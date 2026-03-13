Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că Guvernul a urmărit încă de la început elaborarea unui buget realist. Potrivit lui Nazare, bugetul a fost conceput astfel încât să reflecte atât prioritățile economice, cât și posibilitățile actuale ale României.

Ministrul a explicat că bugetul pornește de la un Produs Intern Brut estimat la 2.045,2 miliarde de lei. Creșterea economică prognozată pentru anul 2026 este de aproximativ 1%. În același timp, prognoza indică o rată a inflației de 6,5%.

Alexandru Nazare a subliniat că unul dintre elementele centrale ale bugetului este componenta investițiilor. Potrivit acestuia, investițiile publice ajung la aproximativ 164 de miliarde de lei.

Această sumă este semnificativ mai mare decât cea alocată în anul precedent. În 2025, investițiile publice au fost estimate la aproximativ 138 de miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor a arătat că o mare parte a creșterii investițiilor provine din fondurile europene. Bugetul pentru 2026 include aproape 110 miliarde de lei din finanțări europene. Aceste fonduri includ și componenta SAFE.

Potrivit lui Alexandru Nazare, bugetul este construit astfel încât să permită utilizarea cât mai eficientă a fondurilor europene. În special, Guvernul mizează pe proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Ministrul a explicat că acest spațiu bugetar creat pentru investiții reprezintă unul dintre obiectivele principale ale documentului bugetar.

„Ne-am dorit de la început să fie un buget realist, un buget corect, un buget care să reflecte cu adevărat prioritățile, dar în același timp și posibilitățile pe care le are România în acest moment, în contextul în care ne aflăm astăzi. PIB-ul de la care am plecat este de 2045,2 miliarde de lei, cu o creștere economică prognozată de 1%, o inflație de 6,5% pentru anul 2026 și ca element important, al acestui buget, aș menționa investițiile. Am reușit să asigurăm un spațiu pentru investiții de aproximativ 164 de miliarde de lei, care este evident o creștere semnificativă de la cel 138 de miliarde investiții publice în anul 2025, notabil fiind faptul că cea mai mare parte a acestor investiții este de fapt o creștere a fondurilor europene. Acest buget mizează pe acest spațiu pe care-l creează pentru fondurile europene, în special pentru PNRR, iar acestea au crescut semnificativ la aproape 110 miliarde, incluzând și componenta SAFE”, a transmis ministrul.

Ministrul Finanțelor a arătat că bugetul pentru anul viitor a trebuit să includă și unele cheltuieli suplimentare. Printre acestea se numără creșterea cheltuielilor cu dobânzile la datoria publică. Potrivit lui Alexandru Nazare, această componentă crește cu aproximativ 10 miliarde de lei.

De asemenea, bugetul include o majorare a cheltuielilor pentru apărare. Creșterea alocărilor pentru apărare este estimată la aproximativ 6 miliarde de lei.

Ministrul a subliniat că aceste ajustări au fost realizate în timp ce Guvernul urmărește reducerea deficitului bugetar.

Alexandru Nazare a declarat că bugetul pentru 2026 prevede o scădere a deficitului bugetar. Potrivit acestuia, deficitul ar urma să ajungă la aproximativ 6,2% din PIB în termeni cash. În termeni ESA, deficitul ar urma să fie de aproximativ 6%.

Ministrul a explicat că deficitul nominal ar urma să scadă de la aproximativ 146 de miliarde de lei în 2025 la aproximativ 127 de miliarde de lei în 2026. În opinia sa, această ajustare reprezintă un pas important în procesul de corectare a dezechilibrelor bugetare.

Alexandru Nazare a afirmat că bugetul pentru 2026 reprezintă primul pas decisiv pentru ieșirea României din procedura de deficit excesiv. Potrivit acestuia, obiectivul autorităților este ca România să iasă din această procedură până în anul 2029.

Ministrul Finanțelor a precizat că România se află în această procedură de aproape zece ani, din cauza dezechilibrelor bugetare menținute în trecut.

„Foarte important de spus este că am avut de acomodat pentru bugetul anului 2026 o creștere la dobânzi de aproximativ 10 miliarde de lei și o creștere a componentei de apărare de aproximativ 6 miliarde de lei, dar în același timp asigurând scăderea deficitului în termenii agreați cu Comisia Europeană la 6,2% componenta de deficit cash și 6% componenta de deficit ESA. Așadar, meritul acestui echilibru îl constituie faptul că reușim să scădem deficitul de la 146 de miliarde nominal sau 7,6% cash în 2025, la 6,2% cash în 2026, aproximativ 127 de miliarde, dar în același timp creștem și investițiile. Facem prin bugetul anului 2026 primul pas decisiv din ieșirea din procedură de deficit excesiv. La finalul acestui an vom fi în traiectorie asumată cu Comisia Europeană de 6,2% și practic închidem un ciclu în care am intrat la finalul anului 2024 cu deficit de 9,3%. Ajungem la 6,2%, acolo unde ar fi trebuit să fim și, bineînțeles, realizăm practic un mare pas înainte, mizând pe ieșirea din procedura de deficit excesiv în orizontul anului 2029. Astfel scăpăm de această ștampilă pe care am purtat-o aproape 10 ani de zile, penalizată fiind România pentru faptul că a menținut niște dezechilibre bugetare cronice”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Guvernul a adoptat proiectul bugetului pentru anul 2026 în ședința de joi, 12 martie.