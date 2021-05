Schimbare totală de look pentru postul de televiziune B1TV, care trece la emisia HD și și-a schimbat în acest sens studiourile. Noile studiouri, care se află fix deasupra celor actuale, diferă complet de platourile folosite în momentul de față, după cum transmite Paginademedia.ro.

Postul de televiziune va începe emisia din noile studiouri începând de sâmbătă, 8 mai. Pentru construcția acestora, care a costat aproximativ un milion de euro și a durat un an de zile, banii au fost obținuți prin intermediul unei linii de credit.

Cum sunt împărțite noile platouri?

Platourile vor fi împărțite în două, o parte pentru talk show-uri și alta pentru jurnalele de știri. De asemenea, odată cu studiourile, grafica postului va fi schimbată complet. Și regia de emisie a fost schimbată, aceasta fiind acum HD.

Studiourile au fost proiectate de scenografa Delia Ristovski, unul dintre cei mai căutați designeri de platouri TV. Octavian Basoc, managerul de proiect a precizat că în studio va fi amplasat și un ecran care are „cea mai bună rezoluție dintre ecranele TV din platourile din România”.

Conform sursei citate, noul platou pentru talk show-uri este modular şi permite mai multe variante de cadrare și setup-uri. De asemenea, se mai precizează că vechile studiouri vor fi păstrate, dar urmează să fie refăcute complet.

Concret, actualul studio B1TV va fi complet refăcut. Acesta urmează să fie demontat și reconstruit.

„Studioul actual va fi modernizat. Ceea ce înseamnă că decorul existent va fi scos și va fi construit unul nou. Și jos se vor face principalele talk show-uri, pentru că e un spațiu ceva mai mare, are avantajul că e puțin mai înalt decât sus, sus înălțimea a fost o problemă, este în continuare, dar am încercat să ne descurcăm cum am putut. Aici, în schimb, e înălțimea mai bună și studioul ăsta va fi foarte frumos, va fi un studio mai mare”, a explicat Octavian Basoc.