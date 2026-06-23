O majorare de capital schimbă acționariatul B1 TV. Doar doi asociați au participat la operațiune
SURSA FOTO: Facebook, B1 TV
B1 TV a trecut printr-o nouă modificare a structurii acționariatului, în urma unei majorări de capital aprobate la finalul lunii mai 2026. Operațiunea a avut ca efect creșterea participațiilor deținute de Sorin Oancea și Elena Luminița Oancea, în condițiile în care doar doi dintre cei trei asociați au contribuit cu sumele aferente majorării. Bobby Păunescu și-a redus astfel ponderea în companie. Modificarea a fost analizată de CNA, care a transmis televiziunii o scrisoare de atenționare pentru lipsa unei solicitări prealabile de aprobare.
Majorarea de capital de la B1 TV a modificat semnificativ structura acționariatului
B1 TV are o nouă structură a acționariatului după o majorare de capital care a schimbat distribuția participațiilor între asociații societății B1 TV Channel.
Potrivit noii formule de acționariat, Sorin Oancea și-a majorat participația de la 60% la 69,23%, în timp ce Bobby Păunescu a ajuns de la 40% la 16,92%. Totodată, Elena Luminița Oancea și-a crescut participația de la 10% la 13,85%.
Modificarea a fost realizată fără solicitarea unui acord prealabil din partea Consiliului Național al Audiovizualului, situație care a determinat autoritatea de reglementare să transmită o scrisoare de atenționare către societate.
În fața membrilor CNA, reprezentanții postului au explicat că schimbarea a fost consecința directă a unei majorări de capital necesare pentru susținerea activității companiei și pentru îndeplinirea unor condiții impuse în procesul de reînnoire a unei linii de credit.
„O să vă explic de ce nu s-a putut cere accord prealabil. A fost imposibil să cerem această modificare. De câteva luni de zile încercăm să înnoim o linie de credit necesară pentru finanţarea companiei şi a fost nevoie să depunem nişte garanţii sub formă de depozite, nişte sume destul de mari care depăşeau practic capacitatea curentă a firmei de a le depune.
S-a decis această majorare de capital, iar în urma majorării, în perioada de subscripţie, din trei asociaţi doar doi au depus sumele aferente acestei majorări. Am fost nevoiţi să constatăm modifcarea procentelor deţinute de fiecare asociat. E o situaţie pe care nu o puteam anticipa şi din acest motiv nu am putut cere accord prealabil”, a declarat Rareș Anița, directorul B1 TV.
Documentele depuse la CNA explică modul în care s-au modificat participațiile asociaților
Conform documentației transmise Consiliului Național al Audiovizualului, schimbarea structurii acționariatului este rezultatul unei majorări de capital aprobate de Adunarea Generală a Asociaților în data de 27 mai 2026.
În documentele analizate de CNA se precizează că aporturile financiare aferente operațiunii au fost efectuate doar de doi dintre cei trei asociați ai companiei.
„Sumele aferente majorării au fost vărsate doar de doi dintre cei trei asociaţi, ceea ce a determinat modificarea cotelor de participare la capitalul social.”
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