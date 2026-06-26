Mașini de lux confiscate scoase la licitație: lista completă a vehiculelor publicată de ANABI

Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) a lansat o nouă serie de licitații publice pentru valorificarea a 15 autoturisme confiscate dintr-un dosar penal. Procedura este organizată exclusiv online, prin platforma oficială a instituției. Valoarea totală estimată a vehiculelor depășește 1,3 milioane de euro. Anunțurile includ fotografii, descrieri tehnice, prețuri de pornire și condiții de participare pentru fiecare bun scos la vânzare.

Participarea la licitații se realizează prin crearea unui cont pe platforma ANABI. Utilizatorii trebuie să achite o garanție de participare înainte de depunerea ofertelor.

Ofertele sunt introduse în sistemul electronic, iar procesul permite majorarea acestora în trepte stabilite prin regulament. Fiecare participant are acces la informațiile complete despre bunurile disponibile înainte de începerea procedurii de licitație. Câștigătorul desemnat are obligația de a achita diferența de preț în termen de cinci zile.

Finalizarea tranzacției este condiționată de respectarea pașilor procedurali stabiliți de organizator. Sistemul electronic este conceput pentru derularea integrală a etapelor de licitare fără prezență fizică. Platforma centralizează toate ofertele și actualizează în timp real evoluția acestora.

Printre vehiculele incluse în ofertă se regăsesc modele din segmente diferite, inclusiv un Porsche și o autorulotă Volkswagen Crafter Grand California. Fiecare autoturism este însoțit de documentația aferentă și de prețul de pornire stabilit de evaluatori.

O licitație separată vizează un Audi Q3 fabricat în 2020, cu motorizare diesel, pentru care procedura este programată la data de 30.07.2026, în intervalul 9:00 – 15:00. Pentru vizionarea bunului, solicitările trebuie transmise până la 16.07.2026, cu programare stabilită de inspectorii instituției.

Autovehiculul poate fi inspectat la locul de depozitare situat pe raza județului Ilfov. Accesul la vizionare este condiționat de o cerere scrisă transmisă către agenție. Persoanele interesate își asumă acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal exclusiv pentru organizarea acestei etape. Procedura de licitație este derulată integral prin mijloace electronice.

O altă procedură vizează un BMW X3 2.0D din 2019, echipat cu transmisie automată și motorizare diesel, scos la licitație în aceeași perioadă, cu mențiunea unei reduceri de 25%.

Documentația publicată face trimitere la prevederi din Legea nr. 318/2015, modificată și completată prin Legea nr. 230/2022, precum și la dispoziții din Codul de procedură penală. Fiecare licitație este anunțată oficial cu interval orar și condiții tehnice clare de participare.

Procedurile se desfășoară exclusiv online, fără prezență fizică a participanților. Sistemul este structurat astfel încât fiecare ofertant să poată urmări în timp real evoluția ofertelor depuse.

Autovehiculele valorificate de ANABI provin din dosare penale în care au fost dispuse măsuri de indisponibilizare sau confiscare. Instituția are atribuții legale privind administrarea și valorificarea acestor bunuri, conform cadrului normativ în vigoare. Procedurile de vânzare sunt organizate periodic, prin platforma electronică dedicată.

Extinderea licitațiilor online are rolul de a facilita accesul publicului la bunurile scoase la valorificare. Sistemul permite consultarea ofertelor de către orice persoană interesată, fără restricții geografice privind participarea. Procesul administrativ este derulat digital, de la înscriere până la adjudecare.