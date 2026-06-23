ADEX intră în România într-un moment-cheie pentru sectorul energetic. Compania bulgară mizează pe boom-ul investițiilor în stocarea energiei

SURSA FOTO: Facebook, Hidroelectrica – Bateriile de stocare de la BESS Crucea Nord

ADEX Energy, companie de tehnologie energetică fondată în Bulgaria, a anunțat intrarea oficială pe piața din România. Decizia vine într-o perioadă în care sectorul energetic local accelerează investițiile în sisteme de stocare a energiei și în integrarea surselor regenerabile. Pentru coordonarea operațiunilor locale, compania l-a numit pe Mihai-Florin Necula în funcția de director de țară. Extinderea este susținută de parteneriatul strategic dintre ADEX și grupul Sunotec, unul dintre cei mai importanți dezvoltatori regionali de proiecte fotovoltaice și sisteme de stocare.

Intrarea ADEX pe piața românească are loc într-un context favorabil pentru investițiile în infrastructura energetică, pe fondul dezvoltării accelerate a capacităților de stocare prin baterii și al creșterii ponderii energiei regenerabile în mixul energetic.

Reprezentanții companiei au transmis că România se conturează drept una dintre piețele strategice ale regiunii pentru implementarea unor soluții moderne de gestionare și flexibilizare a sistemului energetic.

„Intrarea pe piața locală are loc într-un moment în care România devine una dintre piețele-cheie din Europa de Sud-Est pentru dezvoltarea capacității de stocare prin baterii, integrarea accelerată a energiei regenerabile și nevoia tot mai mare de flexibilitate în sistemul energetic”, a transmis ADEX Energy într-un comunicat de presă.

Compania susține că transformările din sector generează o cerere tot mai mare pentru tehnologii capabile să optimizeze exploatarea activelor energetice și să crească eficiența investițiilor în proiecte regenerabile și de stocare.

În acest context, ADEX estimează că piața locală are nevoie de soluții care să depășească etapa instalării infrastructurii și să permită operarea inteligentă a acesteia, prin automatizare și integrare avansată în piețele de energie.

Pentru consolidarea prezenței locale, compania l-a desemnat pe Mihai-Florin Necula în funcția de director de țară pentru România.

Noul responsabil al operațiunilor locale consideră că dezvoltarea accelerată a proiectelor de stocare a energiei creează condițiile ideale pentru introducerea tehnologiilor dezvoltate de compania bulgară.

Într-o declarație referitoare la perspectivele pieței românești, acesta a subliniat că simpla instalare a bateriilor nu mai este suficientă pentru a genera valoare economică și operațională.

„Sectorul energetic românesc trece printr-o transformare remarcabilă, accelerată de dezvoltarea sistemelor de stocare a energiei în baterii. Nu ar putea exista un moment mai oportun pentru a aduce pe piața locală soluțiile de gestionare a energiei de ultimă generație dezvoltate de Adex Energy. Actorii de pe piață înțeleg acum că o baterie fără control inteligent rămâne doar un activ tehnic. Adevărata valoare apare atunci când stocarea este integrată, automatizată și optimizată în funcție de piață, rețea și obiectivele investitorilor. Aceasta este expertiza pe care Adex Energy o aduce în România și mă bucur să contribui la dezvoltarea companiei pe o piață cu un potențial atât de mare pentru viitorul energiei”, a declarat Mihai-Florin Necula, director de țară al ADEX Energy România.

Potrivit companiei, obiectivul este de a sprijini investitorii și operatorii din sectorul energetic prin instrumente software care permit monitorizarea și optimizarea în timp real a activelor energetice.

Strategia de dezvoltare a ADEX este susținută de colaborarea cu Sunotec, companie germano-bulgară specializată în dezvoltarea de centrale fotovoltaice la scară largă și sisteme de stocare a energiei în baterii (BESS).

Sunotec a devenit acționar strategic al ADEX Energy în 2024, oferind companiei acces la proiecte de amploare și la o rețea extinsă de dezvoltatori și investitori din sectorul energiei regenerabile.

Un pas important pentru consolidarea acestei colaborări a fost anunțat în aprilie 2026, când Sunotec și fondul Tactical Opportunities, administrat de firma americană de investiții Blackstone, au lansat un parteneriat în valoare de 250 de milioane de euro destinat accelerării dezvoltării infrastructurii regenerabile și a proiectelor de stocare a energiei.

ADEX dezvoltă soluții software end-to-end pentru managementul inteligent al energiei, automatizarea activelor și optimizarea portofoliilor de energie regenerabilă și stocare. Compania operează în prezent peste 4.000 de active energetice conectate în Europa de Sud-Est, incluzând proiecte solare, eoliene și sisteme de stocare.

Potrivit datelor prezentate de companie, portofoliul administrat depășește 5 GW capacitate instalată, incluzând peste 13 GWh în sisteme de stocare a energiei prin baterii (BESS), ceea ce poziționează ADEX printre actorii tehnologici relevanți ai regiunii în domeniul digitalizării și optimizării infrastructurii energetice.