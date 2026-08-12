Centura Comarnic intră pe ultima sută de metri. Când ar putea fi dată în folosință noua șosea

Șoseaua de centură a orașului Comarnic este aproape finalizată, iar circulația pe noul drum ar putea fi deschisă la începutul lunii septembrie. Proiectul este destinat fluidizării traficului de pe Valea Prahovei, însă noua șosea nu va prelua decât o parte din fluxul de mașini care circulă pe DN1, unul dintre cele mai aglomerate drumuri naționale din România.

Lucrările la centura Comarnic au început în urmă cu trei ani, iar valoarea proiectului a depășit 360 de milioane de lei. Finanțarea a fost asigurată din fonduri europene. În prezent, stadiul lucrărilor a ajuns la 95%, iar echipele de pe șantier execută ultimele intervenții înainte de deschiderea traficului.

În aceste zile, muncitorii toarnă asfaltul pe anumite porțiuni ale șoselei, montează parapetele de protecție și lucrează la taluzuri. Drumul are o lungime de aproximativ șase kilometri și este proiectat pentru a permite ocolirea orașului Comarnic de către traficul care nu are ca destinație localitatea.

Noua șosea ar urma să fie dată în circulație la începutul lunii septembrie, cu aproximativ două luni mai târziu decât termenul stabilit inițial. Întârzierea proiectului a fost pusă pe seama unor dificultăți întâmpinate pe durata lucrărilor, în special la relocarea rețelelor de utilități și la realizarea infrastructurii pentru poduri.

Ștefan Ignat, șef de șantier, a explicat pentru Digi24 că intervențiile au fost complicate de condițiile în care au trebuit executate unele lucrări. „Am întâmpinat destul de multe obstacole la relocarea utilităților, au fost destul de dificil de executat infrastucturile la poduri având în vedere că acestea se situează în albia râului Prahova”.

Centura Comarnic este una dintre lucrările de infrastructură aflate în desfășurare pe Valea Prahovei, o zonă traversată de un volum ridicat de trafic, mai ales în perioadele cu circulație intensă. Noua șosea va permite devierea unei părți a mașinilor care tranzitează orașul, fără ca traficul de pe DN1 să fie însă eliminat.

În același timp, pe Valea Prahovei se lucrează și la un alt proiect destinat reducerii aglomerației: centura Bușteni-Azuga. Investiția are o valoare de 110 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea drumului este de aproximativ trei ani.

Lucrările de la Bușteni-Azuga se desfășoară separat de proiectul centurii Comarnic, cele două șosele urmând să contribuie la preluarea unei părți din traficul de pe DN1. Proiectele sunt realizate pe o rută în care aglomerația rutieră este o problemă recurentă, în special în perioadele de weekend și în intervalele cu trafic turistic intens.