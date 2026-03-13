„Astăzi am fost pe șantierul liniei de cale ferată Cluj-Napoca – Oradea – Episcopia Bihor, în zona Aleșd – Poieni. Am vrut să văd în teren cum merg lucrările și care sunt problemele care întârzie proiectul. Este o investiție de peste 7,6 miliarde de lei, finanțată prin PNRR, pentru modernizarea și electrificarea a peste 166 de kilometri de cale ferată. La final, trenurile vor circula mai repede, în condiții mai sigure, iar legătura dintre jumătatea de nord a României și Europa, prin Cluj și Oradea, va fi mult mai bună. Lucrările sunt împărțite în patru loturi, iar progresul fizic este în prezent de aproximativ 42%”, a transmis Bolojan.

„Pentru a nu pierde fonduri europene, până în august 2026 avem câteva ținte de îndeplinit: 90% realizat pe primele două loturi (Cluj-Napoca–Aghireș și Aghireș–Poieni), 50% pe lotul Poieni–Aleșd și 70% pe Aleșd–Frontiera Ungaria. Din păcate, pe un tronson de peste 30 de km în zona dintre Poieni și Aleșd, lucrările sunt mult întârziate, proiectul tehnic nefiind încă avizat. Este o lipsă de capacitate de proiectare și de mobilizare a celor doi constructori”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a declarat că întârzierile unor proiecte de infrastructură de acest tip generează costuri suplimentare. Acestea apar atât prin ajustările de preț solicitate de constructori, cât și prin pierderile generate de închiderea circulației feroviare pe perioade lungi. De asemenea, călătorii sunt afectați de blocarea rutei pentru mai mulți ani.

Ilie Bolojan a precizat că, înainte de vizita pe șantier, a discutat la Palatul Victoria cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene despre blocajele din proiect.

În perioada următoare urmează să fie clarificate documentațiile care mai trebuie emise. Premierul a transmis că Ministerul Transporturilor și CFR trebuie să exercite presiuni asupra constructorilor pentru accelerarea lucrărilor.

În bugetul pentru anul 2026 au fost prevăzute fondurile necesare pentru cofinanțarea proiectului, astfel încât investiția să poată continua fără blocaje.

Obiectivul Guvernului este ca etapele asumate prin PNRR să fie atinse până în august 2026. În același timp, autoritățile estimează că toate cele patru loturi ar putea fi finalizate până în 2028, moment în care circulația trenurilor pe această rută ar urma să fie redeschisă.