ANAF anunță termen-limită pe 30 iunie. Se depun obligatoriu documentele și se achită banii

Contribuabilii au la dispoziție doar ultima zi a lunii iunie pentru a îndeplini o serie de obligații fiscale importante. Potrivit calendarului fiscal publicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), marți, 30 iunie, reprezintă termenul-limită pentru depunerea mai multor declarații fiscale, care vizează atât firmele înregistrate în scopuri de TVA, cât și operatorii platformelor digitale sau contribuabilii obligați să transmită fișierul standard de control fiscal (SAF-T).

Nerespectarea termenelor poate atrage sancțiuni, motiv pentru care contribuabilii trebuie să verifice dacă se încadrează în categoriile obligate să depună documentele solicitate.

Una dintre principalele obligații fiscale este depunerea Declarației speciale de TVA – Formularul 398, utilizată în cadrul regimurilor speciale One Stop Shop (OSS).

Aceasta trebuie transmisă electronic de persoanele impozabile care utilizează regimurile speciale prevăzute de Codul fiscal pentru operațiuni desfășurate atât în Uniunea Europeană, cât și în afara acesteia.

Obligația există indiferent dacă, în perioada de raportare, au fost efectuate sau nu livrări de bunuri ori prestări de servicii pentru care se aplică aceste regimuri speciale.

Conform legislației fiscale, declarația se depune până la sfârșitul lunii următoare perioadei fiscale de raportare, iar termenul rămâne valabil chiar dacă ultima zi calendaristică este nelucrătoare.

Tot până la 30 iunie trebuie transmisă și Declarația informativă privind livrările, prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național – Formularul 394.

Documentul este destinat persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România și cuprinde informații privind operațiunile taxabile realizate pe piața internă.

Obligația revine atât contribuabililor care au efectuat livrări de bunuri și prestări de servicii, cât și celor care au realizat achiziții pentru care locul livrării sau al prestării este în România, potrivit prevederilor Codului fiscal.

Perioada de raportare diferă în funcție de perioada fiscală aplicabilă pentru TVA, aceasta putând fi lunară, trimestrială sau alta, după caz.

Calendarul fiscal include și depunerea Declarației informative D406 – Fișierul standard de control fiscal (SAF-T).

Obligația vizează un număr mare de entități, printre care societățile cu răspundere limitată (SRL), societățile pe acțiuni (SA), companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, asociațiile cu și fără scop patrimonial, precum și alte persoane juridice care organizează contabilitatea în partidă dublă.

În funcție de regimul fiscal aplicabil, declarația se transmite lunar sau trimestrial.

Contribuabilii care au TVA cu perioadă fiscală semestrială sau anuală, precum și cei care nu sunt înregistrați în scopuri de TVA, depun formularul trimestrial.

Termenul-limită este ultima zi calendaristică a lunii următoare perioadei de raportare.

Pe lista documentelor care trebuie depuse până la 30 iunie se află și Formularul 397.

Acesta este destinat operatorilor platformelor digitale care intermediază servicii de transport alternativ cu autoturism și conducător auto, în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 49/2019.

Prin această declarație sunt raportate informațiile privind activitatea desfășurată prin intermediul platformelor digitale de transport alternativ.

ANAF publică lunar calendarul obligațiilor fiscale pentru a permite contribuabililor să își îndeplinească la timp obligațiile declarative.

Pentru data de 30 iunie, principalele documente care trebuie depuse sunt:

Declarația specială de TVA (Formularul 398);

Declarația informativă privind livrările și achizițiile pe teritoriul național (Formularul 394);

Fișierul standard de control fiscal – SAF-T (Declarația D406);

Declarația informativă privind activitățile de transport alternativ intermediate prin platforme digitale (Formularul 397).

Contribuabilii care se încadrează în categoriile prevăzute de lege trebuie să respecte termenul-limită stabilit pentru evitarea eventualelor sancțiuni fiscale.