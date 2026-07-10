ANAF stabilește noi termene fiscale. Ce trebuie să pregătească firmele până pe 27 și 31 iulie

ANAF a publicat calendarul obligațiilor fiscale pentru luna iulie 2026, iar firmele trebuie să urmărească două date esențiale: 27 și 31 iulie. Termenele vizează declarații privind impozite, contribuții sociale, TVA, operațiuni intracomunitare și raportări digitale. Data de 25 iulie este decalată deoarece cade într-o zi de sâmbătă. Contribuabilii trebuie să respecte noile termene pentru a evita întârzierile la declarare și plată.

Calendarul ANAF pentru luna iulie include un număr important de obligații fiscale pentru firme, angajatori, contribuabili înregistrați în scopuri de TVA și alte categorii de plătitori. Prima dată importantă este 27 iulie, termen rezultat din decalarea datei obișnuite de 25 ale lunii, care în 2026 cade într-o zi de sâmbătă.

Până la această dată trebuie transmis Formularul 100, respectiv Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat, pentru contribuabilii care au obligații fiscale lunare.

Tot pe 27 iulie trebuie depusă și Declarația 112, document prin care agajatorii nraportează obligațiile privind contribuțiile sociale, impozitul pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate.

Pentru firmele înregistrate în scopuri de TVA, termenul este important și pentru depunerea Decontului de TVA, Formularul 300, precum și a Decontului special de TVA, Formularul 301, în situațiile prevăzute de legislația fiscală.

În aceeași zi trebuie transmise și alte documente fiscale, printre care Declarația 390 VIES pentru operațiuni intracomunitare, Declarația 311 pentru persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat, dar care datorează TVA pentru anumite operațiuni, precum și Formularul 307 privind ajustările și regularizările de TVA.

Lista obligațiilor fiscale cu termen 27 iulie cuprinde și Formularul 224, declarația referitoare la veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor obținute din străinătate de persoane fizice care desfășoară activitate în România.

Această declarație se aplică persoanelor care lucrează în România, dar primesc venituri salariale de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în țară, atunci când contribuțiile sociale obligatorii trebuie declarate și achitate în România.

Reglementarea vizează o categorie distinctă de contribuabili, pentru care obligațiile fiscale nu sunt gestionate prin intermediul unui angajator stabilit în România, fiind necesară îndeplinirea directă a unor formalități fiscale.

A doua dată importantă din calendarul ANAF este 31 iulie, când expiră termenul pentru mai multe raportări fiscale și informative.

Până la această dată trebuie depusă Declarația 394, documentul privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Tot la 31 iulie este prevăzută transmiterea Formularului 398, declarația specială de TVA pentru regimurile speciale One Stop Shop, aplicabilă contribuabililor care utilizează aceste mecanisme fiscale pentru operațiuni eligibile.

În calendarul fiscal este inclus și fișierul standard de control fiscal SAF-T, transmis prin Formularul D406. ANAF precizează că această declarație se depune lunar sau trimestrial, în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA, iar pentru anumite categorii de contribuabili termenul este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Tot până la finalul lunii trebuie avut în vedere și Formularul 397, reprezentând Declarația informativă privind activitățile de transport alternativ intermediate prin intermediul platformelor digitale.

Respectarea calendarului ANAF este esențială pentru companiile care au mai multe obligații declarative în aceeași perioadă. În luna iulie, responsabilitățile fiscale diferă în funcție de domeniul de activitate, regimul de TVA aplicabil, existența operațiunilor intracomunitare sau obligațiile de raportare electronică.

Pentru contribuabili, întârzierea nu înseamnă doar depunerea cu depășirea termenului a unei declarații, ci poate afecta și plata obligațiilor fiscale aferente.

ANAF precizează în calendarul fiscal că, pentru obligațiile declarate prin formularele prevăzute de legislația fiscală, termenul de plată coincide cu termenul-limită pentru depunerea declarațiilor respective.