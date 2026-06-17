KANAL D este aproape de o tranzacție de 100 de milioane de euro. Grupul care deține Prima TV negociază preluarea operațiunilor din România

KANAL D ar putea intra sub controlul grupului Clever Media, deținut de omul de afaceri Adrian Tomșa, potrivit informațiilor apărute în presa de specialitate. Negocierile dintre părți ar fi ajuns în faza finală, iar valoarea tranzacției este estimată la aproximativ 100 de milioane de euro. Operațiunea vizează nu doar postul de televiziune, ci și celelalte active media dezvoltate de grupul turc în România. Dacă acordul va fi finalizat, piața media locală va consemna una dintre cele mai importante tranzacții din ultimii ani.

KANAL D se află în negocieri avansate pentru vânzarea operațiunilor sale din România către grupul Clever Media, potrivit informațiilor publicate de Paginademedia.ro și confirmate ulterior de surse citate de Mediafax. Discuțiile dintre cele două părți se desfășoară de mai multe luni și ar fi ajuns într-un stadiu apropiat de finalizare.

Sursele paginii citate susțin că acordul dintre părți ar fi fost deja stabilit în linii mari, iar în această etapă ar mai fi necesare doar formalitățile finale. Plata ar urma să fie efectuată în mai multe tranșe.

Potrivit informațiilor apărute în piață, tranzacția nu ar include doar postul de televiziune, ci întregul portofoliu media dezvoltat de grupul Dogan în România. Printre activele vizate se numără și rețeaua Radio Impuls.

Estimările realizate pe baza indicatorilor financiari ai companiei, plasează valoarea afacerii între 75 și 95 de milioane de euro, în timp ce alte surse indică o sumă apropiată de pragul de 100 de milioane de euro.

Contactați pe tema negocierilor, reprezentanții postului au transmis că:

„Kanal D nu are nicio informatie despre acest subiect, pot fi contactati Dogan Holding sau potenţiali cumpărători”.

Din partea grupului Clever, Orlando Nicoară a evitat confirmarea informațiilor. „Nu comentează zvonuri”, a declarat acesta. Ulterior, a adăugat:

„Analizăm și căutăm oportunitățile care apar în piața media”.

Potrivit unor surse citate de Paginademedia.ro, în eventualitatea finalizării tranzacției, actuala echipă de management a Kanal D ar urma să își păstreze atribuțiile de conducere.

KANAL D este operat de Dogan Media Internațional SA, companie controlată aproape integral de Dogan Media Invest BV. Grupul turc este prezent pe piața românească de aproximativ două decenii și a dezvoltat una dintre cele mai importante afaceri media locale.

Datele financiare raportate pentru anul 2024 indică o cifră de afaceri de 286,6 milioane de lei și un profit de peste 45 de milioane de lei. Compania avea, în aceeași perioadă, un număr mediu de 366 de angajați.

În ultimii ani, postul și-a consolidat poziția în zona divertismentului și a formatelor de tip reality-show. Din grila actuală fac parte producții precum „Casa iubirii”, „Jocul cuvintelor”, „The Floor”, „Follow Us”, „Asta-i România” și „În căutarea adevărului”, alături de emisiunile prezentate de Andreea Mantea.

Istoria postului începe la 1 martie 2007, când Dogan Media a lansat televiziunea în parteneriat cu grupul Ringier. După o perioadă în care a încercat diverse direcții editoriale și de divertisment, stația și-a găsit identitatea prin promovarea producțiilor turcești.

Seriale precum „1001 de nopți”, „Ezel” și mai ales „Suleyman Magnificul” au schimbat radical poziția televiziunii în audiențe. Între 2012 și 2016, Kanal D a înregistrat una dintre cele mai rapide creșteri din piața TV, ajungând inclusiv să depășească Antena 1 la nivel național în anumite perioade.

Postul a influențat și dezvoltarea segmentului reality-show. Formate precum „Noră pentru mama”, „Puterea dragostei”, „Casa iubirii”, „Bravo, ai stil!” și „Exatlon” au generat audiențe importante și au fost urmate de proiecte similare lansate ulterior de televiziunile concurente.

În 2018, succesul „Exatlon” a adus postului cifre de audiență comparabile cu cele ale marilor show-uri de divertisment și ale meciurilor echipei naționale de fotbal. Formatul a devenit ulterior „Survivor”, fiind preluat de alte televiziuni în anii următori.

Pe lângă dezvoltarea televiziunii principale, Dogan Media și-a extins prezența în audiovizual prin achiziția și extinderea rețelei Radio Impuls, iar în 2023 a lansat Kanal D2, după preluarea și relansarea fostului București TV.

Pentru Clever Media, preluarea KANAL D ar reprezenta cea mai importantă extindere din istoria grupului. Compania și-a construit în ultimul deceniu un portofoliu diversificat, care include televiziuni generaliste, canale tematice, posturi sportive și platforme online.

Prin intermediul companiilor din grup sunt operate posturi precum Prima TV, Prima News, Prima Sport, Prima History, Prima Comedy, Prima World, Nostalgia TV, Agro TV, Medika TV și Cinemaraton.

În zona digitală, grupul deține mai multe publicații și platforme online, între care Profit.ro, PrimaPlay, PrimaNews.ro și PrimaSport.ro.

Compania prin care ar urma să fie realizată tranzacția este Clever Business Transilvania, societate în care Adrian Tomșa deține participația majoritară. Potrivit datelor financiare aferente anului 2024, compania a raportat afaceri de peste 57 de milioane de lei și un profit de peste 4 milioane de lei.

La nivelul întregului grup, Clever Media Network a înregistrat în același an venituri de aproape 215 milioane de lei și un profit de aproximativ 3,9 milioane de lei.

Grupul deține, de asemenea, drepturi importante de transmisie pentru competiții sportive precum UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, Superliga României, Liga 2 și Cupa României. În portofoliu se află și campionate majore din Europa, inclusiv Bundesliga, La Liga, Ligue 1 și Serie A.