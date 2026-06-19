Ministrul interimar al Investițiilor anunță un acord cu Comisia Europeană. România evită pierderea unor miliarde de euro din PNRR

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind modificarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) s-au încheiat cu succes. Potrivit acestuia, România păstrează un plan în valoare de peste 20 de miliarde de euro și evită riscul unor corecții financiare de ordinul miliardelor de euro.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat, vineri, finalizarea negocierilor tehnice cu Comisia Europeană privind ultima revizuire a Planului Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit oficialului, în urma discuțiilor, România își menține un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și păstrează integral componenta de granturi, reprezentată de fondurile europene nerambursabile.

„Am finalizat pozitiv negocierile tehnice cu Comisia Europeană privind ultima modificare de PNRR. Rezultatul direct: România păstrează un PNRR cu o valoare de peste 20 de miliarde de euro și menține integral componenta de bani europeni nerambursabili, cea mai valoroasă parte a acestei finanțări.”

Ministrul interimar afirmă că, în cadrul negocierilor, au fost ajustați indicatorii unor investiții și reformulate mai multe jaloane, astfel încât România să poată respecta angajamentele asumate.

Potrivit acestuia, modificările permit evitarea unor penalizări financiare importante, fără a afecta obiectivele principale ale PNRR.

„Prin ajustarea realistă a unor indicatori de investiții și prin reformularea unor jaloane și reforme am reușit să eliminăm riscuri majore de penalizare. Vorbim despre evitarea unor corecții financiare care puteau ajunge la miliarde de euro pierduți. În același timp, am păstrat obiectivele esențiale ale reformelor și investițiilor asumate.”

Conform ministrului interimar, acordul obținut cu executivul european vizează proiecte din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și protecția mediului.

De asemenea, au fost stabilite mecanisme prin care va fi recunoscut progresul deja realizat în implementarea investițiilor.

„Am obținut soluții concrete pentru proiecte importante din infrastructură, sănătate, energie, digitalizare, educație, dezvoltare locală și mediu. Am convenit mecanisme care permit recunoașterea progresului deja realizat în teren, inclusiv prin utilizarea proceselor-verbale de recepție pentru investițiile finalizate, și am adaptat anumite jaloane astfel încât ele să poată fi implementate integral până la termenul-limită.”

Ministrul interimar a precizat că rezultatul negocierilor este consecința colaborării dintre Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele de linie, autoritățile locale și echipele tehnice implicate în implementarea PNRR.

„Acesta este rezultatul unui dialog intens cu Comisia Europeană și al muncii depuse de experții din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, ministerele de linie, autorități locale, beneficiari și echipele tehnice implicate în implementarea PNRR.”

Oficialul a anunțat că toate detaliile privind modificările convenite cu Comisia Europeană vor fi făcute publice la începutul săptămânii viitoare.

Ministrul interimar a subliniat că prioritatea rămâne implementarea investițiilor și atragerea integrală a fondurilor europene disponibile.

„România nu renunță la reforme și nu renunță la investiții. Din contră, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a le face realizabile și pentru a ne asigura că fiecare euro disponibil este investit pentru beneficiul românilor.”

Totodată, acesta a atras atenția că perioada următoare este esențială pentru respectarea termenelor asumate.