Ministerul Energiei face bilanțul plăților din PNRR. Peste 319 milioane de euro au ajuns la beneficiari
SURSA FOTO: Ministerul Afacerilor Interne - Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)
Ministerul Energiei a publicat situația actualizată a plăților efectuate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și stadiul cererilor de plată aflate în analiză. Potrivit instituției, până la 19 iunie au fost plătite aproximativ 319 milioane de euro către beneficiarii proiectelor, iar alte peste 141 de milioane de euro sunt în curs de procesare.
Peste 319 milioane de euro au fost plătite prin PNRR
Ministerul Energiei a prezentat raportul actualizat privind implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precizând că plățile către beneficiari continuă într-un ritm susținut.
Conform datelor oficiale, până la 19 iunie 2026 au fost efectuate plăți de peste 107 milioane de euro (inclusiv TVA), iar valoarea totală a plăților realizate de la începutul programului a ajuns la aproximativ 319 milioane de euro.
În perioada 12–19 iunie, instituția a autorizat și achitat fondurile aferente unui număr de 10 cereri de transfer, valoarea totală a acestora fiind de 4,68 milioane de euro.
Ministerul mai precizează că valoarea contractelor reziliate se ridică la 67,04 milioane de euro.
Cereri de plată de aproape 142 de milioane de euro sunt încă în analiză
Pe lângă plățile deja efectuate, Ministerul Energiei are în procesare cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 141,78 milioane de euro.
Cele mai multe solicitări provin din anii 2025 și 2026.
Pentru proiectele depuse în 2025 sunt analizate 40 de dosare, cu o valoare totală de aproximativ 80,99 milioane de euro, în timp ce pentru proiectele depuse în 2026 sunt în procesare 41 de dosare, în valoare de aproape 60,79 milioane de euro.
Peste 300 de milioane de euro mai sunt disponibile pentru noi cereri
Ministerul Energiei anunță că beneficiarii mai pot solicita finanțare pentru proiecte în limita unei sume de aproximativ 302 milioane de euro.
Instituția precizează însă că această valoare poate suferi modificări în funcție de evoluția proiectelor deja contractate, de eventualele încetări ale unor contracte de finanțare și de negocierile aflate în desfășurare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Comisia Europeană privind revizuirea PNRR.
Ministerul Energiei: Implementarea proiectelor avansează
Reprezentanții ministerului susțin că proiectele finanțate prin PNRR continuă să fie implementate, iar instituția urmărește accelerarea fluxului de plăți către beneficiari.
„Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă. La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare.”
Totodată, instituția afirmă că va continua procesarea cererilor de plată și sprijinirea beneficiarilor care derulează investiții finanțate din fonduri europene.
„Ministerul Energiei reafirmă angajamentul de a procesa cu celeritate cererile de plată și de a sprijini beneficiarii în implementarea proiectelor finanțate prin PNRR. Evoluția constantă a plăților efectuate și numărul ridicat al proiectelor aflate în implementare reflectă dinamica investițiilor din sectorul energetic și contribuie la accelerarea procesului de modernizare și tranziție energetică a României.”
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.