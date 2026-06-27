Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” investește 34,4 milioane lei în achiziția de medicamente pentru pacienți
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Medicamente
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca a demarat o licitație în valoare de peste 34,4 milioane de lei pentru achiziția de medicamente diverse printr-un acord-cadru.
Acest acord-cadru reprezintă una dintre cele mai importante licitații de medicamente din județul Cluj în ultima perioadă, consolidând poziția spitalului ca un centru de referință pentru bolile digestive în nord-vestul României.
Detalii despre achiziție și impactul asupra spitalului
Licitația, publicată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), are codul CPV 33690000-3 și prevede un contract cu o valoare estimată de 34.448.618,76 lei. Prin acest acord-cadru, spitalul va putea comanda medicamente de la furnizorii selectați pe o perioadă cuprinsă între 12 și 48 de luni.
Mecanismul acordului-cadru asigură un flux constant de medicamente, prevenind eventualele întreruperi în tratamentul pacienților și facilitând gestionarea eficientă a stocurilor medicale.
Beneficii pentru pacienți
Achiziția extinsă va garanta continuitatea tratamentelor pentru zecile de mii de pacienți care accesează anual serviciile Institutului Fodor. Valoarea semnificativă a contractului indică o pregătire pentru un volum ridicat de pacienți și pentru administrarea unor tratamente complexe în perioada următoare.
Recomandările noastre
Virgil Munteanu este Director Executiv al Editurii Evenimentul și Capital din 2012, având o experiență de peste 25 de ani în management media și comunicare strategică. Cu o pregătire multidisciplinară în domeniile tehnic și comunicare în afaceri, a coordonat numeroase campanii de anvergură începând cu anul 1996. Semnează constant articole, analize și editoriale pentru publicații de referință precum Capital, Evenimentul Zilei, Infofinanciar, Doctorul Zilei, Infoactual, Infofinanciar și Animal Zoo.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.