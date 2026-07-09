ANAF schimbă regulile pentru sponsorizările firmelor. Verificările noi pot bloca redirecționarea banilor

ANAF a modificat procedura prin care firmele plătitoare de impozit pe profit pot solicita redirecționarea unor sume pentru sponsorizări și acte de mecenat. Noile reguli au fost introduse prin Ordinul nr. 773/2026, publicat în Monitorul Oficial la începutul lunii iulie. Modificările stabilesc noi verificări administrative și fiscale, precum și situațiile în care cererile pot fi respinse înainte ca banii să ajungă la beneficiari.

ANAF a revizuit procedura aplicabilă firmelor care aleg să redirecționeze o parte din impozitul pe profit pentru sponsorizări și acte de mecenat, introducând reguli suplimentare privind verificarea cererilor și plata obligațiilor fiscale.

Schimbările au fost aprobate prin Ordinul nr. 773/2026, publicat în Monitorul Oficial nr. 546 din 2 iulie 2026, act normativ care modifică Ordinul ANAF nr. 3.562/2024 privind procedura de redirecționare a unei părți din impozitul pe profit datorat.

Noile prevederi sunt relevante pentru societățile care utilizează această facilitate fiscală pentru a susține organizații neguvernamentale, unități de cult, proiecte sociale, educaționale, culturale, sportive sau acte de mecenat.

Una dintre cele mai importante modificări privește situațiile în care suma solicitată nu mai este virată beneficiarului desemnat.

Potrivit noilor reguli, ANAF va comunica în mod explicit motivul pentru care redirecționarea nu a fost efectuată. Printre situațiile prevăzute se numără necorectarea informațiilor din cerere în termenul stabilit prin notificare, lipsa beneficiarului din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, existența unor obligații nestinse privind impozitul pe profit sau situația în care contribuabilul datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Astfel, o companie poate pierde dreptul de a redirecționa sumele dacă nu remediază erorile semnalate, dacă beneficiarul ales nu este eligibil din punct de vedere fiscal ori dacă nu și-a achitat obligațiile privind impozitul pe profit.

Noile prevederi detaliază și procedura aplicată atunci când autoritatea fiscală identifică neconcordanțe în documentele depuse de contribuabili.

Dacă, în urma verificărilor efectuate, sunt constatate erori în cerere, inclusiv depășirea valorii maxime din impozitul pe profit sau a diferenței de impozit care poate fi redirecționată, compartimentul de specialitate transmite contribuabilului o notificare cu problemele identificate.

Prin această notificare, autoritatea fiscală precizează erorile constatate și solicită contribuabilului să le remedieze în termenul prevăzut de procedură.

Ordinul introduce și o verificare permanentă privind stingerea obligațiilor fiscale.

Pentru contribuabilii care au depus cereri fără erori, compartimentul de specialitate din cadrul ANAF verifică zilnic, prin aplicația informatică dezvoltată de structura de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, dacă obligațiile fiscale reprezentând impozitul pe profit anual aferent anului fiscal pentru care se solicită redirecționarea au fost stinse.

Dacă, la momentul verificării, se constată că obligațiile fiscale nu au fost achitate integral, cererea este respinsă.

Prin urmare, plata efectivă a impozitului pe profit devine o condiție esențială pentru aprobarea redirecționării sumelor către beneficiarii desemnați.

Ordinul nr. 773/2026 aduce modificări și formularului intitulat „Notificare privind modul de soluționare a cererii de redirecționare a impozitului pe profit”, utilizat pentru comunicarea rezultatului analizării cererii.

Prin intermediul acestui document, ANAF va informa contribuabilul dacă borderoul privind suma aprobată a fost transmis către trezorerie pentru efectuarea viramentului către beneficiar sau dacă redirecționarea nu a fost realizată.

În cazul respingerii, notificarea va preciza motivul concret al deciziei. Printre situațiile prevăzute se numără necorectarea informațiilor din cerere, lipsa beneficiarului din registrul fiscal relevant, nestingerea obligațiilor privind impozitul pe profit, imposibilitatea redirecționării în cazul impozitului stabilit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri ori alte motive prevăzute de legislație.

Deși mecanismul fiscal al sponsorizărilor nu este modificat, noile reglementări clarifică procedurile administrative și condițiile care trebuie îndeplinite pentru aprobarea cererilor.

Pentru firmele plătitoare de impozit pe profit, principalele riscuri rămân depunerea unor cereri cu erori, desemnarea unui beneficiar care nu figurează în registrul ANAF și existența unor obligații fiscale neachitate.

În practică, înainte de depunerea solicitării de redirecționare, contribuabilii trebuie să verifice dacă beneficiarul este înscris în registrul fiscal corespunzător, dacă suma solicitată respectă limitele prevăzute de lege și dacă obligațiile privind impozitul pe profit au fost stinse integral.