Comitetul Economic și Financiar al Consiliului. Fondurile sunt condiționate de îndeplinirea unor angajamente asumate de autoritățile române prin PNRR.

Potrivit Comisiei Europene, reformele și investițiile aferente acestei cereri de plată contribuie la gestionarea sustenabilă a pădurilor, la reducerea emisiilor în sectoarele transporturilor și energiei și la modernizarea administrației fiscale.

Măsurile incluse în această etapă a PNRR vizează și creșterea sustenabilității, adecvării și echității sistemului public de pensii din România.

În același timp, fondurile europene sunt direcționate către modernizarea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor publice cu echipamente destinate prevenirii și controlului infecțiilor asociate actului medical.

Programul finanțează, de asemenea, proiecte de dezvoltare a infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități și măsuri destinate consolidării capacității administrative a statului.

Comisia Europeană subliniază că reformele incluse în această cerere de plată urmăresc și îmbunătățirea procesului decizional la nivel guvernamental, accelerarea digitalizării serviciilor publice, creșterea eficienței sistemului judiciar, întărirea mecanismelor de combatere a corupției și continuarea reformei sistemului de educație.

Plata efectuată acum are la bază cea de-a patra cerere de plată transmisă de România Comisiei Europene la data de 19 decembrie 2025.

Documentul a inclus 38 de jaloane și 24 de ținte, considerate esențiale pentru implementarea reformelor și investițiilor prevăzute în planul național de redresare.

Potrivit Comisiei, aceste măsuri sunt menite să producă efecte directe asupra economiei, administrației și serviciilor publice, cu impact atât pentru cetățeni, cât și pentru mediul de afaceri.

Planul Național de Redresare și Reziliență al României beneficiază de o finanțare totală de 21,41 miliarde de euro, dintre care 13,57 miliarde de euro reprezintă granturi, iar 7,84 miliarde de euro sunt acordate sub formă de împrumuturi.

Odată cu această nouă plată, România a încasat aproximativ 60,6% din alocarea totală disponibilă prin PNRR.

Plățile realizate prin Mecanismul de Redresare și Reziliență sunt condiționate de îndeplinirea obiectivelor asumate de fiecare stat membru și sunt acordate exclusiv pe baza rezultatelor obținute.

Pentru finalizarea programului până la sfârșitul anului 2026, toate statele membre trebuie să îndeplinească jaloanele și țintele rămase până la 31 august 2026 și să transmită ultimele cereri de plată până la finalul lunii septembrie 2026.

Anunțul privind transferul fondurilor a fost făcut și de ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.