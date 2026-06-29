Delgaz Grid extinde rețeaua de gaze în opt localități. Peste 110 kilometri de conducte au fost puși în funcțiune

Delgaz Grid a anunțat punerea în funcțiune a peste 110 kilometri de rețele noi de distribuție a gazelor naturale în opt localități din județele Sibiu, Timiș, Bacău și Cluj, în prima parte a acestui an. Investițiile au fost realizate de autoritățile locale, în parteneriat cu compania, care a contribuit la finanțarea proiectelor cu 8,4 milioane de lei. Noile rețele permit extinderea accesului la gaze naturale pentru locuitori și mediul de afaceri din comunitățile vizate.

Delgaz Grid a pus în funcțiune, în prima jumătate a anului, noi rețele de distribuție a gazelor naturale în opt localități din țară, în urma unor investiții realizate împreună cu autoritățile locale. Valoarea contribuției companiei la aceste proiecte s-a ridicat la 8,4 milioane de lei, iar infrastructura nou creată depășește 110 kilometri.

Cea mai amplă investiție a fost realizată în județul Sibiu, unde au fost înființate rețele de distribuție în localitățile Jina, Poiana Sibiului, Tilișca și Rod. Proiectul a presupus construirea a peste 84 de kilometri de conducte și racorduri pentru gaze naturale.

Investiția a fost implementată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transalpina Gaz, cu finanțare din fonduri europene și guvernamentale, iar o parte din costuri a fost susținută de Delgaz Grid.

În aceeași perioadă, au devenit operaționale și alte trei proiecte de extindere a rețelei de distribuție. În localitatea Rudicica, din județul Timiș, au fost construiți peste 2 kilometri de conducte, în timp ce în Slobozia și Borzești, din județul Bacău, au fost realizați aproximativ 16 kilometri de rețea. De asemenea, în localitatea Muncel, din județul Cluj, a fost pusă în funcțiune o rețea nouă cu o lungime de aproximativ 10 kilometri.

Compania subliniază că extinderea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale are un rol important atât pentru populație, cât și pentru dezvoltarea economică a zonelor în care au fost realizate investițiile, prin crearea unor condiții mai bune pentru investiții.

„Punerea în funcțiune a noilor rețele reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunităților locale. Aceste investiții au fost așteptate de locuitori și de mediul de afaceri, iar beneficiile lor se vor reflecta atât în creșterea confortului și a calității vieții, cât și în sporirea atractivității economice a zonelor respective”, afirmă Cristian Secoșan, director general Delgaz Grid.

Datele prezentate de companie arată că ritmul investițiilor s-a menținut ridicat și în ultimii doi ani. În acest interval, Delgaz Grid și autoritățile locale au înființat noi sisteme de distribuție a gazelor naturale în 32 de localități din județele Arad, Bacău, Botoșani, Harghita, Iași, Satu Mare, Sibiu și Suceava.

În total, aceste proiecte au însumat peste 228 de kilometri de rețea nouă de distribuție, contribuind la extinderea accesului la gaze naturale în mai multe comunități din zona de activitate a companiei.