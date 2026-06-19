Președintele face lumină în scandalul desemnării premierului. De ce l-a ales pe Adrian Veștea
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea – Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a prezentat, vineri, la Bruxelles, motivele pentru care l-a desemnat pe Adrian Veștea să formeze noul Guvern. Șeful statului a afirmat că premierul desemnat are experiență în administrarea bugetelor și a fondurilor europene și a demonstrat că poate gestiona relațiile politice fără a genera conflicte. Totodată, președintele a explicat că alegerea a fost făcută pentru a debloca situația politică și pentru a obține o majoritate parlamentară.
Nicușor Dan: Adrian Veștea are experiența necesară pentru funcția de premier
Întrebat de jurnaliști, la finalul Consiliului European desfășurat la Bruxelles, de ce a ales să îl desemneze pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, președintele Nicușor Dan a enumerat argumentele care au stat la baza deciziei sale.
Șeful statului a subliniat experiența administrativă și politică a premierului desemnat, apreciind că acesta a demonstrat de-a lungul timpului capacitatea de a gestiona proiecte importante și de a menține dialogul politic.
”Domnul Veştea, aşa cum am spus în momentul în care l-am desemnat, are foarte multe calităţi care îl recomandă. Adică este cineva care a lucrat cu bugete, este cineva care a lucrat cu fonduri europene, este cineva care a avut abilitatea de a naviga în mediul politic, fără a crea crize”, a spus Nicuşor Dan, la Bruxelles.
Președintele a adăugat că rezultatele obținute de Adrian Veștea în alegerile la care a participat reprezintă cea mai bună confirmare a activității sale.
”Domnul Veştea, în nenumărate rânduri de alegeri a câştigat detaşat, ceea ce înseamnă că este serios şi că oamenii apreciază ce-a făcut”, a mai spus Nicuşor Dan.
Președintele spune că nu face „jocuri de partid”
În cadrul aceleiași conferințe de presă, Nicușor Dan a fost întrebat și despre criza politică din ultimele săptămâni și despre modul în care a ajuns la decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea.
Președintele a respins ideea că desemnarea premierului ar reprezenta rezultatul unor negocieri politice de culise, afirmând că rolul său este acela de a proteja interesele statului și de a asigura stabilitatea țării.
„Eu nu fac jocuri de partid, nu este mandatul meu. (..) Mandatul meu are mai multe componente, cele două, esenţiale, legate de situaţia în care ne găsim sunt menţinerea direcţiei pro-occidentale şi evitarea unei căderi economice bruşte. Şi atunci am avut o încercare cu domnul Tomac pe care, pe baza informaţiilor repetate pe care le-am obţinut în dialogul cu partidele, am fost convins că va trece”, a spus preşedintele.
Nicușor Dan: „Am avut niște surprize” în discuțiile cu partidele
Șeful statului a explicat că, în urma consultărilor cu formațiunile politice, a fost convins inițial că prima variantă propusă va întruni susținerea necesară în Parlament.
Ulterior însă, situația politică s-a schimbat, iar președintele spune că a fost nevoit să aleagă soluția pe care a considerat-o cea mai potrivită pentru formarea unei majorități parlamentare.
„Am avut nişte surprize şi atunci am ales, repet, fără să intru într-un joc de partid, varianta pe care eu am considerat-o cu cele mai mari şanse de a trece în Parlament, în condiţiile în care nici unul dintre partidele din România nu a venit cu o variantă de majoritate”, a precizat Nicuşor Dan la Bruxelles.
„Suntem după șase săptămâni de când guvernul a căzut”
Președintele a atras atenția asupra faptului că România traversează deja de șase săptămâni o perioadă de instabilitate politică și a subliniat că este nevoie de instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline.
Nicușor Dan a evitat să reia disputa privind cauzele care au dus la căderea fostului Guvern, afirmând că prioritatea este ieșirea din blocajul politic.
„Suntem după şase săptămâni de când guvernul a căzut, nu trebuia să cadă, evident, şi nu vreau să ne întoarcem la decizia de ce a căzut, cine a fost vinovat, că în spaţiul public fiecare are o opinie despre asta. Suntem după şase săptămâni în care niciun partid nu a venit la preşedinte să spună, în urma discuţiilor pe care le-am avut, iată, se conturează o majoritate. Şi varianta Veştea este varianta pe care eu am considerat-o potrivită pentru a strânge o majoritate şi a ieşi în sfârşit din criza asta, guvernul să aibă depline, să închidem PNRR şi toate celelalte”, a mai afirmat preşedintele.
Miza desemnării noului premier
Prin declarațiile făcute la Bruxelles, Nicușor Dan a transmis că desemnarea lui Adrian Veștea urmărește depășirea impasului politic și formarea unei majorități parlamentare stabile, care să permită instalarea unui guvern cu puteri depline.
Potrivit președintelui, prioritatea este ca Executivul să poată continua implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), să gestioneze dosarele europene și să asigure stabilitatea economică într-un context politic complicat.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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