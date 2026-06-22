ANAF pregătește noi reguli pentru inactivarea firmelor. Lipsa unui cont bancar sau nedepunerea bilanțului pot duce la sancțiune

ANAF pregătește modificarea procedurii privind declararea contribuabililor inactivi, introducând două situații noi care pot duce la aplicarea acestei măsuri. Printre acestea se numără lipsa unui cont de plăți în România și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul stabilit de lege.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat un proiect de ordin care actualizează procedura de declarare a contribuabililor inactivi și de reactivare a acestora. Documentul va înlocui actualul Ordin nr. 3846/2015 după aprobarea și publicarea sa în Monitorul Oficial.

Cea mai importantă modificare este introducerea a două noi situații care pot conduce la declararea inactivității fiscale.

Astfel, ANAF va putea declara inactivi contribuabilii care nu au un cont de plăți deschis în România sau un cont la o unitate a Trezoreriei Statului. De asemenea, aceeași măsură va putea fi aplicată contribuabililor care nu depun situațiile financiare anuale în termen de cinci luni de la expirarea termenului legal pentru depunerea acestora.

Noile prevederi completează lista criteriilor de inactivare care se aplică începând cu 1 ianuarie 2026.

Potrivit proiectului, contribuabilii pot fi declarați inactivi în mai multe situații prevăzute de legislația fiscală.

Printre acestea se numără neîndeplinirea obligațiilor declarative pe parcursul unui semestru calendaristic, furnizarea unor date privind domiciliul fiscal care împiedică identificarea contribuabilului sau constatarea de către ANAF că acesta nu funcționează la sediul declarat.

De asemenea, inactivitatea fiscală poate fi stabilită în cazul societăților care și-au suspendat temporar activitatea și au înregistrat această situație la Registrul Comerțului, al celor cărora le-a expirat durata de funcționare sau durata dreptului de utilizare a sediului social, precum și în cazul firmelor care nu mai au organe statutare.

La aceste criterii se adaugă acum lipsa unui cont de plăți în România și nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul prevăzut de lege.

Proiectul de ordin prevede și modificarea competențelor privind aprobarea deciziilor de declarare a inactivității fiscale, de reactivare a contribuabililor și de îndreptare a eventualelor erori materiale.

În prezent, aceste decizii sunt aprobate de directorii generali ai direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice sau de conducerea Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Noua procedură transferă această responsabilitate către conducătorii unităților fiscale în evidența cărora sunt înregistrați contribuabilii. În cazul marilor contribuabili, competența va rămâne la nivelul Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.

Potrivit ANAF, modificarea urmărește simplificarea și eficientizarea procesului administrativ.

O altă schimbare importantă vizează procedura de reactivare a contribuabililor declarați inactivi. ANAF intenționează să introducă obligația ca organele fiscale cu atribuții de executare silită să verifice dacă firma funcționează efectiv la domiciliul fiscal declarat înainte de aprobarea reactivării.

Măsura are rolul de a preveni situațiile în care contribuabili care nu mai desfășoară activitate la sediul declarat sunt readuși în evidența fiscală fără verificări suplimentare.

Potrivit instituției, această etapă suplimentară va contribui la reducerea riscului de fraudă și la îmbunătățirea acurateței datelor din Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi și reactivați.