 Ce se schimbă pentru operatorii cripto după iunie 2026: activitatea continuă, însă sub reguli DAC8 mai stricte 

După cum am aflat de la una dintre companiile care oferă servicii de cumpărare și vânzare de criptoactive, activitatea acestora nu ar urma să fie considerată ilegală după iunie 2026.

Regulamentul MiCA prevede o perioadă de tranziție pentru companii până la sfârșitul lunii iunie 2026. Întrucât România nu a implementat încă MiCA, o parte dintre operatori se temeau că activitatea desfășurată pe teritoriul României va deveni ilegală odată cu încheierea perioadei de tranziție.

Pentru operatorii activi în domeniu, această întrebare nu a fost doar una teoretică. Ea privește direct continuitatea activității, relația cu clienții, organizarea internă și modul în care companiile se pregătesc pentru perioada următoare.

După cum am fost însă informați, administrația fiscală română, inclusiv ANAF / Direcția Generală de Informații Fiscale, ar fi transmis operatorilor interesați că, după luna iunie, registrul VASP va continua să fie aplicabil în România. Singura schimbare ar fi obligația companiilor de a implementa regulile prevăzute de DAC8.

Pentru piață, această informație este importantă deoarece înlătură scenariul unei opriri automate a activității la 30 iunie 2026. Din datele disponibile până în acest moment, concluzia care se conturează este că activitatea poate continua și după această dată, însă în condiții mai stricte din perspectiva obligațiilor fiscale și de conformare.

În special, acest lucru înseamnă limitarea anonimatului în cazul achizițiilor realizate în oficiile de servicii face-to-face, precum și prin intermediul ATM-urilor Bitcoin. Aceste companii vor fi obligate să raporteze periodic către administrația fiscală tranzacțiile realizate de clienți, iar până la implementarea MiCA în România, autoritățile de supraveghere pentru aceste companii rămân ANAF și ONPCSB.

În practică, această schimbare presupune pentru operatori adaptarea procedurilor interne, atât în zona de identificare a clienților, cât și în ceea ce privește păstrarea evidențelor și raportarea tranzacțiilor. Pentru companii, accentul se mută de la întrebarea dacă activitatea mai poate continua la modul în care aceasta trebuie organizată pentru a respecta noile cerințe.

Companiile au obligația de a implementa procedurile prevăzute de DAC8 cât mai curând posibil, sub sancțiunea ca, în viitor, autoritățile menționate mai sus să considere că activitatea lor nu îndeplinește obligațiile prevăzute de lege, ceea ce ar putea duce la radierea de pe lista VASP.

Acesta este probabil cel mai important aspect pentru operatorii din piață: simpla continuare a activității nu este suficientă. Companiile trebuie să demonstreze că pot funcționa într-un cadru de conformare mai strict, în care obligațiile fiscale, procedurile interne și capacitatea de raportare devin esențiale pentru menținerea activității în condiții legale.

Potrivit informațiilor neoficiale pe care le-am obținut, niciuna dintre companii nu intenționează să își înceteze activitatea la sfârșitul lunii iunie, toate urmând să continue din luna iulie, în baza noilor reguli.

În acest context, mesajul principal pentru piață este că România nu merge în direcția închiderii activităților VASP după iunie 2026, ci în direcția unei etape noi, caracterizate prin obligații mai stricte de raportare, conformare și supraveghere. Pentru companii, următoarele luni vor fi decisive nu doar pentru continuitatea activității, ci și pentru capacitatea lor de a se adapta la noul standard de funcționare.