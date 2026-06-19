Ministerul Energiei face bilanțul plăților din PNRR. Peste 319 milioane de euro au ajuns la beneficiari

Ministerul Energiei a publicat situația actualizată a plăților efectuate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), precum și stadiul cererilor de plată aflate în analiză. Potrivit instituției, până la 19 iunie au fost plătite aproximativ 319 milioane de euro către beneficiarii proiectelor, iar alte peste 141 de milioane de euro sunt în curs de procesare.

Ministerul Energiei a prezentat raportul actualizat privind implementarea proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, precizând că plățile către beneficiari continuă într-un ritm susținut.

Conform datelor oficiale, până la 19 iunie 2026 au fost efectuate plăți de peste 107 milioane de euro (inclusiv TVA), iar valoarea totală a plăților realizate de la începutul programului a ajuns la aproximativ 319 milioane de euro.

În perioada 12–19 iunie, instituția a autorizat și achitat fondurile aferente unui număr de 10 cereri de transfer, valoarea totală a acestora fiind de 4,68 milioane de euro.

Ministerul mai precizează că valoarea contractelor reziliate se ridică la 67,04 milioane de euro.

Cereri de plată de aproape 142 de milioane de euro sunt încă în analiză

Pe lângă plățile deja efectuate, Ministerul Energiei are în procesare cereri de transfer în valoare totală de aproximativ 141,78 milioane de euro.

Pentru proiectele depuse în 2025 sunt analizate 40 de dosare, cu o valoare totală de aproximativ 80,99 milioane de euro, în timp ce pentru proiectele depuse în 2026 sunt în procesare 41 de dosare, în valoare de aproape 60,79 milioane de euro.

Peste 300 de milioane de euro mai sunt disponibile pentru noi cereri

Ministerul Energiei anunță că beneficiarii mai pot solicita finanțare pentru proiecte în limita unei sume de aproximativ 302 milioane de euro.

Instituția precizează însă că această valoare poate suferi modificări în funcție de evoluția proiectelor deja contractate, de eventualele încetări ale unor contracte de finanțare și de negocierile aflate în desfășurare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Comisia Europeană privind revizuirea PNRR.

Ministerul Energiei: Implementarea proiectelor avansează

Reprezentanții ministerului susțin că proiectele finanțate prin PNRR continuă să fie implementate, iar instituția urmărește accelerarea fluxului de plăți către beneficiari.

„Ministerul Energiei precizează că implementarea proiectelor finanțate prin PNRR înregistrează o evoluție concretă. La nivel instituțional, sunt asumate ținte clare, cu accent pe deblocarea și eficientizarea fluxurilor de plată, astfel încât fondurile disponibile să fie valorificate în termen și cu impact real asupra proiectelor aflate în implementare.”

Totodată, instituția afirmă că va continua procesarea cererilor de plată și sprijinirea beneficiarilor care derulează investiții finanțate din fonduri europene.