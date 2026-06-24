ANAF poate bloca conturile și pune sechestru pe bunuri. Se recuperează banii chiar și după 5 ani: Obligațiile fiscale nu dispar

Antreprenorii care își abandonează firmele fără să le lichideze sau fără să le declare în inactivitate temporară riscă să se confrunte, peste ani, cu executări silite din partea ANAF. Specialiștii în drept fiscal atrag atenția că obligațiile fiscale nu dispar odată cu încetarea activității, iar administratorii și asociații pot ajunge să răspundă personal pentru datoriile societății.

Tot mai mulți antreprenori aleg să își abandoneze firmele din cauza dificultăților economice sau a creșterii fiscalității. Însă simpla încetare a activității nu înseamnă și dispariția obligațiilor fiscale.

Potrivit specialiștilor, în cazul în care societatea acumulează datorii și acestea nu pot fi recuperate de la firmă, ANAF poate atrage răspunderea solidară a administratorilor și asociaților, care pot fi executați cu bunurile personale.

„Din păcate, obligațiile fiscale nu dispar. Codul de procedură fiscală reglementează situațiile în care aceste debite fiscale «trec» la administratori și la asociați. Astfel, ANAF a intensificat acțiunile de recuperare a acestor debite prin atragerea răspunderii solidare a administratorilor și asociaților. Așa s-a ajuns recent ca tot mai mulți antreprenori să se trezească deja cu conturile bancare blocate și cu sechestre pe bunuri, întrucât ANAF este în imposibilitate de a le face comunicarea actelor de procedură prin SPV sau la domiciliul acestora”, a declarat Luisiana Dobrinescu, avocat și managing partner Dobrinescu Dobrev SCA.

Potrivit comunicatului, nici vânzarea părților sociale și nici faptul că datoriile au fost acumulate cu mulți ani în urmă nu reprezintă o garanție că foștii administratori sau asociați nu vor fi obligați să plătească.

Conform practicii actuale a ANAF, termenul de prescripție pentru atragerea răspunderii solidare este de cinci ani de la data la care societatea este declarată insolvabilă, adică atunci când nu mai are bunuri ce pot fi urmărite.

Totuși, această interpretare nu este împărtășită de toate instanțele.

„Abordarea instanțelor este neunitară, însă într-una dintre opinii, la care achiesăm, termenul de prescripție pentru atragerea răspunderii administratorilor și asociaților este doar de 3 ani, întrucât, în lipsa unui termen expres prevăzut de legislația fiscală, se aplică dispozițiile dreptului comun”, a explicat Luisiana Dobrinescu.

Comunicatul face referire și la o hotărâre recentă a Tribunalului București, care susține că relația dintre administrator și organul fiscal este una de drept civil, iar în lipsa unui termen special prevăzut de Codul de procedură fiscală, se poate aplica termenul general de prescripție de trei ani prevăzut de Codul civil.

Instanța a reținut că acest termen începe să curgă din momentul în care societatea este declarată insolvabilă, acesta fiind momentul în care autoritatea fiscală cunoaște existența prejudiciului și persoana care ar putea răspunde pentru acesta.

Avocații atrag atenția că antreprenorii care nu mai desfășoară activitate nu ar trebui să lase societățile abandonate.

Recomandarea este fie lichidarea firmei, fie declararea acesteia în inactivitate temporară la Registrul Comerțului, pentru perioada permisă de lege.

„În astfel de situații sunt posibile mai multe tipuri de apărări, inclusiv din perspectiva prescripției dreptului la executare silită, însă pentru aceasta este foarte important ca reprezentanții societății să nu ignore corespondența venită din partea ANAF prin SPV (dacă îl au activ) și respectiv, prin poștă”, explică reprezentanta Dobrinescu Dobrev SCA.

Specialiștii subliniază că simpla oprire a activității și renunțarea la serviciile contabilului nu sunt suficiente pentru a elimina obligațiile fiscale.

Dacă firma nu este lichidată sau declarată inactivă, ANAF poate începe executarea chiar și după mai mulți ani, perioadă în care dobânzile și penalitățile pot depăși valoarea datoriei inițiale.