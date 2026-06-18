Veste bună pentru români! Salariul minim brut crește de la 1 iulie. Reguli noi pentru angajați și angajatori

Salariul minim brut pe economie va crește de la 4.050 la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026, potrivit unei hotărâri adoptate de Guvern. Majorarea va determina o creștere a venitului net încasat de salariați, dar și a costurilor suportate de angajatori. În același timp, suma neimpozabilă aplicată salariului minim va fi redusă de la 300 la 200 de lei. Noile reguli se vor aplica atât în sectorul privat, cât și în domeniile care aveau până acum un salariu minim distinct.

Salariul minim brut garantat în plată va fi majorat de la 4.050 de lei la 4.325 de lei începând cu 1 iulie 2026. Creșterea reprezintă aproximativ 6,8% față de nivelul actual și va avea efecte atât asupra veniturilor angajaților, cât și asupra cheltuielilor firmelor.

În prezent, un salariat remunerat cu salariul minim primește un venit net de 2.574 de lei, în condițiile în care beneficiază de facilitatea fiscală care exclude de la taxare suma de 300 de lei. Pentru angajator, costul total al unui astfel de contract de muncă este de 4.134 de lei.

După intrarea în vigoare a noii valori a salariului minim, venitul net estimat va urca la 2.699 de lei. În același timp, costul total suportat de angajator va ajunge la 4.418 lei. Astfel, cheltuiala salarială aferentă fiecărui angajat plătit la nivelul minim va crește cu 284 de lei față de situația actuală.

Majorarea este stabilită prin HG nr. 146/2026, care prevede:

„Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 4.325 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 166,667 ore pe lună, reprezentând 25,949 lei/oră”.

În paralel, OUG nr. 89/2025, cunoscută drept „ordonanța trenuleț”, reduce facilitatea fiscală aplicată salariului minim. Dacă în prima jumătate a anului 2026 suma neimpozabilă este de 300 de lei, în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026 aceasta va fi de 200 de lei.

Regulile privind aplicarea facilității fiscale pentru salariul minim sunt prevăzute la articolul III din OUG nr. 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Actul normativ stabilește că, pentru salariații angajați cu normă întreagă și care au funcția de bază la respectivul angajator, nu se datorează impozit pe venit și contribuții sociale obligatorii pentru suma de 300 de lei pe lună aferentă perioadei 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și pentru suma de 200 de lei pe lună aferentă intervalului 1 iulie – 31 decembrie 2026.

Facilitatea se acordă numai dacă salariul de bază brut stabilit prin contract este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, fără a include sporuri sau alte adaosuri salariale.

În plus, venitul brut realizat lunar din salarii și venituri asimilate salariilor nu trebuie să depășească 4.300 de lei în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026 și 4.600 de lei în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2026. La calcul nu sunt incluse tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate potrivit legii.

Legislația prevede și situațiile în care suma neimpozabilă se reduce proporțional. Acest lucru se aplică în funcție de perioada din lună în care salariul este menținut la nivelul minim, de data angajării, de fracțiunea de lună pentru care se calculează veniturile salariale sau de momentul încetării contractului individual de muncă.

Salariul minim brut va deveni reperul unic și pentru sectorul agricol și industria alimentară, după eliminarea regimului salarial distinct aplicat până acum acestor domenii.

Potrivit OUG nr. 29/2026, de la 1 iulie 2026 salariul minim din agricultură și industria alimentară va fi aliniat la noul nivel al salariului minim pe economie, respectiv 4.325 de lei.

Până în prezent, salariul minim aplicabil în aceste sectoare era de 4.050 de lei, nivel care ar fi rămas sub noul prag general stabilit pentru întreaga economie. Guvernul susține că eliminarea diferențelor urmărește evitarea apariției unor dezechilibre între sectoarele economice.

Executivul explică măsura astfel: