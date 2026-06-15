Firmele cu mai multe sedii secundare trebuie să notifice ANAF. Obligatoriu până la 30 iunie 2026

Firmele cu mai multe sedii secundare în aceeași localitate trebuie să desemneze și să notifice ANAF sediul secundar responsabil pentru declararea impozitului pe salarii până la data de 30 iunie 2026.

Până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, contribuabilii care au organizate și/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare în aceeași localitate, în calitate de plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, au obligația de a informa ANAF cu privire la sediul secundar desemnat.

La sfârșitul lunii aprilie 2026, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul ANAF nr. 508/2026, care reglementează noua procedură de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, precum și modificarea Formularului 060 – Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare. Actualizarea a fost necesară ca urmare a intrării în vigoare, la 1 ianuarie 2026, a unei noi reguli potrivit căreia obligația de înregistrare fiscală a punctelor de lucru ca plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor intervine de la un singur salariat, și nu de la minimum cinci salariați, cum era prevăzut anterior.

Această modificare a fost introdusă prin Legea nr. 245/2025, act normativ care a adus schimbări importante pentru firme, organizații neguvernamentale și instituții publice. Totuși, legea nu a reglementat situațiile în care există mai multe sedii secundare în aceeași localitate, aspect semnalat de expertul contabil Cristian Toma.

Pentru clarificarea acestor situații a fost adoptată OUG nr. 6/2026. Conform noilor prevederi, contribuabilii care au mai multe sedii secundare înregistrate ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor pe raza aceleiași unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale trebuie să desemneze unul dintre acestea ca sediu secundar desemnat. În același timp, contribuabilii care au mai multe sedii secundare înregistrate în aceeași unitate sau subdiviziune administrativ-teritorială în care se află și domiciliul lor fiscal nu mai au obligația de a solicita înregistrarea fiscală a acestor sedii secundare.

În consecință, impozitul pe veniturile din salarii și cele asimilate salariilor va fi declarat utilizând codul de înregistrare fiscală al sediului secundar desemnat. Acesta va fi folosit pentru declararea obligațiilor aferente tuturor salariaților care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare situate pe raza aceleiași unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale în care se află sediul secundar desemnat.

În cazul salariaților care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare aflate pe raza aceleiași unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale în care contribuabilul își are domiciliul fiscal, impozitul pe veniturile din salarii și cele asimilate salariilor va fi declarat utilizând codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Totodată, până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, contribuabilii care au organizate și/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor pe raza aceleiași unități sau subdiviziuni administrativ-teritoriale au obligația de a notifica organul fiscal cu privire la sediul secundar desemnat. În cadrul aceleiași notificări trebuie menționate și toate sediile secundare situate în aceeași unitate sau subdiviziune administrativ-teritorială cu sediul secundar desemnat.

Aceeași obligație de notificare revine și contribuabililor care au organizate și/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor în aceeași unitate sau subdiviziune administrativ-teritorială în care se află domiciliul lor fiscal. În aceste situații, contribuabilul trebuie să informeze organul fiscal cu privire la toate sediile secundare vizate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.