ANAF pregătește o schimbare majoră în insolvență. Bunurile și creanțele firmelor ar putea fi vândute online

ANAF analizează extinderea platformei sale de licitații online pentru valorificarea bunurilor aparținând companiilor aflate în insolvență la care statul este principalul creditor. Instituția intenționează să includă în sistem și vânzarea creanțelor deținute de stat asupra acestor societăți. Demersul este discutat împreună cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România și urmărește creșterea transparenței și a gradului de recuperare a sumelor datorate bugetului. În paralel, platforma e-Licitații a ANAF a generat deja încasări de peste 15 milioane de lei în primele două luni de funcționare.

ANAF intenționează să poarte discuții cu Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România (UNPIR) pentru a analiza posibilitatea ca activele societăților aflate în insolvență, în cazul cărora statul deține cea mai mare parte a creanțelor, să fie valorificate prin intermediul platformei online a Fiscului.

Informația a fost confirmată pentru Profit.ro de secretarul general adjunct al instituției, Mironel Panțuroiu. Potrivit planului aflat în analiză, bunurile companiilor respective ar putea fi scoase la licitație prin sistemul electronic deja utilizat pentru valorificarea bunurilor sechestrate și confiscate.

Rațiunea principală a acestei măsuri este creșterea transparenței procesului de vânzare și atragerea unui număr mai mare de participanți la licitații. Autoritățile estimează că o competiție mai ridicată între ofertanți ar putea conduce la obținerea unor sume mai mari pentru recuperarea creanțelor deținute de stat.

Un alt argument invocat în favoarea utilizării platformei este experiența acumulată în primele luni de funcționare. O parte semnificativă din sumele recuperate nu provine doar din licitațiile finalizate, ci și din plata voluntară a datoriilor de către contribuabili după publicarea bunurilor în vederea valorificării.

Pe lângă extinderea licitațiilor pentru bunuri, ANAF pregătește și includerea în platforma online a creanțelor pe care statul le deține față de societățile aflate în procedură de insolvență.

În prezent, aceste creanțe sunt valorificate prin licitații organizate în afara mediului online. Procedura este considerată de specialiști mai puțin transparentă, în condițiile în care creanțe cu valori foarte mari pot fi cesionate la prețuri mult sub valoarea nominală.

Argumentul principal al susținătorilor proiectului este că mutarea procesului în mediul online ar permite o vizibilitate mai mare și o concurență sporită între potențialii cumpărători. În prezent, există situații în care creanțe de peste 100 de milioane de lei sunt vândute la jumătate din valoarea înscrisă în evidențe.

Datele disponibile arată diferențe importante între licitațiile organizate de structurile teritoriale ale Fiscului. De exemplu, o creanță de 1,6 milioane de lei administrată de Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj a fost valorificată la valoarea nominală. În alte cazuri, creanțele au fost cedate la 75% sau chiar la 50% din valoarea inițială. Un exemplu este cel al unei creanțe de 124 milioane de lei administrate de DGRFP Timișoara, care a fost vândută pentru aproximativ 63 de milioane de lei.

Implementarea proiectului a fost întârziată în ultimele luni de contextul politic și de blocajele generate de criza guvernamentală.

Rezultatele raportate de Ministerul Finanțelor indică faptul că platforma e-Licitații a ANAF a avut un debut considerat pozitiv după lansarea din 30 martie.

În primele două luni de funcționare, statul a încasat 15,31 milioane de lei din licitațiile desfășurate online. La această sumă se adaugă peste 3 milioane de lei recuperați prin conformare voluntară, după ce contribuabilii și-au achitat obligațiile fiscale pentru a evita vânzarea bunurilor publicate pe platformă.

Potrivit datelor oficiale, în această perioadă au fost adjudecate 78 de licitații, iar alte 17 proceduri au fost anulate deoarece debitorii și-au achitat integral obligațiile fiscale înainte de finalizarea procesului de valorificare.

Statisticile mai arată că prețurile de adjudecare au fost, în medie, cu 17% peste nivelul de pornire stabilit la licitație. Platforma a atras 1.727.885 de vizitatori unici și a înregistrat 70.009.885 de accesări, cifre care susțin argumentul autorităților privind interesul ridicat pentru acest tip de proceduri desfășurate în mediul online.