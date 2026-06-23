Ministerul Finanțelor schimbă o procedură importantă pentru companii. Firmele primesc mai multă flexibilitate

Ministerul Finanțelor a modificat procedura prin care operatorii economici contestă deciziile emise în domeniul produselor accizabile. Noile reguli au intrat în vigoare prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 676/2026, publicat în Monitorul Oficial. Schimbările vizează atât clarificarea instituțiilor implicate în soluționarea contestațiilor, cât și introducerea posibilității ca susținerea orală a cauzei să se desfășoare online. Măsura se adresează firmelor care activează în sectoare supuse regimului accizelor armonizate și care contestă decizii considerate nelegale sau prejudiciabile.

Ministerul Finanțelor actualizează cadrul procedural aplicabil operatorilor economici care contestă decizii emise de autoritățile competente în materia accizelor. Ordinul nr. 676/2026 modifică Ordinul nr. 3.004/2017 privind aprobarea procedurii de soluționare a contestațiilor prevăzute de Codul fiscal și aduce o serie de clarificări privind modul de desfășurare a procesului administrativ.

Principala noutate este introducerea explicită a posibilității ca susținerea orală a contestației să se desfășoare prin mijloace informatice. Astfel, operatorii economici nu mai sunt obligați să se deplaseze la sediul direcției de specialitate pentru a-și prezenta argumentele, având posibilitatea de a participa la procedură și în format online.

Totodată, ordinul actualizează trimiterile la prevederi noi din Codul fiscal și stabilește mai clar atribuțiile instituțiilor implicate în analizarea și soluționarea contestațiilor formulate de contribuabili.

Modificările adoptate se aplică operatorilor economici care desfășoară activități în domenii supuse regimului produselor accizabile și care intră sub incidența unor dispoziții specifice din Codul fiscal, scrie DC Business.

În practică, este vorba despre companii pentru care autorizațiile, avizele, suspendările de activitate sau alte măsuri administrative pot produce efecte directe asupra activității economice și asupra obligațiilor fiscale.

Actul normativ modifică inclusiv titlul Ordinului nr. 3.004/2017 și introduce referiri suplimentare la art. 385^5 alin. (2), art. 385^8 alin. (4) și art. 435 alin. (31^2) din Codul fiscal. Actualizarea urmărește corelarea procedurii de contestare cu modificările legislative intervenite în ultimii ani.

Pentru firme, aceste prevederi au o importanță practică majoră, deoarece orice decizie considerată eronată trebuie contestată exclusiv prin procedura specială prevăzută de ordin.

Noul ordin precizează în mod expres structurile care participă la procesul de soluționare a contestațiilor. Printre acestea se numără direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, Comisia pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate, structura din cadrul ANAF care asigură secretariatul comisiei, autoritățile vamale teritoriale și operatorii economici contestatori.

Clarificarea este relevantă deoarece stabilește traseul administrativ al dosarului și responsabilitățile fiecărei instituții implicate în procedură.

În noua formă a actului normativ, noțiunea de „autoritate emitentă” este definită drept instituția care a emis decizia contestată. Aceasta poate fi Comisia pentru autorizarea operatorilor cu produse supuse accizelor armonizate sau, după caz, autoritatea vamală teritorială.

Prin această precizare, operatorii economici pot identifica mai ușor instituția împotriva căreia formulează contestația și autoritatea responsabilă de emiterea actului administrativ contestat.

Noile reguli stabilesc și condițiile în care contestatorii pot solicita susținerea orală a cauzei. Cererea poate fi formulată direct în contestație sau printr-un document separat transmis ulterior.

Operatorul economic poate fi reprezentat în această etapă de avocat sau de un împuternicit desemnat legal.

Legislația introduce însă un termen strict. Solicitarea trebuie depusă în maximum 20 de zile de la înregistrarea contestației la direcția de specialitate.

Depășirea acestui termen atrage decăderea din dreptul de a mai solicita susținerea orală în cadrul aceleiași proceduri administrative, iar cererea poate fi formulată o singură dată pe parcursul soluționării contestației.

În timpul susținerii orale, contestatorul poate aduce explicații suplimentare și poate prezenta documente prin care își argumentează poziția față de decizia contestată.

În situația în care direcția de specialitate consideră că documentele depuse reprezintă probe suplimentare relevante, acestea sunt transmise autorității care a emis actul contestat. Instituția respectivă trebuie să formuleze ulterior un punct de vedere scris.

Toate susținerile prezentate de contestator, avocat sau împuternicit sunt consemnate într-o minută care devine parte integrantă a dosarului administrativ. Pentru asigurarea exactității consemnărilor, discuțiile pot fi înregistrate audio, însă numai cu acordul contestatorului sau al reprezentantului său.

Ordinul reglementează și accesul la probe. La cererea operatorului economic, direcția de specialitate trebuie să permită consultarea tuturor documentelor relevante pentru soluționarea contestației. Restricții pot fi impuse doar în situațiile în care există motive de interes general care justifică limitarea accesului la anumite informații.

Deși modificările au un caracter predominant procedural, efectele lor pot fi semnificative pentru companiile care activează în domenii reglementate prin accize.

În aceste sectoare, o decizie administrativă poate influența direct dreptul de funcționare, valabilitatea unor autorizații sau situația financiară a operatorului economic.

Introducerea susținerii online a contestațiilor poate reduce timpul și costurile asociate deplasărilor, în special pentru companiile aflate la distanță de sediile structurilor competente.

Prin Ordinul nr. 676/2026, Ministerul Finanțelor ajustează mecanismul administrativ prin care firmele își pot apăra drepturile atunci când consideră că o decizie fiscală sau vamală le afectează activitatea, consolidând totodată cadrul procedural aplicabil contestațiilor din domeniul accizelor.