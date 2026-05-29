ANAF a identificat nereguli în operațiuni între firme afiliate. Verificările au vizat peste 199 de miliarde de lei

ANAF a finalizat controale privind prețurile de transfer la 152 de contribuabili, în perioada iunie 2025 – aprilie 2026, și a analizat tranzacții intra-grup de peste 199,1 miliarde de lei derulate în intervalul iunie 2025 – mai 2026. Controalele au vizat 152 de contribuabili și tranzacții cu o valoare cumulată de peste 199,1 miliarde de lei. În urma inspecțiilor, autoritatea fiscală a stabilit obligații suplimentare de aproximativ 655 de milioane de lei, dintre care peste 386 de milioane de lei reprezintă impozit pe profit.

ANAF a verificat, în ultimul an, companii cu volume ridicate de tranzacții realizate cu persoane afiliate, dar și societăți care au raportat pierderi fiscale recurente sau niveluri de profitabilitate considerabil mai reduse decât cele ale altor firme comparabile din aceleași domenii de activitate.

Potrivit datelor prezentate de instituție, inspectorii fiscali au analizat tranzacții intra-grup în valoare totală de peste 199,1 miliarde de lei. În urma verificărilor, au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de aproximativ 655 de milioane de lei.

Din această sumă:

peste 386 milioane de lei reprezintă impozit pe profit;

aproximativ 179 milioane de lei provin din ajustări de prețuri de transfer;

ajustările de prețuri de transfer au generat aproape 46% din totalul impozitului pe profit suplimentar stabilit în urma controalelor.

Acțiunile de control s-au concentrat asupra societăților care desfășoară tranzacții semnificative cu entități afiliate și asupra companiilor la care analiza de risc a indicat posibilitatea diminuării profitului impozabil din România.

În cadrul controalelor, inspectorii au evaluat structura, valoarea și natura tranzacțiilor realizate atât cu persoane afiliate, cât și cu persoane independente, pentru a determina impactul acestora asupra rezultatelor fiscale ale companiilor verificate.

Analizele au inclus justificarea economică a tranzacțiilor, documentarea serviciilor intra-grup achiziționate, profilul funcțional al societăților implicate și modul în care au fost repartizate funcțiile, activele și riscurile între entitățile participante la tranzacții.

De asemenea, au fost verificate structura costurilor și a veniturilor asociate tranzacțiilor intra-grup, precum și nivelul marjelor de profitabilitate aplicate pentru fiecare categorie de operațiune analizată.

Inspectorii au urmărit dacă respectivele tranzacții au avut o necesitate economică reală, dacă au generat beneficii efective pentru contribuabil și dacă acestea au fost compatibile cu profilul funcțional al companiei verificate.

În cadrul verificărilor au fost analizate inclusiv politicile de alocare și refacturare a costurilor, existența documentelor justificative și concordanța dintre documentația de prețuri de transfer și comportamentul efectiv al părților implicate.

Autoritatea fiscală arată că, în numeroase situații, au fost identificate costuri importante generate de tranzacții intra-grup care nu aveau o justificare economică suficientă sau pentru care nu existau documente suport clare privind serviciile achiziționate, beneficiul economic obținut ori necesitatea acestora pentru activitatea desfășurată în România.

Analiza realizată de inspectorii fiscali a evidențiat o tendință clară în rândul contribuabililor verificați. Potrivit ANAF, pe măsură ce ponderea tranzacțiilor cu persoane afiliate crește în totalul operațiunilor unei companii, se majorează și riscul influențării rezultatului fiscal prin politicile de prețuri de transfer aplicate.

În multe dintre cazurile analizate, această situație a avut ca efect diminuarea bazei impozabile din România sau înregistrarea unor pierderi fiscale considerate nejustificate.

În urma controalelor, baza impozabilă aferentă contribuabililor verificați a fost majorată cu peste 3,38 miliarde de lei.

Din această valoare:

aproximativ 2,21 miliarde de lei provin direct din ajustări de prețuri de transfer;

valoarea totală a ajustărilor efectuate în cadrul inspecțiilor fiscale a ajuns la aproximativ 2,27 miliarde de lei.

Controalele au avut efecte importante și asupra pierderilor fiscale declarate de companii. Pierderile fiscale raportate de societățile verificate au fost diminuate cu aproximativ 1,79 miliarde de lei.

Din această sumă, aproape 886 de milioane de lei reprezintă ajustări rezultate din verificarea prețurilor de transfer.

Prețurile de transfer reprezintă valorile utilizate în tranzacțiile dintre persoane afiliate. Acestea trebuie să respecte principiul valorii de piață, conform căruia condițiile comerciale și financiare stabilite între entități afiliate trebuie să fie similare celor care ar fi fost aplicate între companii independente.

Riscul fiscal apare atunci când aceste mecanisme sunt utilizate pentru diminuarea artificială a profitului impozabil din România, prin înregistrarea unor costuri intra-grup nejustificate sau prin aplicarea unor marje de profitabilitate semnificativ mai reduse decât cele practicate în industrie, cu efect asupra transferului profiturilor către alte jurisdicții fiscale.

Contestațiile formulate de companii au confirmat majoritatea constatărilor ANAF

Rezultatele controalelor au fost menținute în proporție importantă și în etapa administrativă de contestare, potrivit datelor prezentate de autoritatea fiscală.

Valoarea totală a impozitului pe profit contestat de contribuabili s-a ridicat la aproximativ 324 de milioane de lei, dintre care peste 141 de milioane de lei au fost aferente ajustărilor de prețuri de transfer.

Din totalul sumelor contestate, aproximativ 193 de milioane de lei, echivalentul a aproape 60%, au fost respinse în procedurile de soluționare a contestațiilor.

În schimb, valoarea sumelor admise a fost de aproximativ 260.000 de lei.

ANAF consideră că aceste rezultate confirmă eficiența procesului de selecție bazat pe analiza de risc și faptul că constatările inspectorilor fiscali au fost susținute de documentele și informațiile analizate în timpul controalelor.

Datele instituției arată și o concentrare ridicată a ajustărilor la un număr restrâns de contribuabili. Primele 15 companii analizate au generat aproximativ 64% din valoarea totală a ajustărilor, iar primele 10 firme au cumulat circa 60% din total.

Cele mai importante ajustări au fost identificate în sectoare precum:

producția și distribuția de componente auto;

producția și distribuția de produse petroliere;

producția industrială de echipamente și componente mecanice;

industria textilă;

sectorul imobiliar.

ANAF transmite că verificările vizează riscurile fiscale și nu tranzacțiile intra-grup documentate corect

Autoritatea fiscală recomandă companiilor să documenteze complet și la timp toate tranzacțiile intra-grup și să se asigure că politicile de prețuri de transfer reflectă realitatea economică și operațională a activităților desfășurate.

Potrivit instituției, obiectivul controalelor nu este sancționarea contribuabililor care realizează tranzacții intra-grup în condițiile prevăzute de lege, ci identificarea situațiilor în care aceste operațiuni sunt utilizate pentru reducerea bazei impozabile din România sau pentru raportarea nejustificată de pierderi fiscale.

ANAF precizează că verificările sunt orientate către contribuabilii care nu respectă legislația fiscală aplicabilă, în paralel cu menținerea unui cadru predictibil pentru companiile care se conformează voluntar obligațiilor fiscale.

