Un decalaj salarial de 3,6% poate ascunde diferențe mai mari. Avertismentul lansat de CONAF: Procentul nu ne spune că femeile sunt plătite corect. Am ratat
SURSA FOTO: Dreamstime - Angajati la birou
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) atrage atenția că nivelul redus al decalajelor salariale raportat de România poate crea o imagine înșelătoare asupra situației reale din piața muncii. Reacția vine după expirarea, la 7 iunie, a termenului pentru transpunerea Directivei europene privind transparența salarială. Potrivit organizației, procentul de 3,6% comunicat de Eurostat nu oferă suficiente informații despre diferențele de remunerare dintre femei și bărbați. CONAF susține că lipsa unor instrumente de măsurare detaliate poate ascunde dezechilibre care nu apar în statisticile agregate.
De ce un procent redus al decalajelor salariale poate ascunde probleme structurale
Deși România înregistrează un nivel de doar 3,6% al decalajelor salariale de gen, comparativ cu media europeană de aproximativ 12%, acest indicator nu oferă o imagine completă asupra situației din piața muncii.
Potrivit datelor Eurostat, diferența salarială raportată plasează România printre statele cu cele mai mici disparități din Uniunea Europeană. Totuși, specialiștii atrag atenția că acest procent reprezintă o medie agregată și nu surprinde mecanismele care generează diferențele de remunerare.
Această interpretare este susținută și de cercetările economistei Claudia Goldin, laureată a Premiului Nobel pentru Economie, care arată că diferențele salariale nu apar în principal între ocupații diferite, ci în interiorul acelorași organizații și pentru activități similare. Studiile sale indică faptul că aceste diferențe tind să se accentueze la 12 până la 24 de luni după nașterea primului copil.
În acest context, un indicator mediu de 3,6% poate masca evoluții foarte diferite în interiorul pieței muncii, deoarece reunește într-o singură statistică atât cariere care continuă fără întreruperi, cât și traiectorii profesionale afectate de responsabilitățile familiale.
Directiva europeană cere instrumente care măsoară diferențele reale de remunerare
Noua legislație europeană privind transparența salarială a fost concepută tocmai pentru a identifica aceste diferențe care nu sunt vizibile în statisticile generale.
Directiva (UE) 2023/970 introduce obligații privind măsurarea decalajului salarial ajustat și realizarea unor audituri de remunerare în cadrul companiilor. Scopul acestor mecanisme este de a evidenția eventualele discrepanțe salariale dintre femei și bărbați care ocupă poziții comparabile sau desfășoară activități cu valoare egală.
Specialiștii subliniază că măsurile prevăzute de directivă nu reprezintă doar o obligație administrativă impusă de Bruxelles, ci un instrument de diagnostic care poate oferi o imagine mai precisă asupra modului în care sunt distribuite salariile în economie.
În opinia reprezentanților mediului antreprenorial, România a amânat exact introducerea mecanismelor care ar fi permis identificarea acestor diferențe, într-un moment în care datele agregate creează impresia că problema este deja rezolvată.
„Un decalaj mic nu înseamnă o problemă mică. Înseamnă o problemă pe care n-o vezi încă. Procentul 3,6% nu ne spune că femeile sunt plătite corect — ne spune doar că nu ne-am uitat destul de aproape. Directiva ne dădea lupa. Am ratat termenul de a o folosi”, spune dr. ec. Cristina Chiriac, președinte CONAF.
CONAF pregătește un raport privind contribuția economică a femeilor și costurile necontabilizate ale muncii
Reprezentanții Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin susțin că o parte importantă a muncii și contribuției economice a femeilor continuă să fie insuficient reflectată în indicatorii utilizați pentru evaluarea pieței muncii.
Potrivit organizației, mecanismele care influențează participarea femeilor la activitatea economică, precum și costurile asociate muncii necontabilizate, sunt analizate în raportul „Starea economică a femeii române în 2026”, document aflat în prezent în curs de finalizare.
CONAF este una dintre cele mai importante organizații patronale din România și promovează dialogul dintre mediul de afaceri și autorități pentru elaborarea unor politici publice orientate către dezvoltare economică sustenabilă. Organizația susține antreprenoriatul românesc și participă la inițiative care urmăresc creșterea competitivității economiei.
În prezent, CONAF reunește 33 de sucursale, trei federații, 16 patronate și 55 de asociații. Structura organizației include aproximativ 15.000 de companii care cumulează peste 245.000 de angajați la nivel național.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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