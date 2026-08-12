Plan de avarie pe una dintre marile căi ferate din România. Trenurile diesel ar putea reveni temporar pe traseu

România negociază cu Comisia Europeană folosirea temporară a unor trenuri diesel pe anumite tronsoane ale căii ferate Cluj-Napoca–Oradea. Măsura este analizată pentru sectoarele unde lucrările de electrificare nu vor fi finalizate la timp. Anunțul a fost făcut marți, în județul Sălaj, de ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Discuțiile au loc în perspectiva termenului de 31 august pentru proiectul finanțat prin PNRR.

Soluția privind folosirea unor trenuri diesel este analizată pentru acele tronsoane ale căii ferate Cluj-Napoca–Oradea pe care infrastructura necesară locomotivelor electrice nu va putea fi finalizată în termenul avut în vedere pentru proiect. Ministerul Transporturilor discută această variantă cu instituțiile europene, iar negocierile sunt coordonate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Ministerul Transporturilor și Comisia Europeană discută posibilitatea de a permite temporar circulația locomotivelor diesel pe anumite tronsoane, în locul celor electrice. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează aceste discuții cu Comisia și sperăm ca propunerea să fie aprobată”, a declarat Radu Miruță, potrivit AgerPres.

Modernizarea și electrificarea liniei feroviare Cluj-Napoca–Oradea beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență. În acest context, autoritățile trebuie să țină cont de termenul de 31 august pentru cheltuielile care urmează să fie solicitate la rambursare.

Riscul ca anumite sectoare, inclusiv porțiuni ale traseului dintre Cluj și Aleșd, să nu fie finalizate până la termen nu ar însemna automat pierderea finanțării pentru întreaga investiție. Radu Miruță a explicat că impactul ar urma să vizeze componentele proiectului care nu îndeplinesc condițiile necesare pentru rambursare.

Decontarea fondurilor europene se raportează la etapele și jaloanele realizate efectiv, astfel că lucrările finalizate și eligibile pot fi recunoscute chiar dacă proiectul, în ansamblu, nu este încă terminat.

„Dacă etapele intermediare ale proiectului au fost finalizate, cheltuielile corespunzătoare pot fi rambursate chiar dacă întregul proiect nu a fost încă finalizat”, a explicat Radu Miruță.

Autoritățile încearcă acum să obțină acordul Comisiei Europene pentru recunoașterea etapelor deja executate, astfel încât România să poată solicita rambursarea unei părți cât mai mari din cheltuielile eligibile.

„Încercăm, prin discuțiile cu Comisia Europeană, să ne asigurăm că etapele intermediare finalizate sunt recunoscute, chiar dacă nu toate piesele puzzle-ului sunt la locul lor. Facem tot posibilul pentru a obține fiecare euro disponibil până la 31 august”, a declarat ministrul.

Stadiul lucrărilor diferă considerabil între cele patru loturi în care a fost împărțit proiectul de modernizare a căii ferate Cluj-Napoca–Oradea. Datele prezentate la 27 iulie de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Horațiu Cosma, indicau diferențe de zeci de puncte procentuale între sectoarele aflate în lucru.

Pe Lotul 1, Cluj-Napoca–Aghireș, montarea căii ferate depășise pragul de 70%, iar pe Lotul 2, Aghireș–Poieni, lucrările trecuseră de 80%.

Situația era diferită pe Lotul 3, Poieni–Aleșd, unde montarea căii ferate ajunsese la aproximativ 30%. Pe Lotul 4, Aleșd–frontieră, procentul raportat era de aproximativ 65%.

Horațiu Cosma declara atunci că autoritățile rămân încrezătoare în posibilitatea îndeplinirii până la 31 august a tuturor jaloanelor prevăzute prin Mecanismul de Redresare și Reziliență. Respectarea acestora ar permite României să obțină aproximativ 2 miliarde de euro din finanțarea europeană.

Calendarul proiectului prevede ca primele tronsoane modernizate ale căii ferate Cluj-Napoca–Oradea să fie redeschise circulației în 2027. Finalizarea întregii investiții este estimată pentru anul 2028.

La încheierea lucrărilor, linia feroviară va fi modernizată și electrificată. Investiția urmărește creșterea vitezei și siguranței transportului feroviar pe această legătură importantă din Transilvania și aducerea infrastructurii la standardele europene.