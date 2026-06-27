Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” investește 34,4 milioane lei în achiziția de medicamente pentru pacienți

Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie „Prof. Dr. Octavian Fodor” din Cluj-Napoca a demarat o licitație în valoare de peste 34,4 milioane de lei pentru achiziția de medicamente diverse printr-un acord-cadru.

Acest acord-cadru reprezintă una dintre cele mai importante licitații de medicamente din județul Cluj în ultima perioadă, consolidând poziția spitalului ca un centru de referință pentru bolile digestive în nord-vestul României.

Licitația, publicată pe Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), are codul CPV 33690000-3 și prevede un contract cu o valoare estimată de 34.448.618,76 lei. Prin acest acord-cadru, spitalul va putea comanda medicamente de la furnizorii selectați pe o perioadă cuprinsă între 12 și 48 de luni.

Mecanismul acordului-cadru asigură un flux constant de medicamente, prevenind eventualele întreruperi în tratamentul pacienților și facilitând gestionarea eficientă a stocurilor medicale.

Achiziția extinsă va garanta continuitatea tratamentelor pentru zecile de mii de pacienți care accesează anual serviciile Institutului Fodor. Valoarea semnificativă a contractului indică o pregătire pentru un volum ridicat de pacienți și pentru administrarea unor tratamente complexe în perioada următoare.